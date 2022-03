"DIRECT. Présidentielle 2022 : résultats des sondages, une marche de Mélenchon pour la VIe République ce dimanche... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Ce dimanche 20 mars, Jean-Luc Mélenchon organise une grande marche pour la VIe République dans les rues de Paris. Il souhaite surfer sur sa bonne dynamique sondagière.

11:31 - Marion Maréchal évoque d'"une France africaine" à l'horizon 2060 Au micro d'Europe 1, Marion maréchal a vivement critiqué la politique actuelle en matière d'immigration de la France. "Je vais vous parler cash. [...] Ce que je crois, c'est que si nous continuons sur cette courbe d'ici 2060 les natifs seront minoritaires sur son sol." Celle qui soutient désormais Éric Zemmour estime que l'on pourrait même à terme "avoir une France africaine". Marion Maréchal a dirigé ses critiques vers le président sortant, Emmanuel Macron : "Ce président est le président de l'immigration massive", s'appuyant sur le chiffre de "moins 13% d'éloignement que sous François Hollande", celui de l'augmentation de "48% du budget d'immigration" mais aussi les ""plus de 30 000 régularisations chaque année".

10:30 - Manuel Bompard estime que Jean-Luc Mélenchon est le "vote efficace" à gauche Le parti de La France insoumise se mobilise autour de son champion. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, a appelé, ce dimanche, les électeurs de gauche à se rassembler autour de son candidat. Refusant de parler de vote utile, il a préféré utilisé l'expression de vote efficace : "Une partie des électeurs de gauche peuvent se poser la question de savoir si un vote est plus efficace que les autres", a-t-il ainsi expliqué au micro de BFM TV. En outre, Manuel Bompard l'affirme : "On a la possibilité de chasser l'extrême droite dès le premier tour." Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a également lancé un appel à ceux qui hésitent à se rendre aux urnes les 10 et 24 avril prochains : "Je m'adresse aussi aux abstentionnistes. On vous a dit pendant des mois que la gauche serait éliminée. Notre adversaire principal c'est la résignation." Et de conclure : "L'élection est le seul moment où votre voix vaut la même chose que celle de Vincent Bolloré."

19/03/22 - 17:30 - Louis Alliot appelle les électeurs à voter utile en choisissant Marine Le Pen Interrogé par BFM TV ce samedi 19 mars, le maire de Perpignan, Louis Aliot a interpelé les électeurs de droite qui hésiteraient à voter pour Éric Zemmour ou Valérie Pécresse : "A ceux qui seraient tentés de voter pour madame Pécresse ou monsieur Zemmour, je leur dis de voter utile. La seule candidate aujourd'hui qui est capable de rivaliser avec monsieur Macron et même de le battre, c'est Marine Le Pen."

19/03/22 - 16:31 - Valérie Pécresse dévoile les noms qu'elle aimerait voir dans son futur gouvernement Au micro de France 2 ce samedi, Valérie Pécresse a donné quelques noms de personnalités qu'elle aimerait voir à ses côtés dans un futur gouvernement : "J’aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leïla Slimani à la francophonie." La présidente de la région Île-de-France a justifié son choix à l'occasion de son meeting à Vannes cet après-midi : "Ces personnalités, par leur rayonnement, par leur connaissance des Français seraient extrêmement, précieuses pour le gouvernement que je veux former, le plus large possible."

19/03/22 - 15:39 - Jean-Luc Mélenchon organise une marche "pour la VIe République" ce dimanche Pour surfer sur sa bonne dynamique sondagière, tenter de rattraper le chef de l’État et la présidente du RN, et donner envie aux abstentionnistes de voter pour lui, Jean-Luc Mélenchon organise une marche « pour la VIe République » ce dimanche 20 mars 2022. Entre la place de la Bastille et celle de la République, le député LFI entend rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes. En 2012 et 2017, il avait déjà organisé un tel événement. Cette marche doit aussi permettre de « draguer » les électorats communiste et écologiste qui s’apprêtent à voter pour Fabien Roussel et Yannick Jadot. "Le seuil d'accès au second tour est entre 15 et 18 %, il y a encore trois ou quatre points à prendre sur Fabien Roussel et Yannick Jadot", explique ainsi Manuel Bompard à l’AFP, comme le rapporte Le Point. Premiers éléments de réponses dimanche donc, avec l’espoir pour Jean-Luc Mélenchon de marquer ce week-end de campagne avec des images fortes d’une foule qui porte sa candidature, à quelques jours du premier tour de la présidentielle.

19/03/22 - 14:34 - Valérie Pécresse a reconnu que son meeting au Zénith de Paris était "raté" Ce samedi 19 mars, dans les colonnes du Midi Libre, à l'occasion d'un échange avec les lecteurs du quotidien régional, Valérie Pécresse a reconnu qu'elle avait raté son meeting au Zénith de Paris : "Je le regrette", a-t-elle précisé. Toutefois, la candidate des Républicains à la prochaine présidentielle a déploré que l'on mette en avant la forme en oubliant le message qu'elle souhaitait faire passer ce jour là : "Mais on a détourné ce que je voulais dire. Je voulais dire que je ne me résigne ni au grand déclassement avec Macron, ni au grand remplacement avec Zemmour, qu'il y avait une troisième voie, celle de la droite républicaine. Mais un meeting raté, ça n'efface pas vingt ans d'engagement politique, ça ne change pas une identité politique."

19/03/22 - 13:31 - Emmanuel Macron reçoit le soutien du Printemps Républicain Le Printemps Républicain a annoncé ce samedi 19 mars qu'il soutenait la candidature d'Emmanuel Macron, par la voix de son président Amine El Khatmi à l'AFP, comme le rapporte LCI. Il s'en est expliqué : "Pendant le quinquennat qui s'achève, nous avons été critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notamment lors de son discours au collège des Bernardins mais force est de constater qu'il y a eu une évolution, notamment avec le discours des Mureaux et la loi contre le séparatisme."

