"Sujet de bac 2022 spécialité LLCER (PUBLIÉ) : les sujets de toutes les langues disponibles, avant les corrigés !"

EPREUVE LLCER. Sur quoi planchent les candidats du bac 2022 pour l'examen de langues et culture étrangères ? Les sujets de l'épreuve de LLCER pour l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien sont publiées sur Linternaute, en attendant les premiers corrigés.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 16h34] Alors que les candidats se creusent les méninges et s'approprient les langues étrangères depuis 14 heures, les sujets de l'épreuve de spécialité LLCER du bac 2022 ont été publiés ! En anglais, en espagnol, en italien ou en allemand, sur quels sujets les lycéens de terminale sont tombés ? Réponse plus bas dans cet article avec les sujets de l'épreuve dans leur intégralité pour chaque langue étrangère. Si les sujets sont connus, l'épreuve, elle, n'est pas encore finie puisque les candidats ont jusqu'à 17h30 pour noircir leur copie.

Après les sujets de l'épreuve, ce sont aussi et surtout les corrigés qui intéressent les candidats du bac. S'ils cherchent les corrections c'est pour évaluer leur travail et avoir de premières estimations sur la note qui pourrait être la leur pour cette épreuve. A noter que l'examen de LLCER, comme chaque épreuve représente un coefficient 16 dans la moyenne du bac, autant dire que l'enjeu derrière cette épreuve est grand. Des professeurs de langes travaillent actuellement sur les contenus de l'épreuve pour présenter aux lycéens, sur Linternaute, des corrections à tous les exercices dans chacune des langues évaluées.

Les sujets de l'épreuve de LLCER sont tombés alors que l'épreuve est toujours en cours. Selon qu'ils aient choisi de suivre l'enseignement d'anglais, d'espagnol, d'italien ou d'allemand, les candidats n'ont pas les mêmes sujets, voici donc le contenu intégral des épreuves dans toutes les langues, disponibles grâce à notre partenaire Stuydrama.

Les corrigés de l'épreuve de LLCER au bac 2022

Maintenant que les sujets sont connus, des candidats du bac et du reste du monde, beaucoup cherchent les corrigés des épreuves de langues, littératures et culture étrangères et régionales. En partenariat avec Studyrama, Linternaute met à disposition des propositions de correction, réalisées par des professeurs, pour les sujets de chaque langue étrangère.

L'épreuve écrite de spécialité de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales durera 3h30 cette année, tandis que l'oral devrait durer 20 minutes (la date des passages oraux n'est pas encore connue), et ce quelle que soit la langue évaluée. Cette année, les candidats disposeront de deux sujets portant sur deux thématiques différentes du programme, ce qui leur permettra de choisir (sachant que trois thèmes sont étudiés en tout). L'épreuve se fait en deux parties : d'abord, une synthèse en langue étrangère, sur 16 points. A l'aide d'un corpus de documents et aiguillé par plusieurs questions, vous devrez rédiger 500 mots. Puis, le second exercice consiste en une traduction ou une transposition en français, notée sur 4 points. L'énoncé précisera si vous devez traduire un passage de 600 signes d'un texte du dossier ou rendre compte de l'idée globale d'un texte.

La règle du sujet portant sur deux des trois thèmes abordés en terminale est valable pour toutes les langues. Mais l'épreuve de la spécialité "anglais monde contemporain" a quelques spécificités. En effet, un texte de presse remplace le texte littéraire dans la synthèse. En outre, alors qu'un niveau B2 est requis dans la plupart des langues de la spécialité LLCER, il faut disposer d'un niveau C1 en anglais. Une dernière précision : vous avez le droit d'amener un dictionnaire unilingue non encyclopédique le jour de l'épreuve.

L'épreuve de langues, littérature et cultures étrangères et régionales devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle de LLCER est organisée le jeudi 12 mai de 14 heures à 17h30.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.