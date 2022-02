"DIRECT. Présidentielle 2022 : Marine Le Pen et Éric Zemmour à égalité dans un sondage... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont au coude-à-coude dans un sondage publié le 5 février. Un duel à l'extrême droite qui profite à Valérie Pécresse qui accèderait au second tour de la présidentielle avec Emmanuel Macron.

Résultat de la présidentielle L'essentiel Le premier tour de l'élection présidentielle se tient le dimanche 10 avril, le deuxième tour le dimanche 24 avril.

Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien Aujourd'hui-en-France, publié le samedi 5 février 2022, l'accession au second tour de la présidentielle est de plus en plus serrée. Marine Le Pen et Eric Zemmour sont à égalité avec 14 % d'intentions de vote alors que le candidat de "Reconquête" progresse de 2 % par rapport à la précédente étude, le 7 janvier dernier et que la candidate du Rassemblement national baisse de 3%. La grande gagnante de ce duel à l'extrême droite pourrait être Valérie Pécresse (LR) qui monte à 16,5% et se qualifierait donc pour le second tour en compagnie d'Emmanuel Macron. À gauche, statu quo. La victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire n'a rien changé dans les intentions de vote.

Le député Eric Woerth, président LR de la commission des finances à l'Assemblée nationale, refuserait de soutenir Valérie Pécresse dans cette campagne présidentielle et hésiterait à rallier Emmanuel Macron, selon une information du Journal du dimanche (JDD). L'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy estimerait que la campagne de la candidate des Républicains est "trop à droite".

Le duel à l'extrême droite s'est poursuivi également sur le terrain. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont organisé un meeting chacun, samedi 5 février. Éric Zemmour était à Lille (Nord) et Marine Le Pen à Reims (Marne), dans le cadre d’une "convention présidentielle". L'ancien journaliste a indiqué qu'il voulait être le "président de la réconciliation des classes". De son côté, la candidate du Rassemblement national a joué la carte de l'intimité en disant marquée par "le combat politique", ainsi que la "violence politique" à l'école avec des "persécutions" qui lui font "honnir aujourd'hui toute idée de discrimination", a-t-elle conclu.

Les résultats des sondages sur la présidentielle 2022 donnent tous Emmanuel Macron en tête des intentions de vote au premier tour. Le match pour la 2e place semble se jouer entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, mais aucune des deux ne parviendrait à battre le président de la République.

Suivez au jour le jour l'actualité de la campagne de la présidentielle 2022.

13:58 - Jean-Marie Le Pen ne comprend pas que Marion Maréchal soutienne Éric Zemmour Après le meeting de Marine Le Pen (RN) à Reims, samedi 5 février, Jean-Marie Le Pen est revenu dans le JDD sur l'éventuel soutien de Marion Maréchal à Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. "Je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Je ne comprends pas que Marion soutienne un inconnu par rapport à la famille, si sympathique soit-il", a-t-il indiqué. L'ancien président du Front National a également regretté que Marine Le Pen écarte des sympathisants du RN. "Je suis beaucoup plus souple qu'elle. Elle a écarté beaucoup de militants, des amis de Marion Maréchal. C'est une 'écarteuse' plus efficace dans l'éjection que dans le recrutement", a-t-il ajouté. 13:09 - Christiane Taubira répond aux critiques après son intervention ratée Christiane Taubira s'est défendue ce dimanche lors d'une interview au Journal du dimanche, après ses hésitations sur la question du RSA à la fondation de l'Abbé Pierre, jeudi 3 février. "J'ai eu deux secondes d'hésitation sur une prise de parole de trente minutes. Je ne suis pas en train de préparer 'Questions pour un champion!'. Je prétends à la magistrature suprême. Heureusement qu'il m'arrive de réfléchir avant de répondre", s'est-elle justifiée. 12:16 - Fabien Roussel à Marseille pour lancer officiellement sa campagne Fabien Roussel va lancer officiellement sa campagne lors de son premier grand meeting national à Marseille ce dimanche, à partir de 15 heures. Le candidat du Parti communiste français (PCF) abordera les grandes lignes de son programme, intitulé "La France des jours heureux". Le PCF présentera son premier candidat à la présidentielle depuis 15 ans. 11:26 - Eric Woerth hésite à rallier Emmanuel Macron pour la présidentielle Le député Eric Woerth, président LR de la commission des finances à l'Assemblée nationale, refuserait de soutenir Valérie Pécresse dans cette campagne présidentielle et hésiterait à rallier Emmanuel Macron, selon une information du Journal du dimanche (JDD). L'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy estimerait que la campagne de la candidate des Républicains est "trop à droite".

