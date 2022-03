"Présidentielle 2022 EN DIRECT : résultats des sondages, Mélenchon distance Zemmour et Pécresse... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Alors que le premier tour de l'élection se profile d'ici 19 jours, Jean-Luc Mélenchon semble être sur une dynamique qui pourrait lui octroyer la 3e place le 10 avril, devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse tous deux en chute selon le résultat du dernier sondage.

10:40 - Première interview pour le candidat Emmanuel Macron S'il a déjà été invité à participer à deux émissions réunissant plusieurs candidats à l'élection présidentielle (Face aux Françaises sur LCI et La France face à la guerre sur TF1), Emmanuel Macron donnera sa première véritable interview de candidat ce mardi 22 mars 2022. Le président-candidat sera sur France Bleu de 13 à 14 heures, questionné par Wendy Bouchard sur les douze priorités de l'Agenda Citoyen, mais aussi directement par des Français. L'occasion probablement de détailler certaines de ses propositions. 10:32 - Les candidats devant les chasseurs Plusieurs candidats à l'élection présidentielle passent un grand oral devant les chasseurs, ce mardi 22 mars. A l'invitation de la Fédération nationale des chasseurs, les prétendants à l'Elysée devront donner leur "vision pour la chasse, la ruralité et la biodiversité". Cependant, seuls Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Fabien Roussel y participent, tandis que Marine Le Pen est représentée par Paul-Henry Hansen-Catta et Emmanuel Macron par Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Pronostiquez le résultat de la présidentielle ! 100 lots à gagner Quel sera le score de chaque candidat dans votre ville ? Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! 10:27 - Dernier sondage : Mélenchon distance Zemmour et Pécresse, duel Macron-Le Pen au second tour Jean-Luc Mélenchon semble indéniablement bénéficier d'une certaine dynamique à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. S'il n'est pas donné au second tour, devancé par Emmanuel Macron (27,5%) et Marine Le Pen (20%), le candidat de La France insoumise se placerait tout de même en troisième position (15%) selon le dernier sondage paru ce mardi 22 mars 2022. Réalisé par Elabe pour BFM TV et L'Express, il donne l'Insoumis devant une Valérie Pécresse et un Eric Zemmour en grandes difficultés (10%), deux candidats connaissant la trajectoire inverse à celle du député des Bouches-du-Rhône. Derrière, Yannick Jadot (4,5%), Fabien Roussel (3,5%), Nicolas Dupont-Aignan (3%), Jean Lassalle (3%), Anne Hidalgo (1,5%), Philippe Poutou (1,5%) et Nathalie Arthaud (0,5%) se partagent le reste des voix, alors que 10% des 1151 personnes interrogées du 20 au 21 mars n'expriment aucune intention de vote. Au second tour, Emmanuel Macron serait réélu président de la République, mais avec une avance moindre que ce que les dernières enquêtes d'intentions de vote lui donnaient. Le chef de l'Etat obtiendrait 56% des suffrages devant Marine Le Pen. 21/03/22 - 23:42 - Fabien Roussel lance les.. Apé'Roussel ! FIN DU DIRECT - Et on termine ce direct avec la formule osée du candidat du Parti communiste français (PCF). En Meeting à Nantes, ce lundi 21 mars, Fabien Roussel a annoncé lancer les... Apé'Roussel ! Quésaco ? Des apéros organisés tous les soirs jusqu'au premier tour de la présidentielle pour présenter son programme "en toute convivialité". Avis aux amateurs ! Je lance ce soir les Apé’Roussel !



D’ici au premier tour, organisons tous les soirs des apéros pour présenter notre programme en toute convivialité.



