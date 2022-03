"DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie accusée de violer le cessez-le-feu à Marioupol"

GUERRE UKRAINE. Alors qu'un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils a été instauré à Marioupol et Volnovakha, deux villes au sud-est du pays, ce samedi, la Russie aurait continué ses bombardements. L'évacuation des civils a été "reportée". Suivez les infos en direct.

15:38 - La Russie accuse les "souverainistes" ukrainiens d'avoir rompu le cessez-le-feu Ce matin, le maire adjoint de Mariupol et un habitant de la ville ont déclaré à la BBC que la Russie continuait à bombarder la zone malgré un cessez-le-feu. Le ministère russe de la défense a une version très différente des événements. Il affirme que les "nationalistes" ukrainiens ont empêché les civils de quitter les villes, selon l'agence de presse russe Ria. Le ministère a déclaré que les forces russes ont essuyé des tirs après avoir mis en place des couloirs humanitaires permettant aux civils de quitter la ville. 15:27 - Près de 1,37 million de personnes ont fui l’Ukraine Près de 1,37 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l’ONU samedi. Ce sont près de 160 000 de plus que lors du précédent pointage vendredi. Les autorités et l’ONU s’attendent à ce que le flot s’intensifie, l’armée russe continuant d’avancer en Ukraine, avec toujours de féroces combats autour de la capitale Kiev. 15:12 - La ville de Borodyanka en partie détruite par des bombardements russes Un établissement médical à Borodyanka, dans la région de Kiev, est désormais sous contrôle russe, selon le chef de l'administration régionale de l'État de Kiev, Oleksiy Kuleba. "Nous avons des informations selon lesquelles une clinique neuropsychologie a été attaquée à Borodyanka. Il y a plus de 600 personnes là-bas... Pour la plupart, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Ce sont des gens avec certaines caractéristiques physiques", a-t-il ajouté. 14:57 - "Les négociations avec les forces russes sont en cours", assure la ville de Marioupol Le conseil municipal de Marioupol a demandé aux habitants cherchant à fuir les combats de retourner dans les abris, alors que les négociations avec la Russie pour assurer un couloir d'évacuation se poursuivent, selon un communiqué. "Nous demandons à tous les habitants de Marioupol de partir et de rejoindre les abris. De plus amples informations sur l'évacuation seront bientôt disponibles. En ce moment, les négociations avec la Fédération de Russie pour établir un régime de cessez-le-feu sont en cours." Plus tôt dans la journée de samedi, l'armée russe a annoncé qu'elle interromprait ses bombardements sur les villes de Marioupol et Volnovakha pour permettre aux civils de fuir. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 14:40 - Les villes du sud de l'Ukraine visées par l'armée russe Marioupol, Volnovakha, Kharkiv, Tchernihiv, Mykolaïv et Kherson, situées au sud de l'Ukraine, sont parmi les villes où la situation est actuellement "la plus complexe", a indiqué le ministre ukrainien de la Défense. "Nous espérons vraiment que le corridor humanitaire fonctionnera et que nous pourrons évacuer les civils." Reznikov a déclaré que les principaux efforts des forces russes continuent d'être concentrés sur l'encerclement de Kiev. 14:26 - Les forces russes visent des immeubles d'habitation "L'agresseur utilise son potentiel aérien et de missiles de manière complète et active. Tous les types d'aviation bombardent nos villes, nos villages et nos infrastructures civiles, y compris les infrastructures dangereuses, parmi lesquelles les centrales nucléaires et hydroélectriques", a indiqué le ministre de la Défense ukrainienne. Reznikov a déclaré que les forces russes visaient des immeubles d'habitation, des écoles, des jardins d'enfants et des hôpitaux. "L'ennemi détruit des églises et des cathédrales. Ils bombardent des gares où se trouvent des milliers de femmes et d'enfants en train d'évacuer", a-t-il déclaré. 