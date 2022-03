"DIRECT. Guerre en Ukraine : tir russe sur une centrale nucléaire, Kiev encerclé"

GUERRE UKRAINE. Au 9ème jour de la guerre en Ukraine, un incendie s'est déclaré dans la centrale nucléaire de Zaporijia après un tir de missile russe, aucun réacteur n'a été touché selon le gouvernement ukrainien. A Kiev, les combats continuent et le convoi militaire russe s'est remis en route.

07:56 - Zelensky reproche à Poutine d'user de la "terreur nucléaire" L'attaque lancée sur le centrale nucléaire fait redouter le pire. L'Agence internationale de l'énergie atomique appelle "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés", rappelant les dangers d'une catastrophe nucléaire. Volodymyr Zelensky a également réagi et accuse Vladimir Poutine de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" le drame de Tchernobyl. Dans une vidéo publiée dans la nuit le président ukrainien lance : "Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays hormis la Russie n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire".

07:52 - La centrale nucléaire de Zaporijia frappée par un tir russe En Ukraine, la nuit a été marquée par l'attaque d'un missile russe sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Seuls des bâtiments administratifs du complexe nucléaire ont été touchés et le régulateur nucléaire ukrainien a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "qu'aucun changement n'a été signalé dans les niveaux de radiations" mais un grand incendie s'est déclenché. Les pompiers sont parvenus à maitriser le feu. Après cette attaque, l'Ukraine fait savoir qu'elle a perdu le contrôle de la centrale de Zaporijia désormais aux mains des Russes.

03/03/22 - 18:55 - Les soldats russes se comparent à de la chair à canon [FIN DU DIRECT] Différentes sources officielles ukrainiennes communiquent sur les plaintes des soldats russes faits prisonniers. Dans des vidéos destinées à leurs proches, les troupes du Kremlin évoquent des conditions déplorables mais surtout ils se présentent comme de la chair à canon envoyée au combat. "Puisque notre commandement n'a pas de tactique, nous ne combattons pas, nous survivons juste ici… Nous ne pouvons rien faire, rien ne fonctionnera pour nous, car notre commandement ne peut pas diriger. La nourriture est mauvaise, la provision est mauvaise. Alors ceux qui sont restés en Russie, écrivez des rapports, ne venez pas ici, restez là-bas avec vos familles. Ici, vous vous allongerez tous", déclare un soldat russe capturé à Jytomyr dans une vidéo rendue publique par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU). D'autres documents militaires ne mentionnant pas de lieu précis de la mobilisation des soldats russes sont aussi apparus sur les réseaux et ont questionné le traitement des soldats soviétiques et la stratégie militaire du Kremlin. Il convient de rester prudent face à ces informations encore isolées car l'Ukraine et la Russie se livrent aussi une guerre d'informations pour emporter la sympathie des peuples et de l'opinion internationale.

03/03/22 - 18:39 - Marioupol sans eau, sans électricité et encerclé Le chef de l'administration régionale de Donetsk fait état de la situation difficile à Marioupol. "Actuellement, il n'y a ni lumière ni eau à Marioupol, il n'y a presque pas de communication mobile. L'ennemi frappe aux entrées, où l'eau est fournie. Il en va de même pour l'électricité", indique-t-il ajoutant que les bombardements incessants empêche la remise en route du réseau électrique. Il soutient que les frappes aériennes russes visent volontairement ces point stratégiques et compliquent les approvisionnements. Les troupes ruses sont postées tout autour de la ville et travaillent à sa chute.

03/03/22 - 18:18 - L'opération militaire "se déroule selon le plan" affirme Poutine Vladimir Poutine a pris la parole en ce huitième jour de guerre après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans son discours télévisé, le président russe assure que l'opération militaire "se déroule selon le plan" et que l'offensive va se poursuivre. Il défend que l'armée russe "se comporte de manière exemplaire" puisqu'elle est déployée pour protéger les Ukrainiens des "néonazis qui veulent une guerre". "Nous ne voulons pas qu'il y ait de victimes dans la population civile. Nous voulons soutenir tous ceux qui se battent pour la liberté (...). Nous allons envoyer des forces spéciales en Ukraine pour défendre ces millions d'Ukrainiens", a-t-il poursuivi rappelant encore que la Russie et l'Ukraine ne forment qu'un seul peuple. Cette idéologie très personnelle et révisionniste lui permet de justifier ses actions et décisions militaires mais elle n'est pas partagée par le peuple ukrainien qui voit en Vladimir Poutine le figure de l'agresseur.

