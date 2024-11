Résultat de l'élection américaine, en direct : 54% pour Trump face à Harris, les "chances de gagner" se précisent

Suivez en direct le résultat de la présidentielle américaine 2024 toute la nuit ! Les premiers chiffres tombent déjà, avec des sondages effectués à la sortie des urnes, comme les "chances de gagner" de Trump ou de Harris.

En direct

22:33 - Premiers résultats de la présidentielle américaine : Harris gagnante en Micronésie Les électeurs du territoire de Guam, Etat américain insulaire de Micronésie, situé dans l’océan Pacifique, ont voté à 49,46 pour Kamala Harris et à 46,22% pour Donald Trump, selon plusieurs médias locaux. Ce territoire compte tout de même 170 000 habitants, mais aucun grand électeur ne porte leur choix dans le vote de décembre.

22:17 - En Géorgie, des résultats retardés à cause de fausses alertes à la bombe Compter les voix et donner les premières tendances pourraient être plus long que prévu en Géorgie : comme le rapportent les médias locaux, le comté de Fulton, situé dans cet Etat, va probablement demander à un tribunal de prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote dans certains bureaux de vote, le scrutin ayant été perturbé par de fausses alertes à la bombe jusqu'à 19h30, heure locale. Pour les mêmes raisons, deux bureaux de vote situés dans le comté de Cobb en Géorgie sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 19h20, un autre dans le le comté de Gwinnett demande une prolongation jusqu'à 20h. L'heure à laquelle les résultats doivent être légalement transmis est donc repoussée d'une heure.

21:55 - La Floride, Etat décisif dans cette élection aux USA ? Bien souvent dans l'histoire des élections présidentielles américaines, le vote de la Floride a fait basculer l'élection générale. Mais cette année, tous les sondeurs et les experts en sociologie politique ont intégré le fait que Donald Trump y était ultra favori. Ce qui a sorti la Floride des "swing states". Les sondeurs considèrent que l'Etat votera dans son ensemble Donald Trump et qu'il est vraiment improbable que Kamala Harris puisse l'emporter. En revanche, si elle remporte plus de voix que son rival dans cet Etat, il est très clair qu'elle sera considérée comme très probable gagnante de l'élection, compte tenu du poids électoral de la Floride.

21:16 - Nouveau chiffre sur les résultats en Pennsylvanie Avant les premiers résultats issus des dépouillements, voici une estimation basée sur les ultimes sondages effectués aujourd'hui auprès d'électeurs de l'Etat : selon 270towin, les chances de victoire de Donald Trump sont estimés à 52% à ce stade, contre 48% pour Kamala Harris. Le candidat qui remportera cet Etat disposera d'un avantage considérable pour accéder à la Maison-Blanche.

Lire aussi : la famille Trump a bien changé Voir les images La famille Trump, riche et influente dynastie au service du patriarche

21:06 - De combien de grands électeurs disposent Kamala Harris et Donald Trump ? Avant les premiers résultats, le site 270towin estime que Donald Trump commence la course à la Maison-Blanche en tête, avec 230 grands électeurs sur lesquels il peut compter sans hésitation, contre 226 grands électeurs pour Kamala Harris. Rappelons que pour l'emporter, le vainqueur doit obtenir les voix de 270 grands électeurs.

20:55 - Un autre modèle probabiliste donne des résultats serrés mais favorables à Trump Les 25 000 simulations effectuées par un autre site de référence, 270towin, ce mardi 5 novembre, donnent des éléments éclairant sur les élections américaines 2024 : les chances de Donald Trump sont estimées à 50,8%, celles de Kamala Harris à 48,8% ce soir. Sur ce modèle probabiliste, il faut encore être prudents : les simulations sont faites sur une compilation générale de sondages à l'échelle des 50 Etats, avant que le vote n'aient eu lieu. Les biais sur les panels des sondages, notamment le fait que les sondés ne sont pas tous représentatifs des votants - surtout chez les partisans de Trump - rendent encore cette donnée fragile. Mais elle donne une tendance : ce sera serrée.

