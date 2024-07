Présidentielle américaine : Joe Biden abandonne, sa lettre d'explication

Joe Biden a annoncé ce dimanche dans une lettre se retirer de la course à la présidentielle américaine 2024. La campagne est de nouveau bouleversée avec un ou une remplaçant(e) attendu(e) chez les démocrates.

Sommaire Joe Biden abandonne EN DIRECT

Traduction de la lettre de Joe Biden en intégralité L'essentiel Joe Biden a annoncé ce dimanche se retirer de la course à la présidentielle américaine de novembre 2024. Il s'en est expliqué dans une lettre.

Le président américain, 81 ans, était affaibli depuis plusieurs semaines, son âge et sa santé suscitant de nombreuses questions et des appels au retrait, y compris chez les démocrates.

On ne sait pas officiellement qui va le remplacer pour l'âpre confrontation de novembre, face à un Donald Trump triomphant depuis la tentative d'assassinat du week-end dernier. Dans un second message, Joe Biden a apporté son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris.

Donald Trump a réagi au retrait de Joe Biden, sur son réseau Truth Social : "Le véreux Joe Biden n’était pas apte à se présenter à la présidence, et n’est certainement pas apte à servir – et ne l’a jamais été !" A écrit le candidat républicain.

En direct

21:59 - La réaction de Barack Obama, qui espère voir émerger "un candidat remarquable" pour le parti démocrate "Joe Biden a été un des présidents américains les plus importants, ainsi qu'un ami cher et un partenaire. Aujourd'hui, il nous rappelle aussi, encore, qu'il est un patriote du plus haut niveau", écrit Barack Obama, dans une déclaration relayée sur son compte X. L'ancien président démocrate se tourne ensuite vers la suite de la campagne : "Dans les prochains jours, nous naviguerons dans des eaux inconnues. Mais j'ai une immense confiance en les leaders de notre parti, qui sauront créer un processus duquel émergera un candidat remarquable." Barack Obama ne mentionne pas la vice-présidence Kamala Harris, pas plus qu'un autre potentiel candidat à la suite de Joe Biden. 21:52 - Qui pour remplacer Biden ? Le parti démocrate promet un processus "transparent" Après le retrait de Joe Biden de la présidentielle américaine, le parti démocrate va devoir se trouver un nouveau candidat en vitesse, à moins de quatre mois du scrutin. Dans un communiqué, le parti a promis ce soir un processus "transparent" pour la désignation de son nouveau champion, qui aura la dure tâche d'affronter Donald Trump le 5 novembre. Déjà, une partie du camp démocrate a apporté son soutien à une probable candidature de Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden. 21:46 - Elizabeth Warren estime que Kamala Harris "peut unir le parti et battre Donald Trump" Pour la sénatrice démocrate, "l'action désintéressée du président Biden est un don précieux au peuple américain". "Je soutiens Kamala Harris pour la présidence", déclare-t-Elizabeth Warren sur X. Selon elle, "il y a beaucoup de talents dans notre parti, mais la vice-présidente Kamala Harris a été choisie par les électeurs pour succéder à Joe Biden si besoin. Elle peut unir notre parti, battre Donald Trump et gagner en novembre". 21:36 - Joe Biden "a été le président le plus proche de la classe ouvrière", salue Bernie Sanders Au tour de l'ancien candidat à la primaire démocrate, Bernie Sanders, de rendre hommage à Joe Biden, après la décision de ce dernier de se retirer de la campagne. "Joe Biden a servi notre pays avec honneur et dignité", écrit Sanders sur X. "Etant le premier président à s'être rendu sur un piquet de grève, il a été le président le plus proche de la classe ouvrière dans l'histoire moderne des Etats-Unis", estime encore Sanders, qui conclut : "Merci, M. le président, pour tout ce que vous avez fait." 21:28 - Nancy Pelosi salue la décision de Joe Biden, "qui a toujours donné la priorité au pays" "Le président Joe Biden est un patriote qui a toujours donné la priorité à notre pays", déclare l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants sur X. Nancy Pelosi exprime son "amour" et sa "gratitude envers le président Biden, qui a toujours cru aux promesses de l’Amérique et donné aux gens la possibilité de s’épanouir." 21:23 - Bill et Hillary Clinton apportent leur soutien à Kamala Harris L'ex-président et l'ancienne candidate à la présidentielle ont publié un communiqué, faisant suite à l'annonce du retrait de Joe Biden de l'élection : "Nous nous joignons aux millions d'Américains pour remercier le président Biden pour tout ce qu'il a accompli, en défendant l'Amérique à maintes reprises", écrit le couple de démocrates. Ces derniers apportent leur soutien à Kamala Harris en vue de la présidentielle du 5 novembre. 