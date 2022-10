Elections de midterms 2022 aux Etats-Unis : résultats des sondages, enjeux... Tout comprendre

MIDTERMS. Dans un peu plus de deux semaines, les Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour les élections de mi-mandat. L'occasion de renouveler une grande partie du Parlement, mais pas que. Un scrutin qui s'annonce comme un référendum pour ou contre Joe Biden et Donald Trump. Résultats des sondages, enjeux, explications... Notre guide.

Les Etats-Unis vont-ils, une nouvelle fois, basculer dans une cohabitation politique ? Mardi 8 novembre 2022, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat (les midterms), lors desquelles ils doivent renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants (députés), ainsi qu'un tiers du Sénat, mais aussi se prononcer sur diverses élections et questions locales, propres à chaque Etat (lire plus bas). A un peu plus de deux semaines du jour du vote, ces élections, particulièrement importantes pour le président Joe Biden, s'annoncent particulièrement serrées. Si le chef d'Etat possède, à ce stade, la majorité dans les deux chambres du Parlement, il serait en passe, selon les sondages, de perdre le contrôle dans au moins l'une des deux. Si le dirigeant démocrate (gauche) devait gouverner jusqu'à la fin de son mandat avec une Chambre des représentants à majorité républicaine (droite, conservateurs), sa marge de manœuvre politique serait considérablement amputée, devant négocier tous ses textes avec ses opposants afin de parvenir à les faire voter.

Si, au cours de l'été, la cote de popularité de Joe Biden était remontée, elle s'est, ces dernières semaines, stabilisée voire même amenuisée. Il faut dire que le contexte social aux Etats-Unis est électrique, marqué par une inflation galopante qui inquiète au sein de la société. Or, le président américain ne semble pas en faire son cheval de bataille, lui qui préfère miser sur la garantie du droit à l'avortement, diminué depuis la décision de la Cour suprême cet été (lire plus bas). Le locataire de la Maison blanche n'apparait pas en mesure de renverser le cours de l'histoire qui, lors des élections de mi-mandat, a toujours (ou presque) été défavorable au président en fonction. Le basculement de la Chambre des représentants du côté de l'opposition est quasi-systématique et semble, une nouvelle fois, inéluctable en 2022.

Ces élections de mi-mandat, souvent présentées comme un référendum pour ou contre le président en place, sont aussi un véritable test pour… Donald Trump. Le prédécesseur de Joe Biden, qui n'occupe aucune fonction politique, s'est impliqué dans la campagne des candidats républicains aux différents postes à pourvoir, que ce soit à l'échelle nationale ou locale. Le milliardaire n'a pas hésité à multiplier les prises de parole et à clairement s'afficher. De quoi prendre le pouls en vue d'une éventuelle candidature en 2024 pour la présidence du pays ? Ses diverses affaires judiciaires pourraient lui entraver la route, tout comme celle des candidats qu'il a ouvertement soutenus pour ces midterms.

Que disent les sondages sur les midterms de 2022 ?

Ces midterms sont des élections locales, au même titre que les élections législatives ou sénatoriales en France. Cela rend donc difficile la réalisation de sondages à l'échelle nationale, les intentions de vote globales pouvant ne pas refléter le climat politique local. Si des enquêtes sont toutefois menées pour estimer le visage politique des Etats-Unis à l'issue de ces élections de mi-mandat (voir cartes plus bas), des sondages nationaux sont toutefois réalisés. De quoi permettre de répondre à la question : "les électeurs veulent-ils des démocrates ou des républicains au Congrès ?" La courbe ci-dessous, réalisée à partir des derniers sondages recueillis par le site américain Fivethirtyeight, permet de montrer que, de manière générale aux Etats-Unis, aucune majorité ne se dégage véritablement. Démocrates et républicains sont au coude-à-coude dans l'opinion.

Les sondages sont donc particulièrement serrés et le résultat incertain à l'approche de ces midterms. Mais Joe Biden et les démocrates ont l'histoire contre eux. "Le président a perdu la majorité à la Chambre des représentants 36 fois sur 40", lors des midterms, a expliqué à Linternaute Marie-Christine Bonzom, ex-journaliste française pour la BBC et Voice of America. Sur Slate, Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des USA, a affirmé mercredi 19 octobre 2022 que, "à la Chambre des représentants, les républicains devraient l'emporter." Cependant, elle estime que "les démocrates ont une chance légèrement favorable de conserver le Sénat."

Ci-dessous, le dernier sondage sur les intentions de vote des Américains pour les midterms, Chambre des représentants et Sénat confondus :

La Chambre des représentants va être entièrement renouvelée le 8 novembre prochain. Les 435 sièges qui forment cette assemblée sont tous remis en jeu. A majorité démocrate, le parti du président Biden, la chambre basse du Parlement pourrait basculer du côté des Républicains. Pour avoir la majorité, tout parti doit avoir, au moins, 218 députés. Selon le site américain 270towin, qui compile les prédictions de six instituts de sondages (Sabato's Crystal Ball, The Cook Political Report, Inside Elections, FiveThirtyEight, Split Ticket), les Républicains pourraient bien reprendre le contrôle de l'institution, qu'ils ont perdu en 2018.

