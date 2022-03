"DIRECT. Guerre en Ukraine : un nouveau cessez-le-feu instauré à Marioupol"

GUERRE UKRAINE. Malgré une situation "très difficile" à Marioupol, un nouveau cessez-le-feu a été instauré dans la ville portuaire au sud-est du pays pour faire évacuer les civils. La Russie continue de pilonner les villes de Kiev et Kharkiv où les bombes et de violents affrontements opposant les forces armées ukrainiennes et russes font rage. Suivez les infos en direct.

11:41 - La ville de Kherson paralysée par l'occupation russe Dans le sud de l'Ukraine, à Kherson, les troupes russes ont envahi la ville de près de 300 000 habitants. Les habitants de Kherson sous occupation russe décrivent des jours de terreur, confinés dans leurs appartements et leurs maisons, craignant de sortir pour se procurer des produits de première nécessité. Des postes de contrôle tenus par les troupes russes jalonnent les rues de la ville, selon CNN. Les routes sont pratiquement vides, car les habitants ont fui les combats ou restent à l'intérieur par crainte de rencontrer des soldats russes. 11:29 - Plus de 1,5 million de personnes ont fui l'Ukraine Plus de 1,5 million de personnes fuyant l'Ukraine ont quitté le pays au cours des dix derniers jours, selon le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. 11:16 - 88 avions et hélicoptères russes abattus depuis le début du conflit Le ministère ukrainien de la Défense a publié son rapport quotidien sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les forces russes auraient perdu 88 avions et hélicoptères depuis le début de la guerre. Une "quantité considérable" de matériel russe aurait été capturée dans la région de Mykolaiv, dans le sud du pays, près d'Odessa. 11:01 - Zaporijia s'apprête à accueillir les réfugiés venant de Marioupol Dans la ville de Zaporijia, au nord-ouest du pays, les autorités se préparent à accueillir les réfugiés venant de Marioupol. Des bâtiments ont été transformés en centre d'accueil, avec des matelas et des oreillers. Une fois enregistrées, les familles se verront proposer des lits dans les écoles et les foyers de la ville. Malgré l'effondrement des efforts d'évacuation samedi, les autorités locales se disent prêtes à aider autant de personnes que possible dès qu'elles parviendront à rejoindre la ville. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 10:47 - Un nouveau cessez-le-feu à Marioupol pour évacuer les civils L'évacuation de la ville portuaire de Marioupol devrait finalement avoir lieu ce dimanche 6 mars, a indiqué le chef de l'administration régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Le cessez-le-feu est prévu entre 10 heures et 21 heures (heure locale). La population civile sera évacuée par des bus municipaux jusqu'à la ville de Zaporijia, située au nord-ouest de Marioupol. La veille, un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les forces russes et les autorités de Marioupol pour une évacuation des civils. Un accord qui n'a pas tenu longtemps, le maire de la ville assurant que la Russie continuait de bombarder la ville et ses environs. 10:34 - La ville stratégique d'Irpin pillonée par l'armée russe Cette nuit, des combats intenses ont eu lieu au nord-ouest de Kiev, dans la ville d'Irpin, près de l'aérodrome stratégique de Hostomel et de la tête du convoi russe. La veille, l'armée russe bombardait déjà massivement la ville. Un déluge de feu s'abat sur cette ville stratégique, où les explosions sont quasiment permanentes. 10:25 - La ville de Marioupol est "au bord de la catastrophe humanitaire" La situation dans la région de Soumy et dans la ville de Marioupol est "au bord de la catastrophe humanitaire", a déclaré dimanche matin un responsable du gouvernement ukrainien à la chaîne de télévision Ukraine-24. Il n'y a actuellement ni électricité ni eau dans les villes d'Okhtyrka et de Trostianets, dans le nord de la région de Soumy, a déclaré le conseiller du gouvernement Vadim Denisenko. Un précédent cessez-le-feu destiné à permettre aux civils de s'échapper de la ville de Marioupol avait duré moins de 30 minutes avant que les bombardements ne reprennent. 10:20 - La situation en Ukraine à 10h Point de situation en Ukraine : La situation reste "très difficile" à Marioupol, soumise à "un blocus humanitaire" et à d’intenses bombardements, a affirmé Vadym Boïtchenko, le maire de ce port stratégique du sud-est du pays assiégé par les forces russes. "Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n’avons pas de chauffage ni de réseau mobile", a-t-il indiqué.

Sous le feu d'importants bombardements, Marioupol a annoncé vouloir lancer l’évacuation de ses civils. La veille, un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les forces russes et les autorités de Marioupol pour une évacuation des civils. Un accord qui n'a pas tenu longtemps, le maire de la ville assurant que la Russie continuait de bombarder la ville et ses environs.

Les forces armées ukrainiennes "mènent de violents combats" contre les forces russes pour le contrôle des villes de Mykolaïev, dans le sud, et de Tcherniguiv, dans le nord, a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué, ce dimanche. Une opération militaire ukrainienne est également en cours dans la région de Donetsk.

Les forces russes s'approchent de Konstantinovka, la deuxième plus grande installation nucléaire d'Ukraine, située au sud du pays, a déclaré vendredi à l'ONU l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield. "Les forces russes sont maintenant à plusieurs dizaines de kilomètres et se rapprochent", a-t-elle indiqué.

Kiev est ciblée par les bombardements alors que le convoi massif de 60 kilomètres de long est en route en direction de la capitale ukrainienne. Les soldats du Kremlin s'éparpillent pour encercler Kiev et semblent se préparer à lancer l'assaut. Bilan de la guerre en Ukraine : L’armée ukrainienne aurait neutralisé 11 000 combattants russes depuis le début de l’invasion, le 24 février. Ce bilan est à prendre avec un certain recul, le gouvernement et l'armée ayant tout intérêt à annoncer de lourdes pertes dans le camp adverse. Le bilan apparaît toutefois extrêmement gonflé. A titre de comparaison, les Etats-Unis avaient perdu 4500 hommes en huit ans de guerre en Irak, qui avait, pour sa part, annoncé 16 600 pertes militaires.

Moscou a livré pour la première fois le bilan des militaires russes tombés au combat face à l'Ukraine, il est fait état de 498 soldats morts en plus de 1 597 blessés au mercredi 2 mars 2022.

Il est difficile d'établir un bilan civil précis, le service d'urgence de l'Etat ukrainien annonce 2 000 morts depuis l'invasion du 24 février 2022. L'ONU, fait part dans un rapport en date du 5 mars, d'au moins 351 civils tués dont 22 enfants.

Près de 1,37 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l’ONU samedi. Ce sont près de 160 000 de plus que lors du précédent pointage vendredi.

Plus de 66 000 Ukrainiens sont revenus de l'étranger pour se battre pour leur pays, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense, Oleskii Reznikov, samedi 5 mars. Dernières infos majeures : Une troisième réunion de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie se déroulera lundi, a annoncé samedi un membre de la délégation ukrainienne, David Arakhamia.

Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de déclarer la loi martiale en Russie mais que tout pays qui impose une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine sera considéré comme ayant rejoint la guerre.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a regretté vendredi 4 mars la décision "délibérée" de l’Otan de ne pas instaurer de zone d’exclusion aérienne en Ukraine, en pleine invasion russe.

Le régulateur russe de l’internet, Roskomnadzor a ordonné le blocage immédiat de Facebook. Le réseau social en Russie ne fonctionnait plus sans VPN, et le groupe américain a confirmé en déplorant que des "millions de Russes ordinaires seront bientôt privés d’informations fiables".

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.