"DIRECT. Guerre en Ukraine : à Marioupol, le théâtre bombardé, des enfants tués ?"

GUERRE UKRAINE. Au lendemain du bombardement du théâtre de Marioupol, le bilan humain n'est toujours pas connu, ce jeudi 17 mars 2022. Alors qu'un millier de personnes étaient vraisemblablement présentes, des enfants se trouvaient à l'intérieur.

10:48 - "Les gens sortent vivants" du théâtre de Marioupol Alors que très peu d'informations circulent sur les conséquences du bombardement du théâtre de Marioupol, le député Serhiy Taruta avance, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que "les gens sortent vivants !" Selon lui, "l'abri anti-bombes a survécu" et le dégagement des débris commence à être effectué par les services de secours. 10:39 - La Russie assure avoir détruit 46 installations militaires ukrainiennes Selon le ministère russe de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine aurait détruit 46 installations militaires ukrainiennes au cours de la journée de mercredi, notamment deux avions et 12 drones. Un lieu de stockage de munitions, situé à Sarny, dans le nord de l'Ukraine, a également été détruit rapporte le ministère. 10:03 - 108 enfants tués depuis le début de la guerre en Ukraine Selon le parquet général ukrainien, 108 enfants ont été tués depuis le début des combats entre l'Ukraine et la Russie, a-t-il été annoncé mercredi 17 mars 2022, dont près de la moitié dans la région de Kiev (52). Selon l'administration judiciaire, 120 ont par ailleurs été blessés. 09:23 - De nouveaux couloirs humanitaires organisés Des couloirs humanitaires vont être organisés ce jeudi 17 mars 2022 en Ukraine. Plusieurs trajets sont prévus afin de permettre à des civils d'évacuer, a priori, en toute sécurité. Les corridors sont prévus entre : Zaporijjia et Marioupol

Borodynka (près de Kiev) et Jytormyr (ouest de Kiev)

Shevchenkove (banlieue ouest de Kiev) et Brovary (banlieue est de Kiev)

Kharkiv (nord) et Vovchansk (nord de Kharkiv) Par ailleurs, un convoi d'aide humanitaire parti depuis plusieurs communes près de Kiev acheminera de la nourriture et des médicaments. 09:02 - L'Ukraine affirme avoir abattu un tiers des avions russes La guerre des chiffres se poursuit. L'Ukraine affirme, ce jeudi 17 mars 2022, par l'intermédiaire de son ministère de l'Intérieur, que "en 21 jours, la Russie a perdu un tiers de ses avions", sans pour autant indiquer de données précises. De son côté, le Kremlin reste muet quant aux pertes enregistrées dans ses rangs... et même infligées à l'adversaire. 08:33 - L'Ukraine raccordée à l'électricité européenne Le réseau électrique de l'Ukraine est désormais rattaché à celui de l'Union européenne. Alors que la Russie s'est notamment emparée de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, "cela aidera l'Ukraine à conserver la stabilité de son système électrique, à chauffer les maisons et à garder les lumières allumées dans cette période sombre", a souligné la commissaire européenne à l'Energie, Kadri Simson. 08:11 - Guerre en Ukraine : quel est le bilan humain ? Trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, difficile pour les autorités d'établir un bilan humain précis. Selon un rapport de l'ONU, au moins 700 civils ont été tués depuis que la Russie a lancé son opération d'invasion. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait par ailleurs annoncé que 97 enfants auraient été dénombrés parmi les victimes. Côté militaire, l'Ukraine assure que près de 14 000 soldats russes ont été tués. Un chiffre invérifiable et très probablement très exagéré. Aucune autre indication, ukrainienne ou russe, n'a été donnée quant à l'état des troupes militaires. 07:59 - "Une menace militaire claire en Ukraine, dans tous les coins" Trois semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine, le ministre ukrainien de l'Intérieur a affirmé, mercredi 17 mars 2022, que le pays fait face à "une menace militaire claire dans tous les coins, sans exception". "Malheureusement, il n'y a plus d'endroits en Ukraine aujourd'hui où il n'y a pas de menace militaire claire" a ajouté Denis Monastyrsky. 07:50 - Toujours pas de bilan à la suite du bombardement du théâtre de Marioupol Au lendemain du bombardement du théâtre de Marioupol dans lequel étaient réfugiés "plus d'un millier de personnes" selon la municipalité, aucun bilan humain n'a, pour l'heure, été donné par les autorités. 07:47 - Près de Kharkiv, une école et un centre culturel détruits dans un bombardement Cible de nombreuses attaques, la région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, a essuyé un nouveau bombardement, mercredi 17 mars 2022. Vers 3h30, une école et un centre culturel de la ville de Merefi, au sud-ouest de Kharkiv, ont été détruits à la suite d'une frappe aérienne. Plusieurs maisons ont également été endommagées mais aucun décès ou blessé n'a été enregistré. 07:43 - Un missile frappe un immeuble de Kiev : au moins un mort Ce jeudi 17 mars 2022, un missile a frappé un immeuble de Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'est à 5h02 que les secours ont été prévenus qu'une frappe avait eu lieu dans le quartier de Darnytskyi, au sud-est de la ville. Le premier bilan fait état d'un mort et de trois personnes blessées.

Le bilan n'a toujours pas été établi ce jeudi 17 mars 2022. Combien de personnes sont mortes ou ont été blessées dans le bombardement du théâtre de Marioupol, mercredi, là où "plus d'un millier personnes avaient trouvé refuge" selon les autorités locales ? En fin d'après-midi, une bombe a été larguée sur ce lieu culturel, situé en plein coeur de la ville portuaire du sud de l'Ukraine. Rapidement, des images montrant le théâtre éventré ont circulé, faisant craindre un lourd bilan humain. Une attaque condamnée par la municipalité, qui se dit attérrée par "le niveau de cynisme et de cruauté avec lequel les envahisseurs russes anéantissent les habitants pacifiques." D'autant plus que selon des images satellites, les personnes réfugiées dans le bâtiment avaient inscrit le mot "enfants" au sol devant l'entrée ainsi qu'à l'arrière du théâtre, afin qu'il soit visible depuis le ciel. "Mon coeur est brisé" a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie, elle, s'est défendue de toute offensive, accusant un bataillon nationaliste ukrainien d'avoir procédé à la frappe.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.