Vote par correspondance ou à distance : pour la présidentielle 2022, est-ce possible ?

Les électeurs français sont invités à faire une procuration s'ils veulent voter à la présidentielle 2022. Mais qu'en est-il du vote en ligne pour cette élection ?

Pour voter à l'élection présidentielle dont les deux tours auront lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains, les Français devront se déplacer aux urnes. Le code électoral français très clair : pour ce scrutin, il est tout simplement impossible de voter par correspondance ou en ligne. A noter que si cette option n'est pas ouverte pour l'élection présidentielle, ni aux élections européennes, elle l'est pour les élections législatives et consulaires, mais uniquement aux Français de l'étranger. Quelles sont les critères pour voter par internet ? Pour voter par internet lors des élections législatives et consulaires, vous devez donc être Français, résider à l'étranger, mais aussi en avoir fait la demande au consulat dans des délais bien délimités afin d'être inscrit sur une liste électorale consulaire. Le jour-J, vous pourrez alors accéder au portail de vote depuis votre ordinateur, sa tablette ou votre smartphone.

Il existe toutefois une alternative pour les électeurs ne pouvant pas se rendre dans leur bureau de vote les dimanches 10 et 24 avril : ils peuvent faire une procuration pour voter à la présidentielle. Ce système s'est perfectionné récemment puisqu'il existe désormais une téléprocédure pour en faire la demande directement sur un site dédié. Mais il faut faire très vite : s'il est officiellement possible de s'occuper des démarches jusqu'à la veille du vote, il faut aussi prendre en compte les délais d'acheminement de la poste et les délais de traitement par les services de la mairie. A savoir tout de même : il est possible de faire une procuration uniquement pour le premier tour, uniquement pour le second, ou bien pour les deux tours de cette élection présidentielle. Enfin, sachez que tous les Français peuvent vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales en se rendant sur le site officiel de l'administration française.