Révisions du bac : des fiches, des quiz... Des outils pratiques et utiles

REVISION BAC. De bonnes révisions au rattrapage du bac passent par de bonnes fiches, bien compactes, avec les informations clés par matière. Mais quelques quiz permettent aussi de se tester pour chaque épreuve !

Le grand marathon du baccalauréat commence habituellement mi-juin, bien que ce n'ait pas été le cas cette année pour cause de crise sanitaire du Covid-19. Si les épreuves écrites et orales du bac ont été remplacées par du contrôle continu, le rattrapage en présentiel reste d'actualité. Et les élèves concernés n'ont plus le temps de consulter tous leurs cours de l'année. Il leur faut alors aller à l'essentiel et reprendre leurs fiches de révision. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de celles qu'ils ont réalisées ou pour ceux qui n'en auraient pas faites du tout, il faut savoir que certaines sont accessibles en ligne et de très bonne facture. Comme chaque année, Linternaute.com vous aide d'ailleurs dans les révisions du baccalauréat, en partenariat avec Le Figaro Etudiant. Nous vous proposons de faire le point par matières principales, et de passer des tests de révision du rattrapage, à retrouver sur cette page.

Révisions du bac : tous nos outils

Saurez-vous distinguer Platon de Descartes en philosophie, les verbes réguliers des verbes irréguliers en anglais, dater avec précision la Guerre Froide en histoire ? Dans chacune des six matières principales du baccalauréat, Linternaute.com a sélectionné une vingtaine de questions correspondant aux connaissances de base attendues d'un élève de terminale lors des épreuves du bac. Chaque question rapporte un point. Aurez-vous la moyenne ? Amusez-vous à passer ou à repasser le baccalauréat.

Sélectionnez le test de révision du bac que vous souhaitez passer :

Pour des révisions efficaces, les candidats au bac S doivent potasser trois matières principales, que sont évidemment les mathématiques (coefficient 7), les sciences de la vie et de la terre ou SVT (coefficient 6) et la physique-chimie (coefficient 6). Les autres matières peuvent cependant vous faire louper le bac S, même si elles pèseront moins dans la note finale. L'histoire-géographie est au coefficient 3 en bac S, tout comme la philosophie. Les langues sont au coefficient 2 et 3 selon leur degré.

► Découvrez les fiches de révisions pour le bac S sur Le Figaro Etudiant.

Pour les candidats au bac ES, il ne faut surtout pas faire l'impasse, ou alors le moins possible, sur les sciences économiques et sociales (coefficient 7), l'histoire-géographie (coefficient 5) mais aussi les mathématiques (coefficient 5). La philosophie compte elle aussi beaucoup dans les révisions du bac ES avec un coefficient assez élevé (4). Les langues sont quant à elles au coefficient 3).

► Découvrez les fiches de révisions pour le bac ES sur Le Figaro Etudiant.

Le bac L donne la priorité à la philosophie avec le coefficient le plus important (7). Mais c'est sans doute la filière la plus exigeante en terme de nombre de matières à réviser puisque l'histoire-géographie, la littérature et les langues sont toutes au coefficient 4, donc toutes importantes dans les révisions de ce bac L.

► Découvrez les fiches de révisions pour le bac ES sur Le Figaro Etudiant.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Durant toute la période de révision, mais aussi lors des épreuves du bac, vous pouvez aussi consulter une synthèse des pronostics sur les sujets probables et les intitulés des sujets effectivement tombés en histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie, anglais, SVT et philosophie. A partir du 7 juillet 2020, Linternaute.com publie les résultats du baccalauréat gratuitement, par candidat et par académie.