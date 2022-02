"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev se défend, les Russes repoussés à Kharkiv"

GUERRE UKRAINE. L'Ukraine assure que la situation "est sous contrôle" à Kiev malgré les assauts terrestres et aériens des forces russes. Kharkiv, deuxième ville du pays, résiste aussi aux offensives. Des pourparlers doivent avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie à la rivière Pripyat.

Guerre en Ukraine : Tchernobyl L'essentiel Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie ont débuté ce lundi 28 février à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie sur le fleuve Pripyat. Kiev exige un cessez-le-feu "immédiat" et le retrait de l'armée russe en Ukraine tandis que Moscou prétend vouloir trouver un accord mais n'a pas précisé ses exigences. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenksy, doute que les négociations aboutissent à un accord.

Ce lundi 28 février, Kiev est toujours sous contrôle ukrainien mais les assauts font rage. Trois tirs de missiles ont visé la capitale dans la nuit de dimanche à lundi et des troupes biélorusses marcheraient vers Kiev pour venir en renfort à l'armée russe selon Oleksiï Arestovitch, conseiller du président ukrainien.

La tension monte à Kharkiv, les russes sont aux portes de la ville du nord-est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov, indique que les forces ukrainiennes repoussent les offensives russes et conservent le contrôle de la ville. Dans le reste du pays, les bombardements et combats se poursuivent également, au sud, où l’armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé deux grandes villes, Kherson et Berdiansk.

Dimanche 27 février, Vladimir Poutine a ordonné la mise en alerte de la "force de dissuasion" russe qui comprend une menace nucléaire.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi à la demande d'Emmanuel Macron pour évoquer la situation humanitaire en Ukraine et décider de l'organisation et de l'acheminement de matériels et de vivres.

L'Europe a décidé de soutenir l'Ukraine en finançant l'achat et l'envoi d'artilleries militaires dont des armes létales à l'Ukraine, un demi-millions d'euros va être débloqué.

09:49 - L'Ukraine exige un cessez-le-feu "immédiat" La délégation ukrainienne est arrivée à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les pourparlers débutent et Kiev exige un cessez-le-feu "immédiat" en plus du retrait des forces russes du pays. De son côté, Moscou a indiqué vouloir trouver un accord avec l'Ukraine mais n'a pas précisé ses exigences. 09:38 - Plus de 5000 soldats russes tués annonce l'Ukraine Le ministère de la Défense ukrainien a publié le nouveau bilan des pertes subies par le camp ennemi. Les chiffres indiquent que 5300 soldats ont été tués et côté matériel, 29 avions, 29 hélicoptères, 816 véhicules blindés et 2 bateaux, entre autres, ont été abattus. 09:34 - Les Russes ne contrôlent pas la centrale de Zaporizhzhya Alors que le ministère de la Défense russe a assuré avoir pris possession d'une centrale nucléaire à Zaporizhzhya ce matin, la société NNEGC Energoatom corrige et infirme les allégations russes : "C'est un mensonge absolu, un fake". L'entreprise est la compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine. 09:27 - Début des pourparlers à 11 heures Les pourparlers attendus aujourd'hui entre les délégations ukrainiennes et russes pourraient débuter à 11 heures à Kiev, soit à 10 heures à Paris , selon la député ukrainienne Yevhenia Kravchuk. La tenue des négociations ne s'accompagne pas d'un cessez-le-feu en Ukraine. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos Les premières photos de la guerre en Ukraine 09:21 - L'armée russe dénonce un "bouclier humain" à Kiev L'armée russe tenue en périphérie de la capitale ukrainienne ce lundi 28 février accuse Kiev d'utiliser les citoyens comme un "bouclier humain". 09:16 - Réunion de l'ONU sur la situation humanitaire en Ukraine Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense ce lundi à 11h en France mais surtout, il a demandé la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Les Nations-Unies doivent évoquer la situation humanitaire en Ukraine et se mettre d'accord sur l'organisation et de l'acheminement de vivres, de soins et de matériels de première nécessité jusque sur les zones de guerre. 09:08 - Plusieurs obus tirés sur Tchernihiv A Tchernihiv, dans le nord du pays, plusieurs obus russes sont tombés dans la nuit comme le rapportent NV et BBC. Des roquettes ont touché un immeuble résidentiel et un bâtiment abritant une école maternelle. Un seul blessé a pour le moment été signalé dans la ville. 08:57 - Les aéroports de Nikolaev et Zaporozhye bombardés Les aéroports restent des cibles privilégiées des forces russes. L'armée a tiré sur les infrastructures de Nikolaev et Zaporozhye, situés dans la moitié sud du pays, dans la nuit de dimanche à lundi. 08:48 - "Suprématie aérienne" de la Russie en Ukraine L'armée se vante de "la suprématie aérienne" de la Russie sur l'espace aérien ukrainien mais cette information n'a été confirmé ni par le gouvernement russe ni par Kiev. 08:44 - Les Ukrainiens peuvent quitter Kiev "librement" selon l'armée russe Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a assuré ce lundi matin que "tous les civils de la ville peuvent quitter la capitale ukrainienne librement par l'autoroute Kiev-Vassylkiv" qui se trouve au sud-ouest de la capitale. A Kiev, le couvre-feu mis en place le week-end dernier est levé depuis 8h, heure locale. 08:40 - 400 000 Ukrainiens ont quitté le pays En trois jours près de 400 000 Ukrainiens ont quitté le pays. Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les pays voisins comme la Pologne, la Slovaquie ou la Hongrie. Les pays européens ont mis en place une procédure simplifiée pour accorder le statut de réfugié aux Ukrainiens. 08:33 - Les Russes contrôlent une centrale nucléaire à Zaporizhiya Après Tchernobyl, le ministère russe de la Défense affirme avoir pris le contrôle du "territoire autour" d'une centrale nucléaire à Zaporizhiya, au sud du pays sur le fleuve Dniepr . "Le personnel de la centrale continue de desservir le site et de contrôler la situation radioactive comme d'habitude. Les niveaux de rayonnement de fond sont normaux", précise le ministère. 08:28 - L'armée encourage les résistants Ukrainiens à agir Les citoyens ukrainiens sont nombreux à prendre les armes face à l'occupant russe. Au nord du pays, à Teroboron, les forces de défense antiterroristes ont donné aux résistants des indications pour organiser les troupes. Les Ukrainiens sont invités à mettre en place des patrouilles et à bloquer les routes et les avancés de l'armée russe "de quelques manières que ce soit". Une fois les troupes russes arrêtées, la défense ukrainienne les incitent à "lancer des cocktails Molotov et tirer avec des armes légères", à capturer les prisonniers pour démoraliser les troupes ennemis et encourager les forces ukrainiennes. "N'ayez pas peur, ils ont plus peur de vous. Nous gagnerons", ajoute les militaires. 08:18 - De nombreuses équipes de sabotage à Odessa A Odessa au sud-ouest du pays, du nombreuses troupes de sabotage renseignent l'armée russe et lui permettent d'adapter ses offensives pour gagner du terrain. L'armée ukrainienne rapporte au sujet des saboteurs : "Ils transmettent des données sur le mouvement et le déploiement des troupes, appliquent des étiquettes, donnent des signaux lumineux, lancent des drones dans des endroits non autorisés et prennent des photos de la zone, transmettant toutes les informations à l'ennemi. Avec les militaires, les gardes-frontières et la Garde nationale, nous détectons et détenons chaque jour les saboteurs ennemis" 08:12 - Des troupes biélorusses arrivent en renfort de l'armée russe Plusieurs médias ukrainiens rapportent que des troupes de soldats biélorusses sont prêtes à entrer en Ukraine notamment en direction de Kiev pour venir en renfort des militaires russes. Selon le Kyiv Idependant, un avion de transport biélorusse de type Ilyushin Il-76, avec des parachutistes à son bord, pourrait décoller ce lundi 28 février. Les services de renseignements estiment aussi qu'un déploiement biélorusse est imminent. Leurs informations suggèrent que la Biélorussie est prête à laisser la Russie utiliser son territoire comme base arrière. LIRE PLUS

