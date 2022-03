"DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie frappe Kiev, plusieurs morts"

GUERRE UKRAINE. Kiev, la capitale de l'Ukraine, a été le théâtre de bombardements, ce mardi 1er mars 2022. Plusieurs personnes ont été tuées, tout comme à Kharkiv, deuxième ville du pays, cible d'attaques tout au long de la journée. Au sud, la Russie a également annoncé gagner du terrain.

20:58 - Une explosion entendue à Kharkiv [Fin du direct] Plusieurs témoignages indiquent qu'une explosion a été entendue il y a quelques minutes à Kharkiv. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées quelques minutes plus tard. Selon plusieurs observateurs, les troupes russes auraient utilisé une bombe thermobarique. Ce type de bombe enflamme l'oxygène faisant monter la température à près de 3000°C avec une onde de choc dévastatrice. #BREAKING: Massive explosion reported over Kharkiv, Ukraine. pic.twitter.com/OfC4gzhbMA — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022 20:46 - Une ville au nord en partie détruite par des bombardements russes Des bâtiments résidentiels ont été bombardés et détruits dans la ville de Borodyanka, dans la région de l'Oblast de Kiev, au nord de l'Ukraine, selon des habitants sur place. Borodyanka, in Kyiv oblast, reduced to rubble. Russian MoD still insists they're not targeting civilians. pic.twitter.com/YaEHShKSWm — Michael Weiss ???? (@michaeldweiss) March 1, 2022 20:28 - 677 000 personnes ont fui l'Ukraine Environ 677 000 personnes ont fui l'Ukraine en "moins d'une semaine" pendant l'invasion en cours de la Russie, a déclaré mardi Kelly Clements, Haut Commissaire adjoint de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 20:11 - 80 % des troupes russes encerclant l'Ukraine sont désormais à l'intérieur du pays Selon le renseignement américain, environ 80 % des troupes russes qui avaient encerclé l'Ukraine sont maintenant à l'intérieur du pays et plus de 400 missiles auraient été tirés par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 19:57 - La colonne de blindés russes stationne près de Kiev L'évolution de l'importante colonne de blindés russes qui se dirige vers le sud en direction de Kiev semble montrer que les forces russes ont décidé de stationner à quelques dizaines de kilomètres de Kiev, selon la BBC. La colonne se compose de quelques véhicules blindés et de véhicules de combat d'infanterie, mais surtout de véhicules logistiques. Un bataillon de parachutistes russes est également retranché dans la zone de l'aérodrome d'Hostomel - le plus important aéroport international de fret d'Ukraine et une base aérienne militaire clé près de Kiev. 19:39 - Kharkiv bombardée par les forces russes Kharkiv est sous les bombes des forces russes, ce soir. Située au nord-est du pays, la deuxième ville d'Ukraine est l'objet de frappes récurrentes. Plus tôt dans la journée, une première attaque dans la ville avait entraîné la mort de dix personnes. ❗️#Kharkov is under fire again pic.twitter.com/52ahtQ87JK — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 19:25 - Une ville à l'est de l'Ukraine a été prise par la Russie À Trostianets, dans la région de Soumy, à plus de 300 km à l'est de Kiev, des véhicules russes parcourent actuellement les rues de la ville, selon chef de l'administration militaire régionale de Soumy, Dmytro Zhyvytskyi. Selon lui, les forces russes ont causé d'importantes destructions dans la ville. En particulier, aujourd'hui, en visant un immeuble résidentiel et un bâtiment gérant le réseau internet. 19:10 - 21 blessés après des frappes russes à Marioupol Quelques heures après le bombardement d'un quartier de Marioupol, les autorités ont communiqué un bilan. Au moins 21 personnes ont été blessées après l'explosion d'un missile. "Le bilan des morts est en cours de détermination" précise l'armée, qui évoque une attaque "dans une zone résidentielle densément bâtie, où il n'y a pas de soldats, visa[nt] les personnes âgées, les enfants et les femmes. De telles actions ne sont rien d'autre qu'un génocide du peuple ukrainien !" 