"Sujet d'histoire-géo au bac (spécialité) : exercices, corrigés des sujets 1 et 2"

SUJETS HISTOIRE GEO DISPONIBLES. Les 11 et 12 mai, certains lycéens ont passé l'épreuve de spécialité d'histoire-géo. Les sujets officiels et les corrigés sont disponibles

Pour la session des épreuves de spécialité du bac 2022, les élèves ayant choisi l'histoire-géographie (autrement dit HGGPS) ont passé leur épreuve écrite les mercredi 11 mai et jeudi 12 mai, avec un sujet différent par jour. Compte tenu de la complexité de l'organisation de ces épreuves pour tous les candidats, la majorité des épreuves s'est tenue sur deux jours. Ce nouvel examen institué lors de la réforme du bac a ainsi une singularité : les épreuves nationales qui sont maintenues peuvent être différentes d'un candidat à l'autre.

Si le format du bac a été différent, sur les thématiques abordées en revanche, il n'y a pas eu de grande surprise. Pour les élèves de terminale qui ont opté pour l'histoire-géo, les sujets de dissertation et de commentaire de texte d'histoire-géo ont été construits autour des enseignements prodigués durant cette année, sur les thématiques abordées. Pour cette grande première des écrits des épreuves de spécialité depuis la réforme du bac, les candidats ont eu la possibilité d'écarter un des 2 sujets proposés pour la dissertation, une manière pour le ministère de l'Education nationale d'assouplir les exigences de l'examen pour tenir compte du contexte sanitaire qui a pu perturber le suivi du programme au cours de l'année. En outre, trois sujets d'histoire, de géographie, géopolitique et/ou sciences politiques sont en effet proposés au total lors de l'épreuve de spécialité, tous sur des thèmes différents pour laisser aux candidats le choix du thème sur lequel ils souhaitent être évalués. Une décision qui a toute son importance car l'épreuve de spécialité histoire-géographie compte comme coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat. D'autant que la spécialité HGGSP fait partie des plus couramment choisies chez les lycéens.

Dans la demi-heure qui a suivi la fin de l'épreuve de HGGSP, des corrigés des exercices étaient déjà disponibles. Rédigées par un professeur agrégé, les réponses proposées ci-dessous sont sûres et permettent aux candidats de découvrir les réponses ou en tout cas les jalons qu'il convenait de suivre dans leur copie.

Les corrigés de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai :

Les corrigés de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai :

Pour le bac HGGSP, l'attendu principal était la construction d'une dissertation, le développement d'un argumentaire détaillé et la réalisation d'une étude critique. En outre, les sujets proposés demandaient une connaissance approfondie de certains pans du programme : après la conquête de l'espace et les États-Unis et l'environnement mercredi, les sujets de dissertation portaient jeudi sur "les espaces maritimes" comme "objet de rivalités et de coopérations" et "les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle". Le troisième sujet était un exercice d'étude critique de documents. Le jeudi, son thème était les "usages et représentations de l'environnement". Mercredi, un premier groupe de candidats avait déjà planché sur les sujets d'Histoire-géo pour le bac 2022 et devait travailler pour sa part sur "l'évolution des formes de la guerre". Retrouvez l'intégralité des sujets et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai :

Les sujets de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai :

Bien que l'épreuve d'histoire-géographie soit organisée un mois avant les épreuves écrites et orales de français, de philosophie et du grand oral, les résultats ne pourraient être connus qu'au moment de la publication de tous les résultats, à savoir le 5 juillet 2022. Initialement, la note obtenue à cette épreuve aurait dû apparaître dans le dossier Parcoursup mais avec le report des dates, il est possible que l'annonce des résultats des candidats soit repoussée à la fin du baccalauréat.