"DIRECT. Conflit Ukraine - Russie : la guerre demeure "possible", Biden reste prudent"

UKRAINE. Le Kremlin confirme le retrait de ses troupes en Crimée mais il ne transige pas sur son refus de l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan. Les Etats-Unis comme l'Europe restent sceptiques sur les intentions de Vladimir Poutine et jugent qu'une invasion de l'Ukraine "est encore possible".

Sommaire Ukraine - Russie direct

Guerre Ukraine - Russie

Ukraine - Russie : carte du conflit

Ukraine - Russie : comprendre le conflit L'essentiel La désescalade est-elle enclenchée entre la Russie et l'Ukraine ? Le Kremlin confirme, ce mercredi 16 février 2022, le retrait de troupes militaires russes à la frontière ukrainienne et dans la péninsule de Crimée, territoire annexé par la Russie en 2013. L'annonce fait suite à la déclaration de Vladimir Poutine qui affirmait la veille ne pas vouloir de guerre.

Les Etats-Unis et l'Europe restent prudents et estiment qu'une invasion de l'Ukraine par la Russie "est encore possible". Joe Biden a déclaré lors d'une conférence de presse, mardi 15 février, que "la Russie maintient une position menaçante" tandis que Vladimir Poutine "joue avec le chaud et le froid" selon Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères.

Le repli des forces militaires ne se fait pas sans contrepartie et Vladimir Poutine exige des garanties. Il veut s'assurer que l'Ukraine n'intègrera pas prochainement l'Otan, ce à quoi il s'oppose fermement depuis des années, en raison du passé de l'Ukraine qui appartenait, jusqu'en 1991, à l'URSS. Cette question est au coeur du conflit entre les deux nations.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:47 - La Russie réfute être impliquée dans les cyberattaques La Russie a réfuté toute implication dans les cyberattaques en Ukraine qui ont visé, hier, le site du ministère de la Défense ainsi que deux banques publiques. "La Russie n'a rien à voir avec des cyberattaques quelconques", assure le Kremli, 11:02 - L'Otan ne constate aucun signe de désescalade Entre le discours tenu par le Kremlin et les actions militaires de la Russie, il y a un monde. Si différentes annonces du gouvernement de Vladimir Poutine affirment le retrait des forces russes, l'Otan assure ne pas voir de signes de désescalade "à ce stade", pas plus que l'éloignement des militaires de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. 10:44 - L'Europe note toujours "des signes préoccupants" sur le conflit russo-ukrainien L'Europe garde un oeil inquiet sur le conflit russo-ukrainien malgré les annonces de Vladimir Poutine. Josep Borrell, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, a reconnu, ce matin sur France Inter, " un signe encourageant" de la part du Kremlin mais appuient sur "des signes préoccupants" et persistants qu'il ne faut pas occulter. Le chef de la diplomatie européenne "pense que la visite du président Macron à Moscou a marqué la fin de l'escalade" mais sur le début de la désescalade "il faut voir", a-t-il indiqué. 10:29 - La Biélorussie promet le retrait de tous les soldats russes de son territoire Les forces russes sont aussi présentes en Biélorussie, pays frontalier de l'Ukraine, à l'occasion d'exercice militaires conjoints organisés jusqu'au dimanche 20 février. Mais le pays pro-russe assure que "pas un seul soldat" russe ne restera sur son sol au-delà de cette date. "Pas un seul soldat, pas un seul équipement ne restera sur le territoire de la Biélorussie après la tenue des manœuvres avec la Russie", rapporte plus précisément l'AFP. 10:13 - Les troupes militaires russes se retirent de Crimée Après l'annonce du retrait partiel des soldats russes à la limite entre la Russie et l'Ukraine, faite hier par le Kremlin, un autre repli militaire dans la péninsule de Crimée est confirmé ce mercredi 16 février par le ministère de la Défense russe. "Les unités du district militaire du sud ayant achevé leurs exercices tactiques sur les bases de la presqu'île de Crimée retournent par voie ferrée vers leur base d'attache", a-t-il fait savoir.

En savoir plus

Une guerre est-elle à craindre entre la Russie et l'Ukraine ?

