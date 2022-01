"DIRECT. Présidentielle 2022 : la côté de popularité de Macron en baisse, Zemmour officiellement rejoint par Gilbert Collard... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Selon un sondage Ifop pour le JDD paru ce dimanche, 37% des Français se disent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron contre 41% il y a un mois. De son côté, Gilbert Collard (RN) a officialisé son ralliement à la candidature d'Éric Zemmour pour la campagne présidentielle, samedi 22 janvier.

15:57 - Fabien Roussel annonce plusieurs mesures de son programme Invité sur RTL, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français (PCF) à la présidentielle 2022, a dévoilé quelques mesures de son programme. Il souhaite que la France "retrouve son indépendance et demande la sortie de l'OTAN pour que la France retrouve sa voix". Les délocalisations d'entreprises devront également cesser. "Elles saignent notre pays. Je veux y mettre un coup d'arrêt clair et net", a-t-il affirmé. 15:04 - Marine Le Pen réagit aux défections de plusieurs membres du RN Après le ralliement de Gilbert Collard à Eric Zemmour, Marine Le Pen (RN) s'est dite "pas étonnée". "Il y a une cohérence, car ce sont des gens qui me reprochent de faire de la défense du pouvoir d'achat mon premier sujet, qui me reprochent de ne pas partir dans la guerre des religions . Mes priorités sont différentes des leurs", a-t-elle indiqué sur France 3, avant de demander la démission de Gilbert Collard et de Jérôme Rivière, membres du RN qui ont rejoint le parti "Reconquête!". 14:37 - Le porte-parole du RN annonce que Marine Le Pen "n'a pas l'ensemble des parrainages" requis "Nous n'avons pas l'ensemble de nos parrainages", a indiqué le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, dimanche 23 janvier, sur franceinfo. "Nous sommes optimistes par nature et aussi parce que nous ne pouvons pas imaginer que Marine Le Pen, qui a rassemblé 11 millions de Français au second tour de la dernière présidentielle puisse être empêchée d'être candidate à cette élection présidentielle. Mais c'est difficile, je ne vous le cache pas", a-t-il affirmé. Pour ête candidat à la présidentielle, 500 parrainages de maires de 30 départements différents doivent être déposés au Conseil constitutionnel avant la date limite, le 4 mars 2022, un mois avant le premier tour de la présidentielle. 13:56 - "Éric Zemmour peut incarner l'union des droites", affirme Mathieu Souquière Mathieu Souquière, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, a été interrogé, samedi 22 janvier, sur franceinfo, concernant "l'union des droites" souhaitée par le candidat Éric Zemmour après plusieurs ralliements venant du LR et du RN. "L'image d'Eric Zemmour, qui était jusqu'à présent un homme seul contre tous et qui très clivant, est en train précisément de changer. Cette deuxième séquence (à Cannes) est d'une autre nature car il n'est plus là pour cliver. Il est désormais là pour rassembler. C'est tout le paradoxe d'Eric Zemmour depuis le début. (..) Il peut incarner l'union des droites. En tous cas, on voit bien qu'il est crédible dans cette histoire d'union des droites", a-t-il indiqué. 13:02 - Gérald Darmanin affirme que Marine Le Pen est "la personne la plus dangereuse pour le pays" Dans une interview donnée au JDD, ce dimanche, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a affirmé que Marine Le Pen est "la personne la plus dangereuse pour le pays". "Quand elle évoque l’immigration zéro, ce n’est pas possible techniquement, ni ­souhaitable pour l’avenir de la nation. Si jamais Mme Le Pen arrive aux responsabilités, ce sera la discorde nationale, puis la guerre civile", a-t-il indiqué. Interrogé sur la candidature de Valérie Pécresse, le ministre de l'Intérieur s'en est une nouvelle pris à la candidate du RN. "Le sujet n’est pas Valérie Pécresse mais Marine Le Pen, qui est la plus dangereuse et la plus susceptible de se qualifier (pour le) second tour", a-t-il ajouté 12:15 - Aymeric Caron rejoint Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle Le journaliste Aymeric Caron, a annoncé dans le JDD, ce dimanche rejoindre Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle 2022. "Depuis une vingtaine d'années, Europe Ecologie-Les Verts s'est embourbé dans d'innombrables compromissions politiques, notamment avec le PS. Les Verts manquent encore de radicalité. Le camp de la gauche et des écologistes est un champ de ruines. La candidature de Jean-Luc Mélenchon est la seule à être porteuse d'espoir", a-t-il indiqué. 11:35 - Les inscriptions pour la Primaire populaire se terminent ce dimanche Dernier jour d'inscription pour le vote de la Primaire populaire. Au 22 janvier, le mouvement enregistrait 376 000 inscrits. Le vote se déroulera du 27 au 30 janvier. Sept personnes sont présentées au vote d’investiture, dont Christiane Taubira, la grande favorite du scrutin. Anne Hidalgo ou encore Jean-Luc Mélenchon, également présent dans la liste, ne veulent pourtant plus apparaître dans les candidats sélectionnés par cette consultation. 