19:07 - 400 missiles auraient été tirés par la Russie depuis le début de la guerre Selon les Etats-Unis, plus de 400 missiles auraient été tirés par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, comme l'a déclaré un porte-parole du Pentagone à CNN. 17:56 - Cinq morts dans la frappe qui a visé la tour de télévision de Kiev Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans la frappe russe contre la tour de télévision à Kiev, a annoncé le service d'Etat ukrainien pour les situations d'urgence. 17:45 - Des frappes dans un quartier résidentiel de Marioupol Le service presse de Marioupol, ville du sud du pays, a rapporté qu'au cours de l'après-midi, des tirs de l'armée russe ont visé plusieurs maisons, ainsi qu'une école de la ville. A l'est de la commune, les quartiers de Livoberezhnyi et Kommunalnyk ont également été touchés. La municipalité n'a pas communiqué de bilan. 17:22 - Un immeuble bombardé près de Kiev Comme l'a montré une vidéo du journaliste et rédacteur en chef de Censor.net, média ukrainien, et reprise par de nombreux internautes sur Twitter, dont le député ukrainien

Oleksiy Goncharenko, un immeuble de Borodyanka, village situé à l'ouest de Kiev, a été cible d'un bombardement. Les dégâts sont considérables. Aucun bilan n'a, pour l'heure, été indiqué. A Russian plane has just dropped a bomb on a residential building in the village of Borodyanka, Kyiv region. The Russian army, having suffered huge losses and defeated in many battles, switched to openly terroristic actions.#RussiaInvadedUkraine #UkraineUnderAttac #WARINUKRAINE pic.twitter.com/5rHu7SzRzP — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 1, 2022 17:04 - A Kherson, un centre commercial ciblé par un missile A Kherson, au sud ouest de l'Ukraine, un centre commercial a été la cible d'une attaque aérienne. Un missile s'est écrasé sur le site, comme l'ont rapporté les habitants. Au cours de leur intervention, les pompiers ont essuyé les tirs de militaires russes et ont pris la fuite, trouvant refuge à l'hôpital. ⚡️В Херсоне горит ТРЦ "Фабрика", по которому россияне нанесли ракетный удар. Видео от местных жителей. pic.twitter.com/HOKQfzLUCO — Слава Украине! (@Ronja_Samuelson) March 1, 2022 16:21 - L'explosion entendue à Kiev visait la tour de télévision La Russie avait prévenu d'une riposte dans le domaine de l'information, elle n'a pas tardé à la mettre en oeuvre. La forte explosion entendue dans Kiev ce mardi aux alentours de 15h30 (heure française) était un bombardement de la tour de télévision située dans la capitale, à l'ouest du centre historique. Pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué. В соцсетях сообщают о взрыве около телебашни в Киеве pic.twitter.com/oi2VoOVd9W — НТВ (@ntvru) March 1, 2022 15:44 - Une explosion entendue à Kiev Plusieurs témoignages, dont celui du journal Kiev Indépendant, annoncent qu'une explosion a été entendue il y a quelques minutes à Kiev. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées quelques minutes plus tard. 15:28 - L'hôpital de Kharkiv bombardé Le maire de Kharkiv a annoncé qu'un missile avait frappé l'hôpital au cours de l'après-midi. Située au nord-est du pays, la deuxième ville d'Ukraine est l'objet de frappes récurrentes. Le bilan n'a pas encore été déterminé. Plus tôt dans la journée, une première attaque dans la ville avait entraîné la mort de dix personnes. 15:18 - Vers une attaque russe contre les services secrets ukrainiens ? Selon une déclaration de son ministère de la Défense, la Russie prévoirait de mener des frappes contre les installations technologiques du SBU (le Service de sécurité d'Ukraine, l'équivalent des services secrets) et le 72e centre d'opérations spéciales psychologiques, situés près de Kiev, "pour réprimer les attaques d'information contre la Russie. 