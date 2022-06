Circonscription pour les élections législatives : définition, carte et explications

CIRCONSCRIPTION. Lors des élections législatives, le territoire est découpé en circonscriptions électorales. Que cela représente-t-il ?Explications et carte de France des circonscriptions en métropole.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 14h28] Ce dimanche 12 juin a lieu le premier tour des élections législatives 2022, suivi du 2nd tour une semaine plus tard le dimanche 19 juin 2022. Les élections législatives sont à la fois des scrutins locaux et nationaux. Nationaux car tous les citoyens votent, les mêmes jours, pour désigner les députés et ainsi élire les représentants de la souveraineté nationale. Mais ces élections sont aussi locales puisqu'elles sont toutes différentes d'une circonscription à une autre, avec des candidats propres à chaque circonscription. Ce terme désigne le territoire sur lequel s'effectue le vote dans une localité - située en France et même hors de France : les citoyens français sont intégrés à telle ou telle circonscription en fonction du lieu où ils résident.

La France est divisé en 577 de ces circonscriptions qui vont des paysages verdoyants de la Sarthe aux rues animées de New York, les Français vivant à l'étranger votant aussi, dans 11 circonscriptions très larges, de l'échelle d'un continent. Ils ont même déjà voté puisque les élections étaient organisées pour eux une semaine plus tôt. Les électeurs des DOM-TOM voteront eux le même week-end qu'en métropole, avec des différences simplement liées au décalage horaire. Pour beaucoup d'électeurs, il peut être difficile de savoir, dans quelle circonscription ils vont voter ce dimanche, pour les élections législatives. D'autant plus que dans les grandes villes, la population est répartie dans plusieurs circonscriptions différentes et que parfois, dans une même rue, on peut voter dans une circonscription alors que son voisin vote dans une autre !

Carte des circonscriptions en France

Pour prendre la mesure de la grande diversité des circonscription et des particularités des découpages, voici une carte des circonscriptions pour les législatives 2022. Le nom des candidats s'affichent lorsque l'on pointe sur une circonscription.

Quelle est votre circonscription pour les législatives 2022 ?

Pour découvrir quelle est la circonscription, utilisez le moteur de recherche ci-dessous en tapant le nom de votre commune ou le nom de votre département. Certains départements n'ont qu'une ou deux circonscriptions, d'autres une vingtaine.

Les circonscriptions ont aussi été remodelées à deux reprises par le ministère de l'Intérieur, en 1987 par Charles Pasqua et en 2009 par Alain Marleix. Un "charcutage" parfois accompagné du soupçon de vouloir manipuler le résultat des législatives... Et qui a pu provoquer la confusion chez les électeurs. Il faut savoir que les circonscriptions sont, pour leur très grande majorité, regroupées par département et sont dotées d'un numéro allant de 1 à 15 ou 20 selon la taille de ce dernier. Les habitants de la petite commune de Fay, dans les Pays-de-la-Loire, voteront ainsi dans la 4e circonscription de la Sarthe, tandis que les habitants du quartier de Belsunce, à Marseille, sont rattachés à la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. De même, s'il existe de nombreuses circonscriptions dans les Bouches du Rhône, le département de la Creuse moins peuplé n'en comprend qu'une seule pour ces élections législatives 2022. Une circonscription doit en effet représenter 125 000 habitants.