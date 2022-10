Elections de midterms 2022 aux Etats-Unis : à quel résultat s'attendre ? Ce que disent les sondages

MIDTERMS. A un mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le scrutin pour renouveler une grande partie du Parlement s'annonce incertain dans un contexte complexe. Les enjeux et résultats des sondages.

[Mise à jour le 10 octobre à 19h12] Changement de cap politique aux Etats-Unis dans un mois ? Le 8 novembre prochain, les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, appelées midterms, afin de renouveler la totalité de la Chambre des représentants, ainsi qu'un tiers du Sénat. Deux ans après être devenu président, Joe Biden a de quoi trembler. Car le représentant du Parti démocrate (gauche) la Maison Blanche, qui détient la majorité au Parlement (les deux instantes précitées), est en passe de perdre ses pleins pouvoirs législatifs. Il faut dire que l'ancien vice-président de Barack Obama a l'histoire contre lui (lire plus bas) et le contexte actuel semble lui être également défavorable. A tout juste quatre semaines du vote, il semble en danger. D'autant que son rival républicain (conservateur) Donald Trump -lequel n'occupe aucune fonction élective- s'emploie à défendre les candidats de son bord politique face à ceux de la majorité présidentielle. Mais le match ne semble encore pas totalement joué entre les deux adversaires de la dernière élection présidentielle (2020).

Si Joe Biden semble bousculé par une inflation galopante et, notamment, une flambée des prix de l'essence, le camp républicain, lui, est émoussé par la décision de la Cour suprême (à majorité républicaine) de ne plus garantir l'accès à l'IVG dans tout le pays. Les sondages sur les futurs visages de la Chambre des représentants et du Sénat laissent entendre qu'une cohabitation devrait se mettre en place pour les deux dernières années du Président américain, les députés ayant de grandes chances de passer à majorité républicains, compte-tenu du découpage électoral (un député par circonscription). Quant aux sénateurs, le verdict s'annonce bien plus serré du fait que l'élection se joue sur l'Etat entier, et non à l'échelle très locale (chaque sénateur représente un Etat).

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants (nombre de sièges proportionnel à la population de chaque Etat) ; de l'autre, le Sénat (un représentant par Etat). Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.

Quels sont les résultats des sondages sur les midterms de 2022 ?

Les sondages sur les midterms de 2022 sont serrés. En effet, démocrates et républicains ne sont séparés que de quelques points dans les intentions de vote. Selon le site américain de référence RealClear Politics, qui compile l'ensemble des sondages, la moyenne actuelle des votes (au 7 octobre) serait de 46% pour les républicains contre 45,3% pour les démocrates, sur l'ensemble du Congrès (Chambre des représentants et Sénat mélangés). Autant dire que les jeux sont loin d'être faits.

Les sondages sont donc particulièrement serrés et le résultat incertain à plus d'un mois du véritable jour des midterms. Mais Joe Biden et les démocrates ont l'histoire contre eux. "Le président a perdu la majorité à la Chambre des représentants 36 fois sur 40", lors des midterms, a expliqué à Linternaute Marie-Christine Bonzom, ex-journaliste française pour la BBC et Voice of America. Compte-tenu de la faible popularité actuelle du président américain, les spécialistes s'accordent à dire que la Chambre des représentants pourrait passer à majorité républicaine. Pour le Sénat, l'incertitude est cependant totale et cela ne devrait se jouer qu'à un ou deux sièges.

Comme à chaque scrutin, ce sont deux visions de la société qui s'affrontent et tentent de faire gagner leurs idées. Aux Etats-Unis, les midterms mettent ainsi aux prises une population aux priorités opposées, ou presque. Démocrates et républicains s'accordent sur leurs inquiétudes économiques et la flambée des prix. L'inflation -surtout son contrôle- est l'enjeu principal de ce scrutin, ainsi que l'explique une enquête d'opinion de Morning Consult pour Politico, publiée le 4 octobre. Reste à savoir quel camp parviendra à convaincre de la faisabilité de ses solutions.

Autrement, chez les démocrates, les sujets les plus importants sont, au-delà de l'économie (71%), la politique sur les armes à feu (70%) et le droit à l'avortement (70%). Côté républicains, priorité est donnée à l'économie (84%), l'immigration (66%) et l'éducation (50%).

Par ailleurs, il est à noter que cette même étude de Morning Consult dévoile que les Américains feront également leur choix selon les opinions et propositions des candidats sur la politique des armes à feu. Sujet récurrent outre-Atlantique, il devrait être décisif début novembre. Les positions des prétendants à une fonction élective sur cette thématique auront "un rôle majeur" aux yeux de deux tiers de votants.