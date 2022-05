"Guerre en Ukraine : Kiev bombardée, des Russes mis en examen pour Boutcha"

UKRAINE. Ce vendredi 29 avril, la Russie a confirmé avoir pris pour cible une entreprise de Kiev bombardée hier. Une personne aurait été tuée. Par ailleurs, dix soldats russes ont été mis en examen pour les crimes présumés de Boutcha.

Cartes de situation en Ukraine L'essentiel Ce vendredi 29 avril, au lendemain d'une attaque sur Kiev, la Russie a confirmé avoir frappé la capitale de l'Ukraine. Cette attaque est intervenue alors que le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, se trouvait dans la ville. Les bombardements russes auraient fait au moins un mort.

La chaîne de radio Radio Liberty a indiqué que l'une de ses productrices a été tuée dans l'attaque qui a touché la capitale ukrainienne ce jeudi : "Vira Ghyrytch est morte des suites de la frappe d'un missile russe sur l'immeuble où elle habitait." Son corps a été découvert dans les décombres ce vendredi 29 avril.

Le procureur général de l'Ukraine a annoncé que dix soldats russes ont été mis en examen pour les crimes présumés de Boutcha. Il a précisé que cette procédure était "en lien avec le traitement cruel de civils et d’autres violations de la loi et des coutumes de la guerre".

La Russie continue son offensive dans tous le pays. Ainsi, si les frappes sont régulières sur le sud et l'est de pays, des bombardements ont été observés à Polonne dans l’ouest, à Tchernihiv, près de la frontière avec la Biélorussie, et à Fastiv, au sud-ouest de Kiev.

18:29 - Où Frédéric Leclerc-Imhoff a-t-il été tué ? C'est donc en Ukraine que Frédéric Leclerc-Imhoff a perdu la vie. BFM TV indique qu'il se trouvait sur la route de Lyssytchansk, dans l'est du pays, près de la ville de Severodonetsk, non loin de la Russie, théâtre de nombreux combats ces derniers jours. Des localités situées dans la région du Donbass, un territoire ukrainien en partie aux mains des pro-russes depuis plusieurs années, point de départ de la guerre le 24 février.

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation en Ukraine. Plusieurs agences de presse, mais aussi des instituts spécialisés et des médias français, ukrainiens et internationaux, proposent des cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. Certaines de ces cartes proposent un suivi des derniers événements en temps réel, d'autres se focalisent sur les événements majeurs des dernières 24 heures.