15:05 - Un village du sud de l'Ukraine bombardé, un mort Près d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, à quelques kilomètres de la Moldavie, le village de Dachne a été bombardé. Selon les autorités, une personne est décédée. Последствия обстрела села Дачное, Одесской области российскими оккупантами. pic.twitter.com/FZVOng3emp — Александр Коваленко (@zloy_odessit) March 1, 2022 14:51 - Deux aérodromes et trois postes de défense aérienne frappés par la Russie Le ministère russe de la Défense a annoncé, mardi à la mi-journée, que deux aérodromes et trois postes radar de défense aérienne ukrainiens avaient été détruits par des frappes provenant d'armes aériennes et maritimes. Selon le porte-parole, les frappes n'ont pas touché d'infrastructures civiles ni de bâtiments résidentiels. 14:46 - La plus grande mine de Donetsk bombardée Selon le ministère du charbon et de l'énergie de la République populaire autoproclamée de Donetsk (entité pro-russe), la plus grande mine de charbon de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a fait l'objet de bombardements. 33 personnes seraient bloquées sous terre alors que la mine a été mise à l'arrêt. 14:24 - L'armée russe annonce avoir pris le contrôle de la côte de la mer d'Azov L'offensive russe le long de la mer d'Azov, au sud de l'Ukraine, aurait fini par aboutir. Selon le ministère russe de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine a réalisé la jonction entre les territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes de la République populaire autoproclamée de Donetsk, qui descendait jusqu'à Novoazovsk (à 40km à l'est de Marioupol), et ceux que l'armée russe a attaqué, qui s'étendaient de Kherson jusqu'à Berdiansk. Le territoire séparant cette dernière commune jusqu'à Marioupol seraient ainsi passé sous pavillon russe annonce Moscou, la Russie prenant ainsi tout le contrôle des côtes de la mer d'Azov. 14:03 - Les habitants s'élèvent contre les Russe à Koupyansk Selon le média ukrainien NV, à Koupyansk, dans la région de Kharkiv, les occupants russes sont en passe de prendre le contrôle de la ville facilité par la coopération du maire. Mais les habitants n'entendent pas s'avouer vaincus et attaquent les véhicules saisis par l'armée russe pour forcer l'envahisseur à fuir. 13:00 - "Nous luttons pour la survie de l'Ukraine", scande Zelensky Volodymyr Zelenksy s'est exprimé devant le Parlement européen en visioconférence et a rappelé la volonté de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. "Nous luttons pour la survie de l'Ukraine, nous luttons pour devenir européens", a-t-il déclaré devant les eurodéputés. Le président ukrainien a aussi appelé au soutien des pays européens derrière l'Ukraine. 12:45 - L'atterrissage de parachutistes russes empêché Des parachutistes de l'équipe de débarquement navale russe sont empêchés d'atterrir près d'Odessa ou de Mykolaïv par la météo selon le conseiller du président ukrainien, Alexey Arestovich. 12:36 - Les objectifs russes "n'ont pas été atteints" selon l'état-major général "N'ayant pas réussi à capturer les centres régionaux de Kharkiv et de Tchernihiv, les occupants ont tiré des roquettes sur les zones résidentielles de ces villes" poursuit le rapport de l'état major général des forces armées ukrainiennes. Les envahisseurs russes "continuent d'encercler les villes ukrainiennes de Soumy, Lebedin et Akhtyrka" mais ils sont en train de se regrouper pour "poursuivre l'offensive en direction de Kiev." Avec son opération militaire massive, Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, Kiev. Les troupes russes entrées en Ukraine par la frontière avec la Biélorussie vendredi 25 janvier 2022 ont marché droit vers la capitale pour l'encercler et ce mardi 1er mars, des renforts se préparent avec un convoi militaire long de plus de soixante kilomètres repéré par images satellites à tout juste 25 kilomètres de Kiev. Cette découverte suggère une attaque imminente de la Russie sur la ville qui résiste et tient l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si les assauts terrestres des troupes russes n'ont pas été concluants, la capitale est frappée depuis le 24 févier 2022, premier jour de l'invasion russe, par des attaques aériennes répétées et ravageuses. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk ont aussi été ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.