20:46 - Trump nettement devant dans les "probabilités de victoire" Selon le sérieux site de projections des résultats DecisioDesk, la victoire de Donald Trump est nettement plus probable à ce stade, avec 54% de chances de victoire. Kamala Harris n'a désormais que 46% de chances de victoire. Ce modèle probabiliste repose essentiellement sur les sondages effectués jusque-là sur les premiers votes et les premiers sondages effectués à la sortie des urnes. Le modèle est sérieux, mais à ce stade, les données sont encore friables, puisque les sondages sont encore peu représentatifs et il faut surtout disposer des premiers résultats dans les swing states pour avoir des éléments robustes de projection, même pour un modèle de ce type. Il y a deux jours, ce modèle donnait 60,6% des chances de victoire à Donald Trump.

20:44 - Quand connaîtra-t-on les résultats de l'élection présidentielle américaine dans les États-clés ? Selon le New York Times, les premiers résultats, non officiels, devraient être communiqués vers 3 heures du matin mercredi en Arizona et aux alentours de 5 heures du matin en Caroline du Nord. Dans le Wisconsin, les premiers résultats sont également espérés dans la matinée de mercredi. En revanche, dans le Nevada le décompte a pour l'habitude de prendre plusieurs jours. Alors que le Michigan enregistre la plupart des votes avant midi le lendemain de l'élection, l'État ayant récemment adopté des réformes pour accélérer le décompte des voix, les résultats pourraient être connus un peu plus tôt que prévu. La Pennsylvanie ne pouvant pas commencer le dépouillement des bulletins avant le jour du scrutin, l'État devrait mettre un peu plus de temps que les autres à rendre ses premières estimations.

20:05 - Harris gagnante dans 503 simulations sur 495 Les résultats des élections américaines 2024 seront aussi sans doute serrés que prévus : le site de référence 538.com, qui élabore des modèles de prédictions en intégrant toutes les données de sondages les plus récentes, heure par heure, donne les résultats suivants : sur une moyenne de 1000 simulations probables, 503 donnent Kamala Harris gagnantes, 495 donnent Donald Trump gagnant, 2 donnent une égalité parfaite du nombre de grands électeurs remportés. C'est dire si les pronostics sont très difficile à établir encore à ce stade, même si ces premiers chiffres sont éclairants.

19:45 - Trump a déjà un mot sur les résultats, sans vraiment se prononcer sur ce qu'il fera s'il perd Donald Trump regardera les résultats des élections avec un petit groupe d'amis et les membres de sa famille et ses amis, dans sa maison de la station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride, ont déclaré plusieurs sources proches à CNN. L'ancien président a aussi été interrogé par la chaîne d'informations, qui lui a demandé s'il avait prévu de se déclarer vainqueur dans la soirée, même si les chiffres ne sont pas définitifs. Il n'a pas répondu. Les journalistes lui ont aussi demandé s'il ne pensait demander à ses partisans à ne pas être violents en cas de défaite, il a répondu : "Je n’ai pas besoin de leur dire qu’il n’y aura pas de violence. Bien sûr qu’il n’y aura pas de violence. Mes partisans ne sont pas des gens violents. Je n’ai pas besoin de le leur dire. Et je ne veux certainement pas de violence, mais je n’ai certainement pas besoin de le leur dire. Ce sont des gens formidables. Ce sont des gens qui ne croient pas à la violence. Contrairement à vous, vous croyez à la violence !"

19:02 - 54 % de chances de l'emporter pour Trump Alors que les derniers sondages de l'élection présidentielles américaines seront publiés dans 5 heures, les dernières préviens de Decision Desk HQ - sondeur américain - estiment que Donald Trump dispose de 54 % de chances de l'emporter dans cette élection présidentielle américaine. De son côté, Kamala Harris aurait 46 % de chances d'accéder à la Maison Blanche. Une dynamique favorable au républicain qui peut encore évoluer.