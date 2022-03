"DIRECT. Présidentielle 2022 : Éric Zemmour visé par un œuf en déplacement, résultats des sondages... Les actus"

En déplacement dans le Tarn-et-Garonne ce samedi 12 mars, Éric Zemmour a fait halte à Moissac. Son maire, Romain Lopez, lui a apporté son soutien, bien qu'il soit toujours membre de du rassemblement national, comme il l'a rappelé : "Je suis toujours adhérent du RN. Je n'adhèrerais pas à Reconquête! (...) Je me considère aujourd'hui comme un maire divers droite (DVD) et plus RN." Cet après-mid, Éric Zemmour tiendra un meeting à Agen.

La candidate de Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle tenait un meeting ce vendredi soir à Dijon. Comme le rapporte le quotidien régional Le Bien public, Nathalie Arthaud s'est exprimée sur la guerre en Ukraine . Celle qui défend les travailleurs dans la société n'a pas pu couper au sujet du moment. Alors comment faire le lien entre sa cause et l'actualité ? "La guerre, c’est d’abord une grande entreprise commerciale", a-t-elle lâché, affirmant que le conflit ne profitera qu'au camp des capitalistes, rapporte le journal local.

"Mon adversaire, c’est l’injustice !" a assuré Anne Hidalgo vendredi 11 mars à Rennes, où elle tenait un meeting. "Dans ce pays miné aujourd’hui par les inégalités dès le plus jeune âge, à l’école, puis dans le début de leur vie professionnelle, et tout au long de leur carrière, mon adversaire, c’est l’injustice !" Celle qui n'a, par ailleurs, pas manqué de tacler Emmanuel Macron, estimant que "quand on se dit 'ni de droite, ni de gauche', c’est que l’on est 'et de droite et de droite' !", a également affirmé qu'elle compte préserver l’âge de départ à la retraite. "Ce sera 62 ans, pas une année de plus !" a-t-elle affirmé. Et de souligner : "Je rétablirai les critères de pénibilité pour que chacune et chacun puisse bénéficier du droit à la retraite." Invitant à "changer de politique", mais aussi à "changer de majorité", Anne Hidalgo a promis que "si les Français [lui] font confiance, dès le mois de mai, [elle bloquera] les prix de l’énergie, [baissera] à 5,5% la TVA qui leur est appliquée, [augmentera] le Smic de 15% et [demandera] aux partenaires sociaux d’ouvrir des négociations salariales dans toutes les branches professionnelles". Tout un programme !

"Je me sens plus proche de Fabien Roussel, qui porte un discours simple et plus en phase avec le réel", a confié le chanteur Bernard Lavilliers à La Marseillaise, laissant semble-t-il tomber Jean-Luc Mélenchon, qui selon lui, "s'en était mieux tiré aux dernières élections". Et l'interprète de renchérir : "C'est un grand orateur [Mélenchon ndlr.], mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui, et en ce moment encore moins."

La nouvelle est tombée vendredi après-midi. Le candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel est visé par une enquête pour "détournement de fonds publics". À l'origine, un article de Mediapart qui remettait en cause la réalité de son travail en tant qu'assistant parlementaire, entre 2009 et 2014. Le principal intéressé a depuis réagi. "J'apprends par voie de presse que la justice a ouvert une enquête relative à mon travail d'assistant parlementaire", a déclaré Fabien Roussel à l'AFP, dont BFM TV se fait l'écho, ajoutant qu'il n'a "pour [sa] part, reçu aucune information". Et le candidat d'assurer : "Si tel était le cas, [il se tiendra] naturellement à disposition de la justice, comme tout citoyen."

11/03/22 - 18:04 - Le dernier sondage rolling Ifop-Fiducial place toujours Emmanuel Macron largement en tête

Les sondages se suivent et se ressemblent pour Emmanuel Macron. Le dernier en date publié ce vendredi 11 mars par Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio le place toujours en tête avec 31% d'intentions de vote au premier tour. Marine Le Pen est toujours loin derrière avec 17,5%, mais conserve une large avance sur Éric Zemmour et ses 12,5%. Le candidat d'extrême droite reprend l'avantage, quant à lui, sur Valérie Pécresse, qui perd 0,5 points, à l'inverse, et se place en quatrième position. Derrière elle Jean-Luc Mélenchon est crédité de 10,5% des intentions de vote au premier tour. Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Jean Lassalle sont décrochés avec, respectivement, 6, 4.5, 2 et 2% dans le sondage.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen avec 57,5% des suffrages. La défaite de Valérie Pécresse au second tour serait plus rude avec 62,5% des voix pour le président sortant.