21:19 - Les républicains se préparaient depuis quelques jours à affronter Kamala Harris Pas plus tard qu'hier, le New York Times évoquait les plans du parti de Donald Trump en cas de retrait de Joe Biden au profit de Kamala Harris. Selon le quotidien américain, les républicains préparaient déjà des dossiers sur la vice-présidente, perçue comme la remplaçante naturelle de Biden dans la course à la Maison Blanche. "Dans la perspective d'un changement de tête de liste, il y a une soudaine urgence à définir Kamala Harris et à lui forger une image peu reluisante", confiait un ancien collaborateur du Comité sénatorial national républicain 21:10 - Les réactions de la famille de Joe Biden à l'annonce de son retrait Jill Biden, l'épouse du président américain, a participé de près à la décision de son mari. Selon les commentateurs américains, elle avait longtemps tenté de dissuader Joe Biden de se retirer. Quelques minutes après la publication de la lettre de démission du chef de l'Etat, Jill Biden a répondu sur X par un simple emoji en forme de cœur. La petite-fille de Joe Biden, Naomi, s'est pour sa part dite "fière" de son grand-père, sur son compte X. 21:04 - Le nouveau candidat du parti démocrate sera officiellement investi mi-août La convention nationale du parti démocrate, qui se déroulera du 19 au 22 août, investira officiellement le candidat ou la candidate du parti en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre, ainsi que son colistier ou sa colistière à la vice-présidence. Pour autant, un candidat devrait déjà se démarquer d'ici là, afin que la campagne du camp démocrate puisse se poursuivre, après ce retrait historique de Joe Biden à moins de quatre mois du scrutin. 20:59 - Une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, pour l'heure favori de l'élection présidentielle Donald Trump profitait de la faiblesse de Joe Biden pour progresser dans les intentions de vote depuis plusieurs mois. Les gaffes du président américain étaient autant d'argument en faveur de son adversaire républicain. Depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime la semaine dernière, Trump avait encore gagné en popularité. Désormais, le choix du remplaçant ou de la remplaçante de Joe Biden pour le camp démocrate sera déterminant quant à l'issue du scrutin du 5 novembre. 20:52 - La réaction de Donald Trump : "Le véreux Joe Biden n’était pas apte à se présenter à la présidence" L'adversaire républicain de Joe Biden vient de réagir à l'annonce de son retrait, sur son réseau Truth Social : "Le véreux Joe Biden n’était pas apte à se présenter à la présidence, et n’est certainement pas apte à servir – et ne l’a jamais été !" Ecrit Donald Trump. "Il n’a atteint le poste de président que grâce à des mensonges, des fake news et en ne quittant pas son sous-sol", poursuit l'ancien président. Trump poursuit sa charge contre Joe Biden et le camp démocrate : "Tous ceux qui l'entouraient, y compris son médecin et les médias, savaient qu'il n'était pas capable d'être président, et il ne l'était pas. Et maintenant, regardez ce qu'il a fait à notre pays, avec des millions de personnes qui traversent notre frontière, totalement. sans contrôle ni vérification, beaucoup provenant de prisons, d'établissements psychiatriques et d'un nombre record de terroristes. Nous souffrirons beaucoup de sa présidence, mais nous réparerons très rapidement les dégâts qu’il a causés." 20:47 - Joe Biden est isolé pour Covid-19 depuis mercredi Le président de 81 ans a été testé positif au Covid-19 mercredi, et aussitôt placé à l'isolement dans sa résidence privée du Delaware. Le lendemain, un premier bulletin de santé de Joe Biden était plutôt rassurant : "Le président a toujours de légers symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures liés à sa récente infection au Covid-19", mais il "n’a pas de fièvre et ses signes vitaux demeurent normaux", apprenait-on jeudi. 20:41 - Débat raté, gaffes à répétitions, inquiétudes sur sa santé.. Joe Biden cède après une campagne chaotique La décision de Joe Biden de se retirer de la campagne présidentielle est le point final d'un feuilleton qui a mis le camp démocrate à rude épreuve. A 81 ans, le président américain a montré à plusieurs reprises des signes de faiblesse et de confusion. Le 27 juin, un débat raté face à son adversaire Donald Trump avait ravivé les inquiétudes de son camp. Plus récemment, lors d'un sommet de l'Otan, Joe Biden a multiplié les gaffes, confondant par exemple le nom du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avec celui du président russe, Vladimir Poutine. 20:35 - Qui pour remplacer Joe Biden pour les démocrates à la présidentielle américaine ? Joe Biden a déjà annoncé soutenir Kamala Harris pour le remplacer lors du scrutin de novembre. La vice-présidente semble en effet la nouvelle candidate naturelle du camp démocrate, à moins de quatre mois de l'élection américaine. D'autres candidats potentiels pourraient cependant tenter leur chance : le gouverneur de Californie Gavin Newsom, celui de Michigan, Gretchen Whitmer, ou encore celui de Pennsylvanie Josh Shapiro. Des médias américains ont également évoqué le nom de Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président démocrate. 20:25 - Découvrez la lettre de Joe Biden annonçant son retrait de l'élection présidentielle américaine Peu avant 20h, la lettre signée du président américain a été publiée sur son compte X. "Mes chers compatriotes américains, ces trois dernières années, notre nation a fait de grand progrès", peut-on lire en ouverture du texte. Joe Biden commence par tirer le bilan de son premier mandat, sur le plan de l'économie, des mesures de protections sociales ou encore de l'engagement pour le climat. Il annonce ensuite sa décision de retirer sa candidature à sa réélection. Voici la lettre du chef de l'Etat américain : LIRE PLUS