14:11 - Le ministre ukrainien de la Défense affirme que la Russie "change de tactique" Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré samedi que les forces russes ont "avancé dans certaines directions", mais que l'armée ukrainienne "contrent et évincent les occupants." "De toute évidence, l'ennemi a avancé dans certaines directions, cependant, il ne contrôle que de petites zones. Nos militaires sont en train de contrer sévèrement et d'évincer les occupants", a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant qu'en raison du "ralentissement du rythme de l'offensive et de la résistance des Ukrainiens, la Russie change de tactique." 13:46 - Situation "contrôlée" dans la centrale nucléaire de Zaporijia Le personnel de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui a été occupée par les forces russes après qu'un incendie se soit déclaré vendredi, affirme que les niveaux de radiation dans la région semblent normaux. "Actuellement, le personnel présent à la ZNPP surveille l'état des unités de puissance et contrôle leur fonctionnement", a déclaré l'Inspection nationale de la réglementation nucléaire de l'Ukraine dans un communiqué samedi. "Aucun changement dans l'état des radiations dans la région de Zaporijia n'a été détecté, le fond de rayonnement gamma est dans les limites normales", a-t-elle ajouté. 13:32 - Plus de 1,2 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine Plus de 1,2 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La moitié serait passée en Pologne. D'autres sont allés dans les pays voisins, dont la Hongrie, la Slovaquie, la Moldavie et la Roumanie. 13:19 - La Russie aurait changé de stratégie en bombardant les villes "pour les soumettre" La Russie semble désormais prête à "bombarder les villes pour les soumettre", a déclaré vendredi un haut responsable du renseignement américain, rapporte CNN. "Les armes les plus lourdes ne sont pas seulement plus lourdes en termes de poids, elles infligent aussi plus de dégâts", a-t-il indiqué. D'autres responsables ont remarqué un changement de stratégie de la part de la Russie, qui passe des cibles militaires aux civils, les attaques se concentrant davantage sur les immeubles résidentiels. 13:05 - Les alentours de Kiev bombardés L’armée russe continue de bombarder la banlieue de Kiev, au nord-ouest et à l’est notamment. Kiev fait état d’au moins 350 civils et plus de 9 000 soldats russes tués et Moscou évoque 2 870 morts côté ukrainien et 498 côté russe. 12:50 - De violents combats à Volnovakh La petite ville de Volnovakha, où un cessez-le-feu temporaire a été instauré, a également connu de violents combats. Il s'agit d'une ville de seulement 25 000 habitants située à mi-chemin entre Marioupol et Donetsk au sud de l'Ukraine. Presque tous les bâtiments ont été détruits ou endommagés par les forces russes, selon les habitants sur place. Le député local, Dmytro Lubinets, a déclaré que les combats étaient si intenses que les cadavres n'étaient pas ramassés. 12:37 - Le cessez-le-feu n'est pas respecté à Marioupol Un cessez-le-feu convenu entre la Russie et l'Ukraine pour permettre aux civils de quitter la ville de Marioupol n'est pas entièrement respecté. Dans un message publié sur Telegram, le maire a déclaré que des combats avaient lieu dans la région de Zaporijia, où se termine le couloir humanitaire. "Les Russes continuent de nous bombarder et d'utiliser l'artillerie. C'est de la folie", a déclaré le maire adjoint de Marioupol, Serhiy Orlov, à la BBC. "Il n'y a pas de cessez-le-feu à Marioupol et il n'y a pas de cessez-le-feu tout au long de la route. Nos civils sont prêts à fuir mais ils ne peuvent pas fuir sous les bombardements." 12:24 - L’évacuation de Marioupol "reportée" pour non-respect du cessez-le-feu La Russie a annoncé samedi 5 mars un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol et la ville de Volnovakha. La décision a été prise après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou. L'évacuation des civils vers la ville de Zaporijia, au nord-ouest de Marioupol, a été "reportée" pour non-respect du cessez-le-feu. 12:12 - Près de 6 000 civils ukrainiens concernés par l'évacuation à Marioupol Le maire adjoint de Marioupol, Serhiy Orlov, a indiqué, à la BBC, qu'il a mis à disposition "50 bus" pour que "5 à 6 000 personnes puissent sortir en bus vers Zaporijia, si le cessez-le-feu tient." "Il n'y a pas de trains qui circulent, car l'infrastructure ferroviaire a été détruite par les troupes russes. 