Indications de lecture de la carte : les couleurs foncées (bleu et rouge) correspondent aux victoires quasi-assurées des candidats dans leurs circonscription. Plus la couleur s'éclaircie, plus il existe une incertitude. Les circonscriptions de couleur brune sont celles dans lesquelles l'incertitude est la plus totale. La lecture de la barre permet donc d'avancer que les Républicains semblent en bonne position pour l'emporter.

Du côté du Sénat, c'est un tiers de l'hémicycle qui est renouvelé, soit 35 sièges. Il s'agit, lors de ces élections, du principal enjeu, la chambre haute ayant plus de poids aux Etats-Unis. Mais là, l'équation est plus complexe qu'à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, le Sénat compte 51 élus démocrates et 50 républicains. Lors de ces midterms, 22 des 35 postes soumis au vote des électeurs concernent des sénateurs républicains. Pour être élu, chaque sénateur doit convaincre tout un Etat, et non pas seulement sa circonscription. Les démocrates ayant une cote de popularité légèrement plus élevée, cela pourrait leur être favorable. Pourrait seulement car les jeux sont loin d'être faits, ainsi que l'explique la carte du site américain 270towin, qui compile, là aussi, les prédictions de six instituts de sondages (Sabato's Crystal Ball, The Cook Political Report, Inside Elections, FiveThirtyEight, Split Ticket).

Indications de lecture de la carte : comme pour la carte de la Chambre des représentants, plus la couleur est vive, plus la certitude de victoire est élevée. A noter qu'il ne faut prendre en compte que les chiffres centraux. Les indications "2" (en vert), "34 no 2022 election" et "no 2022 election 29" correspondent aux sièges qui ne sont pas remis en jeu lors de cette élection.

Pour Joe Biden, ces élections de mi-mandat sont un véritable référendum pour ou contre la politique qu'il mène depuis qu'il s'est installé officiellement à la Maison blanche, en janvier 2021. Compte-tenu des projections faites par les instituts de sondages, le président américain peut espérer limiter la casse et conserver la majorité au Sénat, compte-tenu du léger sursaut anti-républicain que connaît le pays depuis quelques semaines. Il n'empêche qu'il reste un président particulièrement impopulaire et devrait ressortir affaibli de se scrutin en devant se soumettre à une cohabitation avec une Chambre des représentants en passe de basculer à droite.

Donald Trump n'est pas candidat aux élections de mi-mandat. Ni à un poste de député, ni de sénateur, pas moins de gouverneur ou d'élu local. Pourtant, c'est peu dire que le prédécesseur de Joe Biden s'implique dans la campagne des Républicains, lui qui multiplie les apparitions aux côtés des candidats de sa famille politique, à travers tout le pays. Indirectement, le milliardaire joue gros. En s'exposant autant, il semble vouloir déjà prendre le pouls d'une Amérique qu'il envisagerait à nouveau gouverner (le prochain scrutin présidentiel est en 2024). Soutien affiché de plusieurs aspirants à des fonctions électives, dont certains affirment toujours ne pas reconnaître l'élection de Joe Biden en 2020, Donald Trump se risque à ce que ces élections s'apparent à un vote contre sa personne, à travers les candidats. Au risque de voir sa cote de popularité chuter et sa légitimité pour 2024 avec, mais aussi avec l'espoir de sortir ragaillardi de cet appel aux urnes, à travers des victoires des Républicains, en vue de se lancer sur le chemin de le reconquête de la Maison blanche.

L'économie. C'est LE sujet central de ces élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Alors que l'inflation a atteint 8% sur l'année outre-Atlantique, l'inquiétude des Américains vis-à-vis de leurs finances est palpable. Les questions économiques sont l'enjeu principal de ce scrutin (71% pour les premiers, 86% pour les seconds), ainsi que l'explique une enquête d'opinion de Morning Consult pour Politico, publiée le 11 octobre.

Il faut dire que comme l'a noté la BBC, les prix des produits alimentaires ont flambé de 13,5% en un an, selon le dernier relevé de fin septembre 2022. A titre d'exemples, une boîte d'œufs coûte le double de son prix par rapport à début 2021 (3 dollars aujourd'hui), le prix des bananes a pris 10% et le kilo de bœuf ou de poulet a connu une hausse de 20%.