Et avec modération sur les boissons ! #RousselNantes pic.twitter.com/Ct1euEp3Oa — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) March 21, 2022 21/03/22 - 23:21 - Éric Zemmour compte soumettre ses propositions sur l'immigration au référendum Le candidat de Reconquête! était l'invité de M6, ce lundi 21 mars, à 19h45. Éric Zemmour n'a bien entendu pas manqué l'occasion pour revenir une fois de plus sur son cheval de bataille : l'immigration. "Toutes mes mesures sur l’immigration seront proposées aux Français par référendum", a-t-il ainsi fait savoir à ce sujet. 21/03/22 - 22:49 - Poutine, Otan, immigration.. Valérie Pécresse était invitée sur CNews ce lundi soir Valérie Pécresse était l'invitée de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari sur CNews ce lundi 21 mars. Elle s'est à nouveau exprimée sur l'Ukraine, dénonçant un Vladimir Poutine "dictateur", elle a remarqué qu'on sera quand même "obligé de négocier la paix" avec lui. S'attardant ensuite sur l'Otan, Valérie Pécresse a fait part de son ambition d'y créer un "pilier européen", en se rapprochant notamment de l'Allemagne, le but étant de peser davantage face aux Américains. Revenant sur l'Ukraine et notamment la question des réfugiés, Valérie Pécresse a exprimé sa volonté de fermer la porte à l'immigration économique, mais de la laisser ouverte pour "les persécutés". Elle a par ailleurs indiqué sa volonté de mettre en place des "quotas migratoires" afin de freiner notamment une immigration qu'elle juge "incontrôlée". 21/03/22 - 21:41 - Fabien Roussel veut l'embauche de 90 000 enseignants À Nantes, Fabien Roussel a estimé lors de son meeting que "l’éducation nationale, c’est la République partout, et pour tous", mais également "l’embauche de 90 000 enseignants" et des "classes limitées à 20 élèves". Le candidat du Parti communiste français (PCF) a également plaidé pour... "la fin des devoirs à la maison". Dommage que les moins de 18 ans n'aient pas le droit de vote... 21/03/22 - 20:43 - Ce qu'il faut retenir de l'intervention de Jean Castex au 20 Heures de TF1 Le Premier ministre était l'invité de Gilles Bouleau, lundi 21 mars. "Je viens avec une casquette particulière de soutien à Emmanuel Macron", a tout de suite clarifié le chef du gouvernement, avant de confier "vouloir témoigner devant nos concitoyens combien il [lui] semble nécessaire qu'ils puissent lui donner le mandat pour poursuivre sa mission dans le contexte que nous connaissons". Sur le plateau du 20 Heures de TF1, Jean Castex s'est attardé sur plusieurs grands points du programme d'Emmanuel Macron. Le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans ? "C'est une nécessité pour le pays, il faudra le faire dans la transparence et la concertation." La refonte du RSA ? "L'objectif est de veiller à accompagner toutes ces personnes vers un retour à l'activité et à l'emploi", a-t-il expliqué alors qu'Emmanuel Macron a indiqué la semaine dernière vouloir conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures hebdomadaires d'activité. Enfin, quant au grand sujet du moment, à savoir le carburant, Jean Castex a confié, qu'au-delà de la réduction de 15 centimes sur le litre d'essence déjà annoncée, une réflexion serait déjà dans les tuyaux pour l'après. Ainsi, un dispositif qui viendrait prendre le relai, à compter du 31 juillet, devrait être mis en place. Il devrait par ailleurs être "plus intensif" pour "ceux qui roulent beaucoup et ceux dont le pouvoir d'achat est bas", a-t-il précisé. 21/03/22 - 20:25 - Fabien Roussel attaque vivement Emmanuel Macron sur son projet pour les retraites "Macron veut imposer la retraite à 65 ans. L’espérance de vie en bonne santé d’un ouvrier ? 59 ans !", a remarqué à l'occasion de son meeting à Nantes Fabien Roussel, lundi 21 mars. Et le candidat du Parti communiste français de renchérir : "J’invite tous ceux qui veulent allonger l’âge de départ à la retraite à aller porter des parpaings toute la journée." 