11:48 - Plus de 66 000 Ukrainiens résidant à l'étranger sont revenus pour se battre Plus de 66 000 Ukrainiens sont revenus de l'étranger pour se battre pour leur pays, selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleskii Reznikov. Nos civils sont prêts à fuir mais ils ne peuvent pas fuir sous les bombardements." 11:36 - Premier cessez-le-feu depuis le début de l'invasion russe La Russie et l'Ukraine ont convenu d'un cessez-le-feu temporaire dans deux villes du sud du pays pour permettre l'évacuation des civils. C'est le premier cessez-le-feu de ce type depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a dix jours. Si les civils de Mariupol et de Volnovakha vont pouvoir partir, ces deux villes sont les seuls endroits couverts par l'accord temporaire. Pendant ce temps, les autres villes du pays continuent d'être bombardées. 11:24 - La ville de Soumy est bombardée par les forces russes Bien qu'un "cessez-le-feu temporaire" ait été annoncé dans deux villes, la guerre se poursuit dans tout le pays. Les médias ukrainiens ont fait état d'explosions et de raids aériens imminents dans plusieurs villes, alors que l'assaut russe entre dans son dixième jour. Les bombardements dans la ville de Soumy, à l'est du pays, actuellement encerclée par les troupes russes, ont commencé. Le média Kyiv Independent a rapporté que de multiples explosions ont été entendues à Kharkiv. 11:12 - Les forces russes se rapprochent "de la deuxième plus grande installation nucléaire d'Ukraine" Les troupes russes se rapprochent d'une autre centrale nucléaire ukrainienne, a déclaré vendredi l'ambassadrice américaine à l'ONU. Après que la Russie a tiré sur la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, Zaporijia, dans la nuit de jeudi à vendredi, Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les forces russes se trouvaient "à 30 km, et se rapprochent, de la deuxième plus grande installation nucléaire d'Ukraine". Sans la nommer, la centrale serait celle de Youjnooukraïnsk, au sud de l'Ukraine. 10:59 - Les couloirs humanitaires prendront la direction de Zaporijia, au nord-ouest de Marioupol Les couloirs humanitaires pour évacuer la population de Marioupol et Volnovakha emprunteront deux itinéraires jusqu'à la ville ukrainienne de Zaporijia, 220 kilomètres au nord-ouest. Le cessez-le-feu décrété par Moscou pour permettre l'évacuation des civils est prévu de 9 heures à 16 heures (heure ukrainienne) ce samedi. "Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation, étalées sur plusieurs jours, pour que chaque personne voulant partir puisse le faire", a indiqué la mairie de Marioupol. 10:47 - Marioupol, ville stratégique pour les forces russes La nuit dernière, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait annoncé que ce port stratégique situé sur la mer d'Azov et comptant en temps normal 450 000 habitants était soumis à un "blocus". Les forces séparatistes prorusses et l'armée ont pour leur part indiqué que la ville était encerclée. La ville de Volnovakha, qui sera également évacuée, est située à une soixantaine de kilomètres nord de Marioupol. Une prise russe du port serait un tournant : les forces russes de la Crimée et les troupes séparatistes du Donbass pourraient alors s’y rejoindre. 10:35 - L’évacuation des civils de la ville ukrainienne de Marioupol débutera dans la matinée La mairie de la ville ukrainienne de Marioupol, située au sud-est du pays, a annoncé ce samedi le début, en fin de matinée, de l’évacuation des civils de ce port stratégique de la mer d’Azov encerclé par les forces russes et prorusses. "L’évacuation de la population civile commencera à 11 heures (10 heures à Paris)", après l’accord de cessez-le-feu temporaire avec la Russie.

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.