03/03/22 - 18:09 - Combats de rue entre armée russe et résistance ukrainienne La réalité de la guerre en Ukraine se sont aussi des combats de rues entre les soldats russes et les résistants armés. Le maire de Bucha, Anatoly Fedoruk, raconte dans le média ukrainien Public qu'à Bucha, Vozel et près de Gostomel ces scènes de combats de rue durent depuis plusieurs jours. "Les forces armées opposent une résistance décente et poussent en fait l'ennemi hors de la ville en plein champ afin de l'y détruire", ajoute-t-il.

03/03/22 - 18:02 - Au moins 28 morts et 18 blessés à Tchernihiv Les opérations de secours se poursuivent à Tchernihiv après les frappes russes. Le chef de l'administration régionale, Vyacheslav Chaus signale qu'au moins 28 personnes sont mortes et 18 blessées. Pour l'heure, 22 personnes ont été sorties des décombres.

03/03/22 - 17:43 - La Russie tente à nouveau de rentrer dans Energodar Les forces russes tentent une nouvelle fois d'entrer dans Energodar, ville de la région de Zaporijia. Depuis hier ils sont repoussés par la résistance de civils.

03/03/22 - 17:36 - Zelensky souhaite négocier directement avec Poutine Volodymyr Zelensky a annoncé ce jeudi 3 mars lors du conférence de presse vouloir entreprendre les négociations directement avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il s'agit selon lui du "seul moyen d'arrêter la guerre". La président ukrainien s'est dit prêt à "aborder toutes les questions" face au chef d'Etat russe.

03/03/22 - 17:07 - La ville balnéaire de Zatoka attaquée par une roquette Dans la région d'Odessa, la ville balnéaire de Zatoka a été la cible d'une attaque de roquette selon le département régional du Service d'urgence de l'État. "Tous les habitants sont vivants et indemnes", précise le communiqué.

03/03/22 - 16:53 - Frappe aérienne dans un village près de Kiev Selon la police locale, les Russes ont lancé une puissante frappe aérienne sur le village de Gatne, à proximité de Kiev détruisant plusieurs habitations privées. Les forces de police et les secours sont dépêchés sur place.

03/03/22 - 16:43 - Des immeubles de Tchernihiv en flammes On ne compte plus les villes ukrainiennes fumantes à cause des bombardements et explosions. Les grandes métropoles sont les zones les plus touchées et voient leurs immeubles effondrés et d'autres en flammes. Les vidéos des dégâts causés par les frappes aériennes et parfois les tirs défensifs ukrainiens sont nombreuses et circulent sur tous les réseaux. Ici, la ville de Tchernihiv, au nord du pays. Video of Chernihiv. https://t.co/zDqYWps0wJ pic.twitter.com/Bnafn2wULu — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022

03/03/22 - 16:35 - Deux écoles frappées à Tchernihiv A Tchernihiv, ville bombardée en début d'après-midi, deux écoles du quartier de Stara Podsoudovka ont été touchées pour l'aviation russe rapporte le gouverneur Viatcheslav Tchaous sur son compte Telegram. Le bilan provisoire dressé les services d'urgence fait état de neuf morts et quatre blessés.

03/03/22 - 16:28 - La Russie a sous-estimé la résistance ukrainienne Compte tenu de la puissance militaire russe, la lente progression des soldats en Ukraine interroge mais selon des spécialistes contactés par Le Figaro, l'erreur de la Russie a été de sous-estimer la capacité de résistance des soldats et civils ukrainiens. "Il y a eu une vraie faille en matière de renseignement stratégique côté russe" selon Joseph Henrotin, chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. C'est surtout l'étude de "la structure, du mode de fonctionnement, de la mentalité et de la volonté de résistance des Ukrainiens [qui] a été déficitaire. Les Russes pensaient réellement que l'Ukraine allait tomber comme un fruit mûr", ajoute-t-il. Alors que dans le camp ukrainien on a profité des renseignements internationaux pour anticiper les mouvements russes et garder des positions stratégiques. D'après l'historien Cédric Mas, l'Ukraine "n'a pas encore eu à utiliser son matériel le plus moderne et a pu préparer sa contre-offensive autour de Kiev".