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans l’est de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a été déclarée dans tout le pays. En effet, bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine. Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk sont ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.

Maps: Tracking the Russian invasion of Ukraine.https://t.co/S2IZCecviB — The New York Times (@nytimes) February 26, 2022

Ukraine, Kiev, samedi 26 février 2022, 9h @lemondefr pic.twitter.com/CgAR2R9wZX — Le Monde en cartes (@LM_enCartes) February 26, 2022

Les Russes ont pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl dès le jeudi 24 février au soir. Une prise symbolique, mais pas que. Bien connu depuis l’accident nucléaire qui l’a touché en 1986, le site a vu les forces armées russes et ukrainiennes s’affronter, avant qu’un conseiller de la présidence, Mikhaïlo Podoliak, ne prenne la parole dans l’après-midi : "Après des combats acharnés, nous avons perdu le contrôle du site de Tchernobyl." Poursuivant, le conseiller s’est montré particulièrement inquiet : "Il est impossible de dire si la centrale est en sécurité", expliquant que l’état des installations de la centrale mais aussi celui de la chape étanche isolant le réacteur accidenté et le dépôt pour le combustible nucléaire « est inconnu ». En ce sens, l’agence internationale de l’énergie a exprimé, dans un communiqué, son inquiétude et a appelé "à un maximum de retenue pour éviter toute action qui mettrait les sites nucléaires du pays en danger". En outre, Mikhaïlo Podoliak estime que c’est certainement l’une "des menaces les plus graves pour l’Europe". En effet, le conseiller ukrainien craint que les Russes utilise le site nucléaire de Tchernobyl à des fins provocatrices.

Vendredi 25 février, les autorités ukrainiennes ont fait part de leur inquiétude. Des données de radiation préoccupantes auraient été relevées par le système automatisé de contrôle de la centrale de Tchernobyl. Ainsi, le Parlement ukrainien a fait état d'une hausse des "rayons gamma" sur le site, sans pour autant préciser le niveau. Des informations réfutées par la Russie : "Un accord a été trouvé avec un bataillon de la force de sécurité de l'énergie atomique d'Ukraine en vue d'une sécurisation en commun des blocs énergétiques et du sarcophage", explique Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.