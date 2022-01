"DIRECT. Présidentielle 2022 : nouveaux sondages, Macron se lance à l'UE... Ça s'accélère"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Emmanuel Macron s'exprime devant le Parlement européen ce mercredi pour expliquer l'action de la France comme présidente du Conseil de l'UE. Les résultats des sondages à la présidentielle le donnent toujours en bonne position... Les dernières actus.

Dernières actus

09:18 - Zemmour et Le Pen défendent la souveraineté de La France sur l'UE Souvent opposés, Eric Zemmour et Marine Le Pen s'accordent sur un point ce matin dans les matinales de CNews et de France Inter : redonner à la France sa souveraineté sur l'Union européenne. "On est pas du tout obligés de sortir de l'Union européenne, comme la Pologne, la Hongrie. On peut y rester en remettant l'UE à sa place", a soutenu la candidate du Rassemblement national avant d'exposer son projet d'instaurer la supériorité de la Constitution française sur le droit européen. Une idée qui placerait la France en porte à faux par rapport au traité de Lisbonne. De son côté, Eric Zemmour défend à peu de chose près la même idée mais a ajouté que le "pays souverain" français ne serait pas assujetti ou sanctionné par la Commission européenne pour non-respect du droit européen comme le sont la Hongrie et la Pologne. "Nous sommes la France" défend-il.

08:49 - Marine Le Pen pense qu'il n'y a pas de "plafond de verre" sur cette élection présidentielle Marine Le Pen peut-elle réunir plus de 50% des voix au second tour de l'élection présidentielle ? Sur France Inter, la candidate de l'extrême droite a considéré que le plafond de verre (c'est à dire l'incapacité à réunir une majorité faute de réserves de voix) ne la concerne plus. "Je n'ai jamais su ce qu'était le plafond de verre. C'est une construction intellectuelle qui à mon avis n'a aucune réalité. [...] Il y a juste une évolution du taux d'adhésion que vous pouvez susciter. [...] Il n'y a pas de raison structurelle qui nous empêchera de gagner. [...] Si vous parlez du fameux "front républicain", alors oui, je pense qu'il n'existe plus". Et d'ajouter : lors que j'ai fait 33% au second tour en 2017, je suis aujourd'hui donnée entre 45 et 47% au second tour. Maintenant, j'ai un concurrent, et quand on a un concurrent, il y a par définition un risque de division des voix.

08:28 - Emmanuel Macron s'expose aux coups ce mercredi à Strasbourg Le président de la République sait que ce mercredi, en fin de matinée, il devra répondre aux questions des parlementaires européens dans l'hémicycle, dans le cadre des règles instaurées dans cette institution. Emmanuel Macron, qui n'a pas à répondre, jamais, devant les députés français, pourrait être un peu bousculé dans un exercice qu'il connaît peu. Plusieurs eurodéputés français ont prévu de l'interroger, comme le RN Jordan Bardella. Ce dernier a d'ailleurs indiqué à BFMTV ce qu'il allait lui dire : "L’élection présidentielle française va décider du sort de la France mais aussi du sort de l’Europe. Si Macron est réélu, il risque de perdre encore plus la main sur la politique d’immigration. Je lui rappellerai que les Français attendent aujourd’hui qu’on rétablisse des frontières au niveau français comme au niveau européen". L'eurodéputée LFI Manon Aubry devrait l'interroger sur l'accord passé avec le Premier ministre hongrois Orban sur le gaz européen. La prise de parole la plus attendue est celle de Yannick Jadot, lui-même candidat à l'élection présidentielle. Son échange avec Emmanuel Macron sera le premier échange musclé de la campagne pour les écologistes.

18/01/22 - 22:46 - Plusieurs propositions dévoilées par Valérie Pécresse Invitée sur BFMTV, Valérie Pécresse. a dévoilé plusieurs propositions de son programme pour l'élection présidentielle. La candidate des Républicains s'engage à "augmenter de 10% des salaires nets inférieurs à 3 000 euros". "Tous les prix augmentent, j'en ai conscience. Ma solution, c'est l'augmentation des salaires en enlevant une part de cotisation sociale retraite", a-t-elle indiqué. Elle souhaite également "augmenter de 50 % le budget de la Justice en cinq ans" avec "la reconstruction de prisons, des prisons dignes avec l'enseignement individuel et le lancement d'un plan d'attractivité dans l'administration pénitentiaire". Enfin, l'instauration "des quotas migratoires" fait partie des mesures souhaitées par Valérie Pécresse. "Il faut qu'on mette en place ce rapport de force avec les pays d'origine. Ils reprennent leurs clandestins : ils ont droit à des visas. Ils ne les reprennent pas : ils n'ont pas le droit à des visas."