Le 14 février, Boris Johnson avait dit craindre une invasion de la Russie "dans les 48 heures à venir", après un week-end au cours duquel le climat s’est enfiévré en raison, notamment, des appels lancés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas, recommandant à leurs citoyens établis en Ukraine à quitter le pays. La Russie aurait par ailleurs, selon les Etats-Unis, "bien plus de 100 000" soldats postés à la frontière. Si les échanges téléphoniques entre les dirigeants français et américains avec leurs homologues russes et ukrainiens se sont multipliés pour tenter d’apaiser la situation, un exercice militaire a été organisé en mer par la Russie, tandis que les Etats-Unis ont envoyé 3000 soldats en Pologne, pays frontalier avec l’Ukraine… mais aussi l’oblast de Kaliningrad, cette exclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, tous deux membres de l’Union européenne.

Après un week-end de fortes tensions, Boris Johnson a appelé Vladimir Poutine, lundi, à reculer du "précipice". De son côté, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a exhorté ses voisins à la désescalade : "les activités militaires de la Russie à la frontière ukrainienne ne sont pas compréhensibles. Il n'y a pas de motifs raisonnables pour un tel déploiement militaire. Et nous demandons à la Russie de saisir les offres de dialogue existantes." Pour sa part, la Russie a répondu, via une conversation entre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, diffusée à la télévision, « qu’il y a toujours des chances » pour trouver un point d’entente avec l’Occident. "Il me semble que nos possibilités sont loin d'être épuisées […] A ce stade, je suggérerais de les poursuivre et de les étoffer", a indiqué Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères. "La priorité est d'éviter une guerre, nous devons parvenir à une solution diplomatique", a déclaré de son côté Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui s’est lui aussi invité à la table des négociations.

Mais mardi 15 février, Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a indiqué que "les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest (zones frontalières de l'Ukraine, ndlr) qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons". De quoi amorcer une désescalade ?

Où sont positionnés les militaires de la Russie à la frontière avec l'Ukraine ?

Selon une carte réalisée par l’AFP, en date du 13 février 2022, des militaires russes sont postés à plusieurs points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, longue de 1576km. Les forces déployées par Vladimir Poutine le sont à divers points stratégiques. Au sud-ouest de la Russie : d’abord en Crimée, mais aussi près du Donbass, cette région d’Ukraine tenue par des séparatistes pro-russes. La Russie a également positionné des soldats à mi-chemin, à une centaine de kilomètres à l’ouest de la deuxième ville de l’Ukraine, Kharkiv, également ex-capitale de l’Ukraine entre 1917 et 1934. Des forces militaires sont également présentes au nord de la frontière russo-ukrainienne, à proximité de la frontière avec le Bélarus. Il s’agit de l’un des points frontaliers le plus proche de Kiev, la capitale de l’Ukraine, située à un peu moins de 300 kilomètres. Par ailleurs, quelques bases arrières sont constituées, plus en retrait de la frontière : dans une région forestière à l’est du Bélarus, à Voronej, ainsi qu’à Volgograd. La frontière russo-ukrainienne est donc bien encerclée par les hommes de Vladimir Poutine.

Russia bolsters military deployment on the borders with Ukraine. #AFPgraphics map showing Russian troop deployments on the borders with Ukraine and military bases and installations pic.twitter.com/XnGM7OfKe9 — AFP News Agency (@AFP) February 15, 2022

Quelle est l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine ?

La Russie et l’Ukraine ont un lien particulier. L’Ukraine était en effet l’une des entités constituant l’URSS, jusqu’à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l’indépendance ukrainienne. Cependant, l’Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors qu’un président pro-russe est en poste (Viktor Ianoukovytch), une révolution éclate dans le pays et chasse le chef de l’État. En répression Vladimir Poutine annexe la Crimée, un territoire ukrainien. Dans le pays, pro et anti-russes s’affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables au pays voisin prennent alors le contrôle de la région du Dombass avec le soutien de la Russie.

Si, depuis quelques années, le drapeau blanc était agité, Vladimir Poutine a soudainement déployé des dizaines de milliers d’hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’automne 2021. Une inquiétante manœuvre expliquée, notamment, par la volonté politique de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, d’intégrer l’OTAN. Ce qui, pour Vladimir Poutine, est "inacceptable". Le patron du Kremlin juge en effet que « la Russie a été dépouillée » avec l’indépendance de l’Ukraine. De là à vouloir mettre la main sur le pays ? Ces derniers temps, les diplomates internationaux veulent calmer les ardeurs d’un Vladimir Poutine qui certifie toutefois n’avoir aucune intention d’invasion.