21/03/22 - 19:57 - Anne Hidalgo, prête à reconnaître l'endométriose "comme maladie de longue durée" La candidate socialiste a accordé une interview à AuFéminin. L'occasion pour Anne Hidalgo de développer ses propositions sur la santé des femmes. "Présidente, je reconnaîtrai l'endométriose comme maladie de longue durée", a-t-elle notamment assuré. L'actuelle maire de Paris a également fait part de son souhait de porter "à 1 250 le nombre de sages-femmes formées chaque année, tout en soutenant leur installation sur l'ensemble du territoire" et de reconnaître "leur place dans les parcours de santé des femmes". Elle souhaite ainsi revaloriser leur statut. Quant à l'IVG, c'est un "droit fondamental", plaide-t-elle sur Twitter. Et d'ajouter : "Ceux qui y font entrave doivent être combattus le plus fermement possible." Dans son combat, elle veut notamment interdire "les sites internet qui font obstacle au recours à l'IVG en se faisant passer pour sites institutionnels ou officiels". 21/03/22 - 19:36 - Éric Zemmour sera dans quelques minutes sur M6 Le candidat de Reconquête! a donné rendez-vous à ses électeurs. Ce lundi 21 mars, Éric Zemmour est l'invité de M6 à 19h45. Rendez-vous à 19h45 sur M6 !#19H45 pic.twitter.com/dsqYCexynX — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 21, 2022 21/03/22 - 19:11 - En direct, suivez le meeting de Fabien Roussel à Nantes Le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, est en meeting ce lundi 21 mars, à Nantes. Alors que le début des festivités étaient annoncées à 19 heures, elles ne semblent pas encore avoir débuté. Mais cela ne saurait tarder ! DIRECT Meeting de Nantes avec Fabien Roussel https://t.co/zbpnJ5i4aU — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) March 21, 2022 21/03/22 - 18:37 - Yannick Jadot dévoile son projet pour l'éducation Yannick Jadot a donné ce lundi 21 mars une conférence de presse pour détailler son projet pour l'éducation. "Mes parents étaient instituteurs. J’ai grandi littéralement à l’école. J’ai à cœur l’école de la République", a dans un premier temps amorcé le candidat d'EELV, qui a dénoncé le fait que "l'école est un sujet ignoré dans cette campagne", alors qu'"elle est pourtant essentielle à la République écologiste". Yannick Jadot l'a assuré : "Je veux redire ma reconnaissance aux enseignantes et enseignants. Prenons soin de la communauté éducative !" Le candidat EELV souhaite également "ouvrir l'école à l'environnement, la nature et les enjeux de transition écologique", mais aussi une école "plus juste et accueillante" et "plus de mixité sociale et scolaire". Parmi les points également mis en avant par Yannick Jadot : l'autonomie pédagogique des enseignants et l'augmentation de leurs salaires "afin d'atteindre 20% d'augmentation sur le quinquennat". Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse ????https://t.co/TNeNA6yKzJ#Jadot2022 #FaireFace #education — Yannick Jadot (@yjadot) March 21, 2022 21/03/22 - 18:07 - Ce que propose Valérie Pécresse dans son programme pour les outre-mer La candidate Les Républicains s'exprimait ce lundi 21 mars à ce sujet. Parmi ses grandes annonces : Valérie Pécresse souhaite rattraper les retards de développement. "Nous voterons une grande loi de programmation de 10 ans pour les outre-mer afin de combler les retards de développement et corriger les inégalités inacceptables en matière d'éducation, de logement et de santé", a ainsi annoncé la candidate, qui veut "reconstruire un pacte de confiance avec nos outre-mer fondé sur l'attachement à la République, le respect de l'identité ultramarine et la dignité de chacun". Selon la candidate LR, il a "deux immenses défis à relever" : le développement de l'emploi et le pouvoir d'achat. Pour plus de détails, voici tout son programme pour les outre-mer : Mon projet pour les Outre-mer. #Pecresse2022 ⤵️ pic.twitter.com/5xwROuuZ3N — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 21, 2022 21/03/22 - 16:01 - "Ça ne servirait pas à grand-chose de soutenir Valérie maintenant" aurait lâché Sarkozy Le soutien de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse se fera-t-il attendre jusqu'aux calendes grecques ? L'ancien président de la République, muet depuis le début de la campagne présidentielle, ne devrait pas apporter un soutien franc et officiel à son ancienne ministre d'ici le premier tour. "Ça ne servirait pas à grand-chose de soutenir Valérie maintenant", aurait-il lâché à un proche, alors que la présidente de la région Île-de-France n'est pas en mesure de se qualifier au second tour selon les sondages (13%).

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.