10:28 - La côté de popularité d'Emmanuel Macron en baisse Selon un sondage Ifop pour le JDD paru ce dimanche, 37% des Français se disent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron, contre 41% il y a un mois. Il s'agit ainsi de la plus grosse baisse depuis mars 2021. "C'est un tournant", a déclaré à l'hebdomadaire Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. Parmi les catégories où la baisse est la plus importante : les ouvriers et les 18-24 ans avec respectivement 11 et 7 points de moins. 22/01/22 - 20:51 - Éric Zemmour appelle à "l'union des droites" [Fin du direct] Lors de son meeting à Cannes, ce samedi, Éric Zemmour a appelé à l'union des droites en compagnie de Gilbert Collard, son nouveau soutien. "L’union des droites (...) ce n’est pas un slogan de politicien, c’est l’union du peuple, c’est l’union de tous les Français qui aiment l’héritage, l’enracinement et la transmission, même s’ils ne se disent pas de droite. Car la droite, quand elle est elle-même parle à tous les Français!", a déclaré le candidat à la présidentielle du parti "Reconquête!". 22/01/22 - 20:17 - Richard Ferrand estime que "pas un Français ne doute que le Président sera candidat" Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale et proche député LREM, a affirmé au Parisien, ce samedi, que "pas un Français ne doute que le Président sera candidat. La date est un sujet journalistique". Pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron avait refusé encore d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle 2022 même s’il avait confié en avoir “envie” dans une interview accordée aux lecteurs du Parisien et publiée le 4 janvier dernier. 22/01/22 - 19:24 - Après les Centristes, l'UDI investit Valérie Pécresse comme candidate à la présidentielle "La famille de la droite et du centre est prête à aller bâtir l'alternance" et "nous sommes ici pour incarner une troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie", a indiqué, ce samedi, Valérie Pécresse devant l'UDI, quelques heures après son investiture devant les membres du parti Les Centristes. Valérie Pécresse a également reçu l'investiture de cette formation centriste, devant laquelle elle a plaidé pour la "souveraineté agricole", le nucléaire comme "énergie à part entière de la stratégie zéro carbone 2015", ainsi qu'un "plan Marshall européen" pour l'Afrique. 22/01/22 - 18:29 - Anne Hidalgo s'en prend aux "prophètes de malheur" lors de son meeting à Aubervilliers Devant plus d'un millier de militants à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce samedi, Anne Hidalgo s'est voulue offensive face aux critiques. Débutant sa prise de parole en répondant "dans vos rêves" à un possible désistement, la candidate du Parti Socialiste s'en est prise aux "prophètes de malheur" qui voudraient qu'elle "se résigne devant la difficulté" de la campagne présidentielle. Face à "une incroyable coalition (qui) s'est nouée pour déclarer cette élection jouée d'avance", elle ne renoncera pas. "Ils s’y sont tous mis, pour nous écarter (...) et siffler la fin du match avant même le coup d’envoi", a-t-elle dénoncé, évoquant "leur rêve" d'une "élection sans les socialistes". 22/01/22 - 17:47 - Jean-Luc Mélenchon a déjà prévu l'après élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise (LFI) à la présidentielle a indiqué à Thinkerview, vendredi 21 janvier, que s'il n'était pas élu à cette élection présidentielle, il irait "s’inscrire à la fac pour améliorer (s)a formation et faire de l’anthropologie". Pour rappel, l'élection présidentielle de 2022 est sa troisième tentative dans le scrutin pour devenir président de la République. 22/01/22 - 16:54 - 400 parrainages pour Eric Zemmour, porté par "l'effet ralliement" Invité sur BFMTV, ce samedi, Denis Cieslik, porte-parole du parti d'Eric Zemmour, "Reconquête!", a revendiqué 400 promesses de parrainages en faveur du candidat d'extrême-droite indiquant une "dynamique énorme", portée par un "effet ralliement". La récente arrivée de Guillaume Peltier (ex-vice-président des Républicains) a donné un "vrai souffle" et a "rassuré" certains élus. 22/01/22 - 16:03 - Emmanuel Macron conserve son avantage dans un sondage D'après une enquête Ipsos-Sopra Steria réalisée pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof, Emmanuel Macron arriverait largement en tête du premier tour de la présidentielle si celui-ci avait lieu dimanche, avec 25 % des intentions de vote, devant Valérie Pécresse (LR) et Marine Le Pen (RN) à égalité à 15,5 %. Au second tour, le président sortant l'emporterait devant chacune de ces deux candidates. Emmanuel Macron obtiendrait ainsi 54% des voix face à Valérie Pécresse (46 %), et 57 % contre Marine Le Pen (43 %). LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron), plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier et de remporter l'élection face au président sortant.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.