05/02/22 - 21:24 - Marine Le Pen dévoile quelques mesures pour les jeunes [Fin du direct] À l'occasion de sa "convention présidentielle", à Reims, ce samedi, Marine Le Pen a dévoilé plusieurs propositions de son programme. Parmi elles, la candidate du Rassemblement national propose de supprimer l'impôt sur le revenu de tous les moins de 30 ans. Concernant les jeunes, elle souhaite instaurer une prime pour les étudiants salariés, revaloriser l'alternance et l'apprentissage en augmentant de 200 euros les indemnités des jeunes en filières professionnelles. 05/02/22 - 20:48 - Éric Zemmour souhaite augmenter le SMIC de 105 euros par mois Lors de son meeting à Lille, ce samedi, Éric Zemmour s'est exprimé sur le pouvoir d'achat, l'un des thèmes importants de cette campagne présidentielle. "Nous allons augmenter votre salaire net en préservant le salaire brut avec une hausse de 105 euros par mois pour ceux au SMIC", a-t-il indiqué avant de reprendre le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007 en assurant que "travailler plus pour gagner plus était un excellent principe, la défiscalisation des heures supplémentaires était une excellente idée". Il a également proposé la "prime zéro charge" pour "sauver le pouvoir d'achat qui est une urgence absolue". "Tout patron pourra accorder une prime chaque année, sans aucune taxe, ni salariale ni patronale. Cette prime pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net sans charge", a-t-il affirmé. 05/02/22 - 19:50 - François Hollande sera présent lors d'un prochain meeting d'Anne Hidalgo Lors du lancement du comité de soutien national d'Anne Hidalgo, ce samedi, la candidate du Parti Socialise a déploré qu’on veuille "délégitimer la famille que nous sommes". Concernant un possible désistement à l'élection présidentielle, la maire de Paris a fustigé l'idée. "Vous allez vous fatiguer avant moi ! Vous me connaissez mal", a-t-elle lancé. Pour conclure ce point pressee, elle a annoncé que l’ancien président François Hollande participerait prochainement à un de ses grands meetings. 05/02/22 - 18:48 - Un duel très serré à l'extrême droite, Valérie Pécresse en profite Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien Aujourd'hui-en-France, ce samedi, l'accession au second tour de la présidentielle est plus en plus serrée. Marine Le Pen et Eric Zemmour sont à égalité avec 14 % d'intentions de vote alors que le candidat de "Reconquête" progresse de 2 % par rapport à la précédente étude, le 7 janvier dernier et que la candidate du Rassemblement national baisse de 3%. La grande gagnante de ce duel à l'extrême droite pourrait être Valérie Pécresse (LR) qui monte à 16,5% et se qualifierait donc pour le second tour en compagnie d'Emmanuel Macron. À gauche, statu quo. La victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire n'a rien changé dans les intentions de vote. 05/02/22 - 17:42 - Malgré sa démission du poste, Marine Le Pen toucherait toujours son salaire de présidente du RN Selon Libération, Marine Le Pen, qui n'est plus présidente du Rassemblement national depuis le mois de septembre afin de se consacrer pleinement à la campagne présidentielle, continuerait toujours de percevoir la rémunération affiliée à ce poste, soit 5 000 euros mensuels. Interrogée en marge de son meeting à Reims (Marne), la candidate d'extrême droite a refusé de répondre en invoquant l'article 4 de la Constitution qui indique, selon elle, que les partis politiques s'administrent librement. 05/02/22 - 16:55 - Plus de 8 000 personnes au meeting d'Éric Zemmour Lors de son meeting au Grand Palais de Lille, Éric Zemmour, ce samedi à partir de 15 heures, abordera le sujet du pouvoir d'achat. Plus de 8 000 personnes devraient assister à la prise de parole du candidat de "Reconquête", selon son équipe de campagne. À Reims, 4 000 personnes sont attendues pour suivre la "convention présidentielle" de Marine Le Pen, ce samedi. 05/02/22 - 16:04 - Édouard Philippe réaffirme son soutien à Emmanuel Macron Édouard Philippe a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. "J’ai fait un choix que j’ai annoncé très tôt, celui de soutenir le président de la République", a-t-il indiqué, dans des propos relayés par BFMTV. Un soutien qui intervient alors même que le Président de la République ne s'est pas encore déclaré candidat. Une situation que l'ancien Premier ministre "comprend très bien" car "pour l’instant, il gère autre chose". 05/02/22 - 15:14 - Une manifestation contre la venue d'Éric Zemmour à Lille Martine Aubry a participé ce samedi matin à une manifestation, qui a réuni 500 personnes, contre le racisme et l'extrême droite à Lille, en amont du meeting d'Éric Zemmour dans sa ville. Affirmant qu'il n'était "pas le bienvenu", la membre du Parti Socialiste a estimé que "cet homme ne marche que par la haine, il porte les peurs et les violences". 05/02/22 - 14:22 - Marine Le Pen ne souhaite pas "rentrer dans ce duel" avec Éric Zemmour Interrogée sur Eric Zemmour, qui tient un meeting en même temps qu'elle, Marine Le Pen (RN) a indiqué qu'elle "ne rentrerait pas dans ce duel". "Ma mission c’est de remplacer la politique mondialiste et donc Emmanuel Macron qui l’a mise en place", a-t-elle ajouté. 05/02/22 - 13:58 - La campagne d'Anne Hidalgo doit "aller jusqu'au bout", estime sa porte-parole La porte-parole de la campagne d’Anne Hidalgo (PS), Valérie Rabault, a indiqué, ce samedi, qu'elle "souhaite que notre ligne aille jusqu’au bout", sur franceinfo. Interrogée sur la candidature de Christiane Taubira, la députée du Parti Socialiste a regretté "qu’on n’ait pas réussi à ce stade à réaliser l’union" avant d'évoquer les dissentions au sein du parti de gauche. "Parfois, le silence est une stratégie qui peut être plus efficace", a-t-elle affirmé. 05/02/22 - 13:24 - Anne Hidalgo tente de se relancer avec l'organisation d'un comité de soutien national Alors qu'Anne Hidalgo (PS) connaît une campagne présidentielle difficile avec la remise en cause de sa candidature par des cadres du PS, un comité de soutien national présidé par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est organisé ce samedi. Ce comité de soutien, qui sera lancé depuis la Fondation Jean Jaurès, à Paris, réunira autour d'Anne Hidalgo des membres de la société civile, des acteurs culturels et associatifs ainsi que des responsables politiques. LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.