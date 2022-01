"DIRECT. Présidentielle 2022 : Zemmour enregistre un nouveau soutien du RN, Pécresse investie par les Centristes... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Les soutiens provenant du RN s'enchaînent pour Eric Zemmour avec le ralliement de Gilbert Collard, officialisé ce samedi, après ceux de Damien Rieu et Jérôme Rivière. De son côté, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, a été investie par les Centristes, ce samedi.

13:10 - Gilbert Collard officialise son ralliement à Éric Zemmour Gilbert Collard, ancien avocat, parlementaire européen à Strasbourg depuis 2019 et membre du RN, a officialisé son ralliement à la candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle 2022, ce samedi. "Je le rejoins pour les idées, pour le débat, pour le goût de la liberté et je reste un homme libre», a-t-il affirmé sur France Bleu Gard Lozère, assurant n’avoir "rien contre le Rassemblement national ni contre Marine Le Pen, aucune récrimination, aucune vindicte". Selon lui, "un jour viendra où" Marine Le Pen rejoindra elle aussi Éric Zemmour. En déplacement à Cannes (Alpes-Maritimes) ce samedi, Éric Zemmour dit avoir "acté le ralliement de mon ami" Gilbert Collard. 21/01/22 - 22:44 - Éric Zemmour croit plus que jamais qu'il sera au second tour Invité de Darius Rochebin sur le plateau de LCI ce vendredi 21 janvier au soir, Éric Zemmour est apparu confiant. Il l'a dit et répété, il a confiance dans ses chances d'atteindre le second tour de la présidentielle de 2022 : ""J’y crois plus que jamais, je suis déjà dans ma tête au second tour contre Emmanuel Macron." 21/01/22 - 21:45 - Gilbert Collard va quitter le Rassemblement national pour rejoindre Éric Zemmour Selon les informations de BFM TV et du Parisien, le député européen du rassemblement national Gilbert Collard aurait décidé de rejoindre Éric Zemmour pour mener campagne à ses côtés. Une nouvelle prise pour le candidat d'extrême droite après les arrivées dans son giron de Jérôme Rivière, Damien RIeu et Guillaume Pelletier. 21/01/22 - 20:48 - Quels sont les meetings des candidats à la présidentielle ce samedi ? La candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, organise un meeting ce samedi 22 janvier à 14 heures aux Docks de Paris, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. De son côté, Éric Zemmour tiendra un meeting à Cannes le même jour à 18h30. Ses deux nouveaux alliés, Jérôme Rivière et Guillaume Pelletier seront présents à ses côtés. 21/01/22 - 18:43 - Des messages sur la campagne présidentielle échangés entre François Fillon et Eric Zemmour François Fillon, a confié ce vendredi à l'AFP avoir envoyé un SMS en novembre à Eric Zemmour "concernant les manifestations d'extrême gauche qui ont pourri sa campagne et constituent une atteinte à la démocratie. Elles devraient être dénoncées, quoi qu'on pense d'Eric Zemmour", selon l'ancien candidat à la présidentielle de 2017. Le candidat de "Reconquête!" a également évoqué récemment un message provenant de François Fillon lui disant : "Fais attention, ils vont te faire comme à moi, ils ne vont parler que des manifs". 21/01/22 - 18:28 - Nicolas Dupont-Aignan a "une petite angoisse" sur son nombre de parrainages Invité sur LCP, ce vendredi, Nicolas Dupont-Aignan s'est dit inquiet concernant les parrainages des maires de France. Sur les 500 signatures obligatoires pour se présenter à l'élection, "il m’en manque cinquante mais j’ai une petite angoisse. Cinquante en un mois c’est dur. Ça va se jouer sur un fil", a indiqué le candidat de "Debout la France" à la présidentielle 2022. "Je ne suis pas comme les dernières fois où j’étais sûr de les avoir, là j’ai une angoisse. Je me bats, je téléphone, je téléphone", a-t-il ajouté. 21/01/22 - 18:13 - Yannick Jadot annule sa participation à l'émission de Jean-Jacques Bourdin Après l'ouverture d'une enquête sur des faits d'agression sexuelle contre le journaliste de BFMTV/RMC Jean-Jacques Bourdin, Yannick Jadot, candidat d'EELV, a annulé sa venue, ce vendredi matin, à l'émission "Bourdin Direct - Grand Format", diffusée sur BFMTV, selon une information de l'Obs. L'hebdomadaire affirme que le candidat à la présidentielle 2022 a pris sa décision après l’ouverture de l'enquête concernant Jean-Jacques Bourdin. 21/01/22 - 17:52 - Malgré son soutien à Eric Zemmour, Jérôme Rivière ne démissionnera pas du RN Le soutien de Jérôme Rivière, ex-chef de la délégation française au sein du groupe Identité et démocratie au Parlement européen, à la candidature d'Eric Zemmour pour la présidentielle 2022 n'a pas été bien accueilli au Rassemblement National. Alors que Jordan Bardella, président du RN, lui a demandé de démissionner de son mandat, Jérôme Rivière, contacté par Le Figaro, ce vendredi, a refusé dénonçant le fait qu'un président de parti puisse dire "qui est ou qui n'est pas parlementaire". "Alors que Marine Le Pen et Eric Zemmour défendent la proportionnelle, c'est incohérent de vouloir remettre en cause l'indépendance des élus. C'est une appropriation par la direction du parti du choix des électeurs." 