18/01/22 - 20:17 - Anne Hidalgo dévoile son équipe de campagne La candidate socialiste, Anne Hidalgo, a présenté mardi son équipe de campagne, avec de nombreuses figures du Parti socialiste (PS). Dans cette équipe de plus de 60 personnes, l’ex-ministre Bernard Cazeneuve et la maire de Lille, Martine Aubry, ont "un rôle de conseil important", a indiqué la candidate lors d’une conférence de presse à Paris, rapportée par l’Agence France-Presse (AFP). Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, fait également partie de l'équipe. Sa directrice de campagne est Johanna Rolland, et elle pourra s'appuyer sur trois "directeurs adjoints" chargés d'un pôle respectif : le sénateur David Assouline pour la coordination et la communication, la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie pour le pôle "thématiques", le sénateur Patrick Kanner pour le pôle "mobilisation et territoires".

18/01/22 - 20:06 - La primaire populaire ne convainc pas Jean-Luc Mélenchon Lors d'une conférence de presse au Parlement européen, ce mardi, le candidat de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, s'est opposé à la tenue de la primaire populaire. "Cette prétendue primaire populaire qui passe son temps à désespérer les gens. Si la gauche veut aller mieux, il faut qu'elle aille convaincre les gens de voter pour elle », a-t-il déclaré. Visiblement cette primaire se fera sans le candidat d'extrême gauche. "Je ne veux être impliqué d'aucune façon à cette histoire. Je ne sais pas qui sera désigné par cette méthode invraisemblable, nous n'inclurons jamais dans nos comptes de campagne les dépenses qui y sont liées », a-t-il ajouté.

18/01/22 - 18:50 - Des écologistes en soutien du candidat vainqueur de la primaire populaire Le partie écologiste EELV fait cavalier seul pour l'élection présidentielle, derrière son leader Yannick Jadot. Seulement, tous les élus écologistes ne sont pas contraints de suivre ce candidat et voilà que certains, comme Matthieu Orphelin, ouvrent la voie pour soutenir le candidat sortant vainqueur de la primaire populaire. Le députée et ancien porte-parole de Yannick Jadot décrit la primaire comme "l’événement fort de la campagne, le principal fait politique pour les écologistes et la gauche". Ce message n'est pourtant pas une offense à la figure écologiste, plutôt une nouvelle invitation a reconsidérer sa position. "Il y a beaucoup de militants écologistes qui s’inscrivent à cette primaire, il le sait et il a donc tout à gagner. Ce vote serait un tremplin majeur pour lui", soutient Matthieu Orphelin malgré l'opposition ferme de Yannick Jadot à la primaire.

18/01/22 - 18:26 - Jean-Luc vante la stratégie du "opt-out" pour sa politique européenne Lors de sa conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon a largement abordé le thème de l'Europe et notamment la politique européenne qu'il entend mener, et sa stratégie repose en grande partie sur le principe de l'exception ou plutôt de l'opt-out, comprenez du désengagement. Le candidat le résume dans un tweet : "Nous présenterons notre stratégie européenne qui consiste à appliquer notre programme. Lorsqu’il y aura conflit avec le droit européen, nous ferons «opt-out». L'insoumis compte donc s'affranchir de certaines obligations du droit européen, quelles qu'elles soient. Cette stratégie sera notamment appliquée pour garantir le maintien des avancées sociales d'un pays : "Nous proposons une clause de non-régression sociale : chaque fois qu'une décision prise en Europe est un moins-disant par rapport aux conquêtes sociales d'un pays, elle ne s'appliquera pas."

18/01/22 - 17:42 - Plus de 280 000 inscrits à la primaire populaire Les électeurs continuent de s'inscrire pour voter du 27 au 30 janvier prochain à la Primaire populaire, ils sont plus 288 000 inscrits ce mardi. Si le résultat de l'élection ne déterminera pas l'unique candidat de la gauche pour l'élection présidentielle, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, ayant refusé de soumettre leur candidature au verdict citoyen, il pourra faire émerger et créditer une personnalité politique de la confiance des électeurs. Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira sont les sept candidats retenus pour la primaire populaire.

18/01/22 - 17:00 - Le retrait d'Arnaud Montebourg annoncé dans "les quarante-huit heures" Arnaud Montebourg devrait annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle "dans les quarante-huit heures" selon les confidences d'une source proche du candidat à 20 Minutes. Parti en campagne en septembre 2021, le candidat n'a pas su fédérer politiques et électeurs autour de son projet et plafonne à 1 à 3% dans les sondages. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux devrait acté se retrait. S'il retire sa candidature, Arnaud Montebourg ne devrait pas se rallier à Christiane Taubira comme cela a pu être évoqué.