Du côté du carburant, AAA, l'association américaine des automobilistes, citée par NBC News, a constaté une hausse des prix de l'essence en septembre par rapport à août : le gallon (environ 3,8l) est affiché à 3,92$ (soit 1,03€/l), contre 3,72$ un mois plus tôt (0,97€/l). Pour tenter d'enrayer cette hausse du carburant, Joe Biden a annoncé mardi 18 octobre utiliser, au mois de décembre, 15 millions de barils de pétrole issus des réserves stratégiques de l'Etat pour alimenter les stations-essence, soit un peu plus de 2,3 milliards de litres. L'objectif : alléger le tarif à la pompe.

La décision avait provoqué une indignation bien au-delà des Etats-Unis. Le 24 juin 2022, la Cour suprême (à majorité républicaine*) a révoqué le droit constitutionnel d'avorter, laissant la liberté aux Etats de choisir s'ils autorisent ou pénalisent le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

*Les membres de la Cour suprême sont nommés par les présidents des Etats-Unis et restent en fonction jusqu'à qu'ils décident de partir à la retraite, de démissionner ou jusqu'à leur décès. Actuellement, l'un des juges est en poste depuis 30 ans, nommé par Georges Bush père en 1991.

Pour le camp de Joe Biden, il s'agit d'un angle d'attaque régulier pour dénoncer "l'extrémisme" de la formation politique adverse. D'autant que pour ses partisans, il s'agit du deuxième sujet le plus important de ces élections (67%). Mardi 18 octobre, le président des Etats-Unis a promis que si sa formation politique remportait les élections de mi-mandat, il a promis que la première loi votée au Congrès serait la garantie du droit à l'avortement et qu'il poserait son véto en cas de durcissement de la législation si les Républicains venaient à l'emporter.

Les candidats républicains, eux, sont divisés sur la question : certains ont effacé de leur site de campagne les positions anti-avortement du parti, quand d'autres les défendent ardemment, explique CBS News. Le sujet n'est toutefois "très important" que pour 36% de leurs électeurs. Mais une mobilisation plus importante d'électeurs en faveur des démocrates pourraient bousculer leurs poulains.

Des référendums locaux sur le sujet

Lors de ces élections de mi-mandat, les électeurs sont également appelés à se prononcer sur des sujets locaux. Dans cinq Etats, la questions du droit à l'avortement sera abordée. Mais pas toujours sous le même prisme. Ainsi, en Californie, dans le Michigan et le Vermont, les électeurs devront trancher en faveur ou non du droit à l'avortement au sein de leur Etat.

En revanche, dans le Kentucky, les électeurs devront dire s'ils votent pour une contre une modification de la constitution de l'Etat pour déclarer que "rien dans la constitution de l'État ne crée un droit à l'avortement." Dans le Montana, une mesure visant à pénaliser l'avortement de 20 ans de prison et de 50 000$ d'amende est également soumise au vote.

Selon cette même enquête de Morning Consult pour Politico, la question de la législation sur les armes a feu aura une place prépondérante lors de ces élections de mi-mandat. Les positions des candidats sur cette thématique auront "un rôle majeur" aux yeux de deux tiers de votants. Mais pas pour les mêmes raisons. Côté démocrates, le sujet est "très important" pour 67% d'entre eux, contre seulement 40% chez les républicains. Pour les premiers, il est urgent de légiférer et d'encadrer la détention d'armes à feu, quand les seconds vantent une libéralisation.

Ces midterms sont aussi l'occasion pour les électeurs de cinq Etats de se prononcer sur la légalisation ou non du cannabis localement. L'Arkansas propose de le légaliser pour les personnes majeures (21 ans aux Etats-Unis), tout comme dans le Dakota du Sud et le Maryland. Le Missouri soumet également au vote cette proposition, ajoutant l'effacement de toute condamnation judiciaire liée à la consommation du stupéfiant, ainsi que la possibilité de fabrication de marijuana. L'autorisation de sa culture, et de sa consommation, est également proposée dans le Dakota du Nord.

Le sujet parait hors du temps. Pourtant, dans certains Etats, il est bel et bien mis sur le devant de la scène dans certains lors des ces élections de mi-mandat : l'esclavage et la servitude. Aux Etats-Unis, l'esclavage et la servitude involontaire sont bel et bien abolis depuis 1865. Pourtant, cela existe toujours sous une autre forme, bien autorisée dans la loi : "en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné." Ainsi, outre-Atlantique, des détenus peuvent être contraints de travailler pour des salaires dérisoires, "en moyenne, 20 centimes par heure" assurait au Parisien, en 2018, Clara Grisot, de l'ONG Prison Inside. Dans certains Etats, le travail n'est même pas payé. Ces peines d'esclavage moderne, cinq Etats américains veulent y mettre fin : l'Alabama, la Louisiane, l'Oregon, la Tennessee et le Vermont.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants (nombre de sièges proportionnel à la population de chaque Etat) ; de l'autre, le Sénat (un représentant par Etat). Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.