21/01/22 - 17:43 - Yannick Jadot va s'appuyer sur les maires écologistes des grandes villes pour faire campagne Selon les informations de RMC publiées ce vendredi, Yannick Jadot a réuni les maires écologistes des villes de Bordeaux, Lyon, Strasbourg ou encore Poitiers cette semaine pour tenter de relancer sa campagne. Le but ? Promouvoir les actions des maires EELV auprès des citoyens. "On dirige des grandes collectivités, avec des changements concrets. C'est un grand atout", a indiqué un conseiller de Yannick Jadot. Avec un meeting à Strasbourg mercredi dernier, de la maire Jeanne Barseghian, le plan d'action est déjà en marche. Et ce sera à nouveau le cas à Lyon, le 29 janvier, pour la présentation officielle du programme. 21/01/22 - 17:27 - Le MoDem participera bien au financement de la campagne d'Emmanuel Macron Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, a assuré sur Public Sénat, ce vendredi, que le MoDem va bien participer au financement de la campagne d'Emmanuel Macron. "Evidemment que l'on participera, et l'on ne conditionne pas ça à des comptes d'apothicaire", a-t-il indiqué. Tous les partis soutiens à Emmanuel Macron (En Marche !, le MoDem, Agir, Horizons, Territoire de Progrès et En Commun) n'ont pas les mêmes moyens. Ainsi le MoDem, deuxième parti le plus riche après En Marche !, souhaite éviter le "gaspillage" comme l'indiquait François Bayrou, président du parti centriste, sur LCI le jeudi 20 janvier. 21/01/22 - 17:02 - Le parti EELV souhaite la légalisation du cannabis Invité ce vendredi sur Europe 1, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts (EELV) a dénoncé "le fiasco" actuel après que le gouvernement ait récemment interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes de CBD, estimant qu'elles posent un problème de santé publique. "Le CBD n'a pas d'effets psychotropes ni d'accoutumance. C'est une filière qui s'est développée, il y a 20 000 emplois et des consommateurs qui y ont recours pour le sommeil, pour lutter contre certaines douleurs. La légalisation a fait ses preuves au Canada, au Portugal et ailleurs. C'est ce que nous voulons faire et ça permet la prévention", a-t-il indiqué. 21/01/22 - 16:37 - La santé et le pouvoir d'achat sont les premières préoccupations dans les quartiers populaires Parmi les préoccupations des Français dans les quartiers testés par une étude de l'Ifop pour Écran de Veille publiée ce mardi, la santé arrive en tête avec 80%, juste devant le pouvoir d'achat (76%). Les questions d’insécurité et de terrorisme sont aussi très importantes pour les électeurs, comme dans le reste du pays avec respectivement 74% et 70% des sondés qui se disent préoccupés par ces sujets. Viennent ensuite l’éducation (68%), la lutte contre le chômage (62%), la précarité (60%) et également la sauvegarde des services publics (51%). 21/01/22 - 16:13 - Des maires renoncent à parrainer des candidats Certains maires ont fait part de leur profonde déception concernant la politique nationale de la campagne présidentielle 2022. Bruno Piriou, le maire (DVG) de Corbeil-Essonnes, le maire de Grigny, Philippe Rio (PCF), Stéphane Beaudet, le maire (SE) d’Évry-Courcouronnes, Jean-Jacques Grousseau, le maire (PS) d’Athis-Mons ont annoncé ne pas vouloir contribuer en apportant leur parrainage aux candidats, selon Le Parisien. 21/01/22 - 15:46 - Les organisateurs de la Primaire populaire se défendent après la vidéo polémique Après la fuite d’une vidéo dans laquelle le porte-parole de la Primaire populaire, Samuel Grzybowski, déclare souhaiter empêcher les candidats de gauche refusant leur processus d'union d’obtenir leurs 500 signatures d'élus, les organisateurs du mouvement se sont exprimés pour le journal l'Obs, ce vendredi. "Non, vous n’êtes pas nos ennemis. Oui, on souhaite la victoire de l’écologie et de la justice sociale. Oui, on souhaite votre victoire. Ce n'est pas par plaisir qu'on en arrive à devoir vous mettre la pression (…). Soyons honnêtes : si nous ne l'avions pas fait, est-ce que vous auriez, ne serait-ce qu'un instant, porté de l'attention à notre appel ?", ont-ils indiqué. 21/01/22 - 15:23 - Pas de pass sanitaire pour les meetings politiques Le Conseil constitutionnel a rejeté la possibilité pour les organisateurs de meetings politiques de demander un pass sanitaire aux participants, ce vendredi. Les organisateurs pourront cependant prendre "toutes mesures de précaution sanitaire utiles, telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l'aération des salles", selon un communiqué. LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron), plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier et de remporter l'élection face au président sortant.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.