18/01/22 - 16:00 - Carole Delga regrette le "marasme politique" Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie porte un jugement lourd sur la teneur des débats et regrette un "marasme politique fort". Dans une interview donnée à l'AFP, elle se dit "atterrée par le niveau des débats et préoccupée par le niveau d'abstention qui est annoncé". La politique estime que les "vrais problèmes des Français" sont éludés et que les programmes s'attardent sur les mauvais thèmes : "Quand je suis sur le terrain, on ne parle pas d'immigration (...) on me parle plus de la problématique du pouvoir d'achat, du prix de l'essence (...) de l'accès à la santé." La socialiste affiche tout de même son soutien à Anne Hidalgo, la seule a abordé les sujets qui intéressent les Français à ses yeux mais surtout "la seule candidate à gauche qui a les capacités, la stature pour être présidente de la République, avec un projet réalisable (...) un vrai projet de social-démocratie. »

18/01/22 - 14:22 - Valérie Pécresse conditionne sa participation à l'émission de Jean-Jacques Bourdin Valérie Pécresse est l'invitée d'honneur de la première émission de BFMTV, La France dans les yeux. Animé par Jean-Jacques Bourdin, le programme enregistré en direct permet aux candidats à l'élection présidentielle de répondre aux question des Français. Ce soir, c'est en Corrèze que Valérie Pécresse est attendue et si la chaîne et l'animateur sont déjà prêts, la candidate de droite a conditionnée sa venue à "un propos introductif" selon une information du Figaro. Le parquet de Paris a récemment ouvert une enquête contre Jean-Jacques Bourdin après des accusations de tentatives d'agressions sexuelles et la candidate a été mise au courant de cette information ainsi que de la volonté de la chaine de "maintenir l'émission et son interviewer, au nom de la présomption d'innocence".

18/01/22 - 14:04 - Anne Hidalgo seule candidate a refusé l'invitation de Cyril Hanouna Les interviews politiques font partie du jeu d'une campagne présidentielle, impossible pour les candidats d'y échapper. Pourtant certains se dérobent ponctuellement à l'exercice comme Anne Hidalgo, la seule à avoir refusé de participer à la nouvelle émission politique animée par Cyril Hanouna, "Face à Baba". C'est l'animateur vedette de C8 qui a lui-même révélé l'information sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Tous les candidats, à part pour l’instant le candidat du PS, vont participer à Face à Baba, a-t-il pris soin de préciser avant de remercier les autres candidats. Merci à eux d’ailleurs, que ce soit Valérie Pécresse ou Marine Le Pen. On attend de savoir aussi si le président sortant va se présenter ou pas". La maire de Paris se prêtera peut-être au jeu plus tard pendant la campagne puisque la candidate a accompagné son refus d'un "pour l'instant". D'ici là, pour sa prochaine émission, le 27 janvier, Cyril Hanouna accueillera Jean-Luc Mélenchon.

18/01/22 - 13:00 - Une union entre Jadot et Hidalgo est-elle possible ? La venue de Christiane Taubira dans la présidentielle ferait-elle peur aux candidats de gauche déjà lancés dans l'élection présidentielle ? Quoi qu'il soit l'arrivée de la nouvelle candidate coïncide avec la révélation de discussions amorcées par Julien Bayou avec Oliver Faure, respectivement patron d'Europe-Ecologie-Les Verts et du Parti Socialiste. La raison de cet échange ? Rappeler au socialiste qu'une union entre les deux candidats était toujours possible "si et seulement si Anne Hidalgo, au plus mal dans les intentions de vote, prenait la sage décision de se retirer" précise Le Monde. Malgré les discussions officieuses, l'optique d'un rassemblement de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo est encore lointaine. Pour preuve, ce matin sur LCI, Anne Hidalgo a répondu indirectement à Julien Bayou sur un ton agacé : "Je ne vais pas commenter ce genre de choses. Il faut un respect des partenaires et aujourd’hui, malheureusement à gauche, personne n’a de dynamique si on regarde les sondages." La maire de Paris s'en ensuite empressée de réaffirmer sa volonté d'aller au bout de la campagne, "on a besoin de cette famille de pensée, de cette gauche sociale démocrate, républicaine, qui a des propositions concrètes pour faire en sorte que ce pays soit plus juste", a-t-elle assuré. Quant aux inquiétudes qu'a fait naître la candidature de Christiane Taubira, chez les écologistes comme chez les socialistes on se rassure derrière l'hypothèse que la candidate ne rassemble pas les 500 signatures nécessaires.