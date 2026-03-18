Résultat de l'élection municipale 2026 Périgueux : Un duel incertain au second tour, Antoine Audi ne donne pas de consigne

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux opposera Emeric Lavitola à Michel Cadet. Antoine Audi est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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11:50 - Emeric Lavitola a déposé sa liste pour le second tour À Périgueux, le maire sortant PS, Emeric Lavitola, affronte un second tour des élections municipales sans accord avec La France insoumise. Malgré les propositions de fusion de la part de Vincent Belloteau, Lavitola a déposé la même liste qu'au premier tour pour convaincre les électeurs de gauche. La situation est tendue, Michel Cadet représentant la droite devant être pris en compte dans cette bataille électorale. Lire sur francebleu.fr

03:51 - L'économie sociale, un enjeux central À Périgueux, l'économie sociale et solidaire (ESS) joue un rôle essentiel, représentant un tiers des emplois privés. Les acteurs de l'ESS souhaitent obtenir plus de reconnaissance et interpellent les futurs élus dans la perspective des élections municipales de 2026. Ils ont lancé une charte de dix engagements pour soutenir leur cause. Lire sur dordognelibre.fr

17/03/26 - 14:01 - Un duel incertain au second tour, Antoine Audi ne donne pas de consigne À Périgueux, le second tour des élections municipales sera un duel entre le maire sortant Emeric Lavitola, représentant l'union de la gauche, et Michel Cadet de la divers droite. L'ancien maire Antoine Audi, qui a terminé troisième, ne donnera pas de consigne de vote aux électeurs. Les deux candidats maintiendront la même liste que lors du premier tour. Lire sur dordognelibre.fr

16/03/26 - 23:46 - Michel Cadet en position avantageuse Les élections municipales de 2026 à Périgueux montrent un contexte tendu entre la droite et la gauche, avec Michel Cadet en position avantageuse après le premier tour. Antoine Audi, bien que désigné, refuse d'accompagner un vote pour un candidat à 16 % et laisse la liberté de choix à ses colistiers. La nécessité de rassembler les voix est cruciale pour les finalistes, alors que les tensions internes se ressenti. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 22:46 - La compétition entre Lavitola et Cadet À Périgueux, les élections municipales de 2026 se présentent sous un ciel incertain, avec le maire socialiste sortant Emeric Lavitola (36,4 %) face à Michel Cadet (36 %), renforcé par le retrait de l'ancien maire. La compétition risque de se jouer sur le vote des abstentionnistes et des centristes. Les dynamiques politiques et les alliances auront un impact crucial sur l'issue de ce scrutin serré. Lire sur dordognelibre.fr

16/03/26 - 21:46 - Bergerac organise un débat avant les municipales 2026 Avant le second tour des élections municipales de 2026 à Bergerac, la radio ICI Périgord organise un débat avec les quatre candidats. Fabien Ruet, Jonathan Prioleaud, Christian Gérard et Thierry Roux participeront à cette émission en direct. Ce rendez-vous est crucial pour la dynamique électorale de cette ville. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 13:00 - Périgueux voit la droite gagner du terrain À Périgueux, les élections municipales de 2026 montrent un duel entre Michel Cadet et Émeric Lavitola, chacun ayant obtenu 36 % des voix au premier tour. Antoine Audi, avec 16,3 %, évoque un retrait stratégique pour éviter une division des voix à droite. Les Insoumis, n'ayant pas réussi à se qualifier, craignent une victoire de la droite. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 08:16 - "Périgueux en commun" propose une fusion avec le maire sortant Lors des élections municipales à Périgueux, la liste "Périgueux en commun" dirigée par Vincent Belloteau a obtenu moins de 10% des voix, avec 8,62% des suffrages. Ce résultat décevant freine leurs ambitions futures. Malgré cela, une proposition de fusion de liste a été envisagée par le maire sortant, Emeric Lavitola. Lire sur dordognelibre.fr

16/03/26 - 07:46 - Lavitola et Cadet qualifiés au second tour avec seulement 0,4% d'écart À Périgueux, Emeric Lavitola et Michel Cadet seront au second tour des élections municipales de 2026, séparés par seulement 40 voix après le premier tour. Antoine Audi s'est retiré en faveur de Cadet, qui représente la droite. Lavitola, en tête avec 36,40% des voix, appelle les électeurs de gauche à le soutenir. Lire sur francebleu.fr