E3C : en quoi consistent les épreuves communes de contrôle continu ?

Le calendrier est défini par chaque établissement. La première vague de contrôles a eu lieu entre la mi-janvier et la mi-mars selon les établissements. Quant à la deuxième série d'épreuves de contrôle continu des premières, elle court en théorie d'avril à mi-juin de l'année de Première. Elle concerne les mêmes disciplines, auxquelles s'ajoutent le troisième enseignement de spécialité, non-conservé en terminale, et l'enseignement scientifique pour les voies générales. La troisième série d'E3C a lieu sur les mois de mai et juin de l'année de terminale.