Guerre nucléaire : nouvelle menace de la Russie contre l'Occident

GUERRE NUCLEAIRE. Les menaces étaient plus rares mais le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, a de nouveau évoqué le déclenchement d'une guerre nucléaire contre l'Occident, mercredi 6 juillet 2022.

[Mis à jour le 7 juillet 2022 à 14h52] C'est le retour de la menace nucléaire. Au cinquième mois de la guerre en Ukraine, les responsables politiques russes agitent de nouveau leur arsenal nucléaire à la figure de l'Occident. "L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité", a écrit le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev sur son compte Telegram, le mercredi 6 juillet 2022. Si cette mise en garde est signée par Moscou, l'ancien président de la Russie fait indirectement peser la responsabilité d'une éventuelle guerre nucléaire sur la Cour pénale internationale (CPI) qui a ouvert une enquête sur des crimes présumés commis en Ukraine par les forces russes. En filigrane, l'homme politique suggère qu'une attaque nucléaire serait une réponse à une condamnation de Moscou par la justice internationale.

Dmitri Medvedev n'en est pas à ses premières menaces nucléaires. La dernière sortie de l'ex-Premier ministre russe remonte au mois de mars quand il avait détaillé les cas de figure dans lesquels la Russie pouvait faire usage de ses armes nucléaires. Des scénarios qui bien souvent rejetaient la faute sur l'Occident. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie multiplie les menaces et les accusations à l'endroit des Etats-Unis et de l'Otan et remet sur la table les tensions de la guerre froide, laissant penser que le conflit russo-ukrainien pourrait être un préquel d'une guerre mondiale. La déclaration de Dmitri Medvedev s'ajoute à la liste des menaces nucléaires proférées par la Russie, reste que toutes, y compris celle-ci, font partie d'une stratégie de dissuasion.

Une guerre nucléaire est-elle possible en 2022 ?

Les menaces de guerre nucléaire sont une rengaine de la Russie depuis le début de l'année 2022. Elles vont de pair avec l'invasion de l'Ukraine par les forces russes lancée le 24 février dernier et sont depuis régulièrement proférées par les dirigeants du Kremlin. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le vice-président de Conseil de sécurité Dmitri Medvedev et même le président de la Russie Vladimir Poutine ont, les premiers, suggéré le déclenchement d'une guerre nucléaire contre l'Occident. A chaque nouvelle menace, les services de renseignements américains et européens ont rendu compte de l'absence de mouvement suspect sur les bases militaires russes, laissant penser que les allusions à des attaques nucléaires sont seulement des stratégies de dissuasion. Mais fin juin, la Russie comme l'Otan auraient placé leurs pions en prévision d'une frappe. "Les Américains ont 200 armes nucléaires tactiques stockées dans six pays européens membres du bloc de l'Atlantique Nord, et 257 avions, pas seulement américains, ont été préparés pour leur utilisation éventuelle", indiquait Vladimir Poutine le 25 juin au président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d'une réunion à Saint-Pétersbourg. En réponse, Moscou a promis à Minsk de lui fournir "dans les prochains mois" un "certain nombre de systèmes de missiles tactiques Iskander-M" pouvant "tirer des missiles balistiques et de croisière avec des ogives conventionnelles et nucléaires".

Encore une fois la Russie met en avant et prépare ses armes et missiles en assurant prendre de simples précautions face aux mouvements et aux intentions qu'elle prête à l'Occident. Mais les comptes de Vladimir Poutine concernant les armes occidentales ne sont pas bons selon le chercheur Hans M. Kristensen, directeur du "Nuclear Information Project" à la Federation of American Scientists. "Il est intéressant de voir le gouvernement russe utilise nos anciennes estimations du nombre de bombes nucléaires américaines en Europe. L'estimation actuelle est de moitié, environ 100. Et elles sont dans cinq pays, et non six. Le chiffre de 257 chasseurs "préparés" est aussi trop élevé, ils sont probablement moins de 100", a fait savoir le chercheur pourtant habitué des critiques sur les programmes de modernisation des forces nucléaires américaines selon les propos rapportés par le Figaro. Si l'heure semble encore à la dissuasion plutôt qu'à l'offensive nucléaire, l'Occident reste sur ses gardes face à l'escalade militaire incessante de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Que prévoient les simulations d'une attaque nucléaire russe ?

La guerre nucléaire ne se limite encore qu'aux menaces. Si les mises en garde sont essentiellement des déclarations des responsables politiques russes, elles ont trouvé écho dans certains médias proches du Kremlin. Entre avril et mai, une nouvelle forme de propagande est apparue sur les chaînes publiques russes comme Rossiya 1. Le 28 avril 2022, la présentatrice Olga Skabeïeva qui soutient l'invasion russe en Ukraine et ses invités s'amusaient à expliquer aux téléspectateurs qu'ils ne suffisaient que de quelques minutes pour qu'un missile rase Berlin, Paris ou Londres de la carte. Vantant la force de frappe de la Russie, notamment la possession du missile Sarmat dit "Satan 2" ils ont, infographie à l'appui, suivi en temps réels l'envoi hypothétique du missile sur les capitales européennes : 106 secondes pour toucher Berlin, 200 pour Paris et 202 pour Londres. Un scénario apocalyptique qui suscitaient les rires des personnalités en plateau.

Les simulations d'une telle attaque nucléaire ont toutefois du plomb dans l'aile. D'abord parce que le missile Satan 2 est encore en phase de test et doit le rester au moins jusqu'à la fin de l'année ce qui coupe court à tous les scénarios imaginés sur Rossiya 1. Et quand bien même le missile serait prêt à l'emploi, les simulations prévoient un lancement depuis l'enclave de Kaliningrad mais cette base russe n'est pas équipée pour lancer un missile nucléaire. Le temps écoulé entre le lancement et l'impact du missile est lui aussi erroné selon le spécialiste Benjamin Gravisse auprès de Libération. En revanche, les quelques minutes supplémentaires entre le lancement et l'impact ne changeraient rien aux dégâts causés par des ogives nucléaires capables de réduire à néant un territoire sur des dizaines voire des centaines de kilomètres, des centaines de milliers pour le missile Satan 2.