03/03/22 - 16:16 - Un hôpital bombardé à Zaporijia Les affrontements se poursuivent dans toute la région de Zaporijia et un hôpital a été bombardé comme le rapporte sur Telegram le média national ukrainien Nouvelles Sociales. L'attaque a fait trois morts et quatre blessés.

03/03/22 - 16:09 - Les Ukrainiens demandent un "cessez-le-feu immédiat" La deuxième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont débuté, sur Twitter le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak précise que la priorité est de négocier un cessez-le-feu immédiat et des couloirs humanitaires. "Nous commençons à discuter avec les représentants russes. Les points clés à l'agenda sont un cessez-le-feu immédiat, un armistice et des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés", peut-on lire sur le réseau social.

03/03/22 - 16:03 - Un assaut russe se prépare pour prendre Odessa Les occupants russes seraient en train de reformer des troupes dans les régions séparatistes du Donetsk et de Louhansk afin de lancer l'assaut sur les villes ukrainiennes encore résistantes. Selon le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny, cité par les Nouvelles Voies de l'Ukraine, certaines unités russes "sont transférées dans la région de Rostov, le territoire de Krasnodar et la Crimée" pour mener une offensive navale et tenter d'envahir Odessa.

03/03/22 - 15:55 - Un groupement naval russe proche de la Crimée Les troupes russes tentent de resserrer l'étau autour de l'Ukraine avec des bataillons terrestres, des frappes aériennes mais aussi l'avancée de troupes navales par la mer Noire. Le sud de l'Ukraine est bordé par la mer Noire et la mer d'Azov et est presque totalement aux mains des Russes ce qui facilite le débarquement de soldats supplémentaires par les eaux. Les navires sont potentiellement en mesure de lancer des missiles depuis la mer. Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022

03/03/22 - 15:46 - L'Ukraine reprend le contrôle à Soumy Les soldats et les gardes-frontières ukrainiens reprennent la frontière ukrainienne dans l'oblast de Soumy, d'après les informations du secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, Oleksiy Danilov, reprises par le Kyiv Independant. La région qui borde la Russie est sous le feu de la guerre depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

03/03/22 - 15:41 - Plus d'un millier de personnes évacuées de la région de Kiev A Irpin et Bucha, des villes de la région de Kiev, plus de 1500 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été évacuées vers l'ouest de pays. "En coopération conjointe, les autorités régionales et locales, Teroborona et Ukrzaliznytsia ont créé un "couloir vert" et ont évacué près d'un millier et demi de personnes par chemin de fer. 250 autres personnes ont été emmenées en bus", précise le chef de l'administration régionale de Kiev, Oleksiy Kuleba, qui s'exprime sur Telegram.

03/03/22 - 15:15 - Le convoi russe attaqué par de jets ukrainiens Des jets ukrainiens ont attaqué la colonne de véhicules militaires russes immobilisés à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev pendant que, de son côté, l'armée russe lançait des bombes thermobariques selon les déclarations de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien au MilitaryTimes.

03/03/22 - 15:08 - Le convoi militaire à l'arrêt depuis trois jours Le convoi militaire russes est au point mort depuis trois jours. Des informations des renseignements britanniques consultées par le New York Times indiquent que la colonne de blindés russes "n'a pas fait de progrès significatifs" depuis lundi et stationne toujours à une trentaine de kilomètres de Kiev "en raison de la résistance persistante des Ukrainiens, des pannes mécaniques et des embouteillages". Pour rappel, les images de la société américaine Maxar Technologies montraient un convoi étendu sur environ 64 kilomètres le long de la route de l'aéroport d'Antonov au nord de Kiev.

03/03/22 - 15:00 - Explosion à Kharkiv De nouvelles frappes aériennes ont été lancées sur Kharkiv en début d'après-midi créant des explosions dans la deuxième ville du pays selon les informations de chaine publique ukrainienne Nouvelles sociales. Le média rapporte que neuf personnes sont mortes et quatre blessées à la suite des attaques.

03/03/22 - 14:52 - Poutine compte poursuivre l'offensive "sans compromis" Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ce matin lors d'un échange téléphonique sur la guerre en Ukraine et le président russe a exprimé son intention de poursuivre son offensive "sans compromis" contre les "nationalistes". Le maître du Kremlin menace également d'allonger la liste de ses "exigences" envers Kiev lors des pourparlers prévus ce jeudi 3 mars entre les délégations russes et ukrainiennes.