19/03/22 - 12:37 - Selon Agnès Evren, Emmanuel Macron est le "candidat du volte-face" Au micro de Franceinfo, Agnès Evren, porte-parole de Valérie Pécresse, est allée dans le même sens que sa candidate à l'élection présidentielle au sujet d'Emmanuel macron : "L’idée, ce n’est pas de savoir s’il a pillé à gauche ou à droite, il a été élu sur le concept de dépasser les clivages partisans." En outre, elle considère que le président sortant est "le candidat caméléon, le candidat du volte-face", expliquant qu'"il ne va pas jusqu'au bout" des réformes.

19/03/22 - 11:36 - Selon Philippe Poutou, "ce qui se passe en Corse est l'exemple à suivre" Invité de Franceinfo ce samedi matin, Philippe Poutou a réagi aux événements corses. Depuis plusieurs jours, de fortes tensions animent l'Île de Beauté, en proie aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Selon le candidat du Nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle, "ce qui se passe en Corse, pour nous, c'est l'exemple à suivre". Pour lui, pas d'autres alternatives : "Quand ça pète, c'est comme cela que le gouvernement tremble, et c'est comme cela que le pouvoir se rend compte qu'il est allé trop loin." Par ailleurs, Philippe Poutou explique sa démarche dans cette campagne présidentielle : "Nous, on est dans la continuité de ce que faisait le camarade Alain Krivine, dans la continuité de ce que fait Olivier Besancenot, on est là et on dit : oui, ce monde-là, il faut le combattre." Le candidat du NPA est plus que jamais mobilisé pour changer de modèle de société, et ce par tous les moyens : "Dans une société qui est pourrie comme celle d'aujourd'hui, dans une société où il y a des milliardaires en même temps qu'il y a des gens précaires, dans une société où Macron se permet d'expliquer qu'il va falloir travailler plus longtemps alors que la plupart des gens qui ont 60 ans sont déjà au chômage ou usés par le travail, quand on a un cynisme comme ça, quand on a un discours violent comme ça, on a aucun scrupule à dire, effectivement, que la révolte est légitime."

19/03/22 - 10:35 - Valérie Pécresse attaque le "candidat caméléon" Macron En meeting à Toulouse vendredi soir, Valérie Pécresse a vivement attaqué Emmanuel Macron. La candidate des Républicains à la présidentielle 2022 estime que le président sortant est un "candidat caméléon". La présidente de la région Île-de-France observe que, dans le contexte des fortes tensions en Corse, le chef de l'État a "cédé à la rue" en proposant l'autonomie à la Corse. Par ailleurs, Valérie Pécresse a expliqué qu'Emmanuel Macron est dans "le déni" en ce qui concerne "l'autorité" et "l'immigration".

18/03/22 - 18:26 - Emmanuel Macron prône une réforme des retraites "moins chamboule-tout" [FIN DU DIRECT] - Durant sa réunion publique qu'il a tenu à Pau ce vendredi après-midi, Emmanuel Macron est revenu sur sa proposition de réformer les retraites. Il a reconnu que celle de 2020 était trop "chamboule-tout". Le président sortant souhaite donc une nouvelle réforme. Emmanuel Macron ne devrait pas changer la période de référence sur laquelle est calculée la retraite des fonctionnaires (les six derniers mois), alors que la réforme initiale de 2020 prévoyait de prendre en compte les 25 meilleures années, sur le même modèle que le privé. Et le président sortant d'expliquer : "Le système universel, ça changeait trop les règles, c'était trop anxiogène."

18/03/22 - 17:49 - Selon Éric Zemmour, "Emmanuel Macron, c’est le grand reniement" Dans un communiqué, Éric Zemmour a vivement critiqué le programme d'Emmanuel Macron, que ce dernier a présenté ce jeudi 17 mars : "Qui peut croire un instant que le président de la dette, du chômage et de l’immigration devienne le candidat du travail, de la prospérité et de la sécurité ?" En outre, le candidat d'extrême droite estime qu'"Emmanuel Macron c’est le grand reniement. Il propose le contraire de ce qu’il a fait pendant cinq ans".

18/03/22 - 17:15 - Emmanuel Macron toujours en tête selon le dernier sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria Le dernier sondage, réalisé par Ipsos-Sopra Steria et publié vendredi18 mars, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (29%). Derrière lui, Marine Le Pen se détache avec 16% des intentions de vote, devant Éric Zemmour (13%), Jean-Luc Mélenchon (12%) et Valérie Pécresse (10,5%). Yannick Jadot confirme sa petite remontée dans les sondages et est désormais crédité de 7% des intentions de vote. En queue de peloton, on retrouve Fabien Roussel (4%), Anne Hidalgo (2,5%), Nicolas Dupont-Aignan (2%), Jean Lassalle (2%), Philippe Poutou (1,5%) et Nathalie Arthaud (0,5%). Le président sortant est également donné vainqueur au second tour face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'emporterait avec 59% des voix face à la présidente du Rassemblement national (41%).

18/03/22 - 16:34 - Marine Le Pen veut "réserver les prestations sociales aux français" Sur son compte Twitter, Marine Le Pen a rappelé l'une des mesures qu'elle mettra en oeuvre si elle est élue le 24 avril prochain : "Je réserverai les prestations de solidarité aux Français, et aux étrangers qui peuvent justifier de 5 ans de travail équivalent temps plein avant d’être amenés à quitter notre pays s’ils sont au chômage depuis plus d’un an."