"Mes chers compatriotes américains,

Au cours des trois dernières années et demie, nous avons accompli de grands progrès en tant que nation.

Aujourd'hui, l'économie américaine est la plus forte du monde. Nous avons réalisé des investissements historiques dans la reconstruction de notre pays, dans la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et dans l'extension de soins de santé abordables à un nombre record d'Américains. Nous avons fourni des soins indispensables à un million d'anciens combattants exposés à des substances toxiques. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu depuis 30 ans, nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême. Et nous avons adopté la législation climatique la plus importante de l'histoire du monde. L'Amérique n'a jamais été aussi bien placée pour diriger qu'aujourd'hui.

Je sais que rien de tout cela n'aurait pu se faire sans vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons surmonté une pandémie qui n'arrivait qu'une fois par siècle et la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Nous avons protégé et préservé notre démocratie. Et nous avons revitalisé et renforcé nos alliances dans le monde entier.

Ce fut le plus grand honneur de ma vie d'être votre président. Bien que j'aie eu l'intention de me représenter, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat.

Dans le courant de la semaine, je m'adresserai plus en détail à la nation pour lui expliquer ma décision. Pour l'heure, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour me voir réélu. Je tiens à remercier la vice-présidente Kamala Harris, qui a été un partenaire extraordinaire dans tout ce travail. Et permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude au peuple américain pour la foi et la confiance qu'il a placées en moi.

Je crois aujourd'hui ce que j'ai toujours cru : il n'y a rien que l'Amérique ne puisse faire - lorsque nous le faisons ensemble. Nous devons simplement nous rappeler que nous sommes les États-Unis d'Amérique."