Guerre nucléaire, bombes sur l'Europe... L'hypothèse d'une 3e Guerre mondiale est-elle crédible ?

GUERRE NUCLEAIRE. La menace nucléaire plane au-dessus de la guerre en Ukraine. La Russie dispose du plus grand arsenal nucléaire mais lancer une bombe atomique ferait entrer le conflit dans une nouvelle dimension. Faut-il craindre une 3e guerre mondiale ?

Vladimir Poutine l'a rappelé, la Russie est une des "plus grandes puissances nucléaires au monde". Cette position dominante fait craindre à l'Europe, aux Etats-Unis et au monde entier le recours à une attaque nucléaire sur l'Ukraine alors que l'offensive russe patine et que la Russie subit de plein fouet les sanctions économiques de l'Union européenne. Alors que la menace nucléaire a été évoquée du côté du Kremlin, les gouvernements occidentaux font preuve d'une inquiétude modérée. A Washington, la Maison-Blanche dit n'avoir vu aucun mouvement "concret" pouvant avérer la menace lancée par le président de la Fédération de Russie, et en France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a répondu au mal par le mal et assuré que "l'Alliance atlantique est aussi une alliance nucléaire". Les positions à tenir face à l'hypothèse d'une attaque nucléaire russe interrogent encore mais une chose est sûre : le recours à la bombe nucléaire ferait basculer la guerre en Ukraine dans une dimension internationale et beaucoup plus dévastatrice.

Entre les paroles et les actes, il y a un monde. Si Vladimir Poutine a plusieurs fois semblé faire référence à son arsenal nucléaire, il ne l'a jamais nommé explicitement et aucun mouvement militaire des troupes russes ne traduit la préparation d'une attaque de cette ampleur. Moscou se concentre plutôt sur les assauts menés et parfois repoussés en Ukraine et sur le maintien de son économie après les sanctions historiques prises par l'Union européenne et les Etats-Unis. Pourtant, les décisions des puissances occidentales sont comprises par Moscou comme "des mesures inamicales dans le domaine économique" et "des déclarations agressives", selon le discours et l'annonce par le maître du Kremlin de la mise en alerte des "forces de dissuasion", dimanche 27 février.

Le risque d'une attaque nucléaire en Europe est-il réel ?

Quelques jours après l'annonce de mise en alerte des forces de dissuasion par la Russie, les Etats-Unis gardent un œil sur l'armée russe et affirment n'avoir pas "vu quoi que ce soit de concret comme conséquence de [la] décision [de Vladimir Poutine]". Si bien que la Maison-Blanche a décidé de ne pas relever son niveau d'alerte et dénonce une "rhétorique provocatrice inutile et dangereuse" de la part du Kremlin.

Les spécialistes jugent, eux, que l'utilisation de la menace nucléaire par la Russie sert plutôt de signal d'alarme politique. Le président Poutine a brandi l'hypothèse d'une attaque nucléaire la veille de l'organisation des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Le discours était donc un moyen de s'asseoir à la table des négociations en ayant instauré un rapport de force pour obtenir plus facilement la reddition de l'Ukraine. Hélas pour Moscou, l'annonce n'a pas eu l'effet escompté sur la délégation ukrainienne qui campe sur ses positions et exige le retrait des soldats russes. Vladimir Poutine s'adressait aussi à l'Europe et aux Etats-Unis et les avertissait "qu'en cas d'ingérence militaire dans le conflit avec l'Ukraine, il se réservait l'option d'utiliser l'arme nucléaire", selon Rafael Loss, spécialiste des questions de doctrine nucléaire au Conseil européen des relations internationales interrogé par France 24. Là encore, les Occidentaux ne se sont pas retirés du dossier ukrainien après la prise de parole du chef d'Etat empêchant la Russie d'instaurer un chantage politique et d'en trier profit.

Forte chance aussi pour que le discours de Vladimir Poutine ne soit qu'une menace verbale : la Russie a beaucoup à perdre en lançant la première une attaque nucléaire. Moscou serait à coup sûr bombardé en retour par les forces armées occidentales et le gouvernement russe serait encore plus isolé sur l'échiquier politique international. Malgré toutes ces contre-indications, face aux sanctions qui s'accumulent et à l'offensive qui ne se passe pas aussi bien que prévu, le recours au nucléaire parait être la dernière carte à jouer de la Russie, résume Rafael Loss.

La guerre en Ukraine va-t-elle déclencher une troisième guerre mondiale ?

La Russie et l'Ukraine restent pour l'heure les seuls pays à prendre part directement au conflit sur le plan militaire mais cet affrontement n'est que la cristallisation d'une nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Otan. La confrontation entre le bloc de l'est et celui de l'ouest n'est pas récente, elle a simplement gagné en ampleur avec la volonté de l'Ukraine de se rapprocher de l'opposant de Moscou. Une guerre idéologique mondiale est en donc déjà en train de se jouer mais elle occupe, pour le moment, uniquement le terrain diplomatique.

La prise des armes par la Russie et l'invasion de l'Ukraine pourraient changer la donne. Une intégration de l'Ukraine dans l'Otan, dans l'Union européenne ou ne serait-ce qu'une intervention directe de ces organisations dans le conflit serait une raison suffisante pour pousser Vladimir Poutine à attaquer l'Europe militairement. Dans une telle situation, l'Occident serait contraint de répondre et l'affrontement ne serait plus seulement diplomatique ou économique comme c'est le cas actuellement. Après les discussions et les négociations, l'Occident a levé ses réponses d'un cran en adoptant des sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Des attaques militaires, et dans le pire des cas nucléaires, seraient le niveau le plus dangereux de cette opposition entre la Russie et l'Occident.