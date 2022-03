"Présidentielle 2022 EN DIRECT : résultats des sondages, le programme de Pécresse chamboulé... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Valérie Pécresse a été testée positive au Covid-19 et "poursuit sa campagne à distance". Retrouvez également les dernières infos et les résultats des sondages.

12:12 - Nathalie Arthaud craint que la guerre en Ukraine ne soit qu'un prétexte pour "demander de nouveaux sacrifices Invitée de France 2, Nathalie Arthaud craint que la guerre en Ukraine ne soit qu'un prétexte pour "demander de nouveaux sacrifices" aux Français. La candidate de Lutte ouvrière l'a dit, sans détours, dans l'émission Les 4 vérités : "La situation se dégrade à cause de la guerre en Ukraine, le prochain président de la République va utiliser cette guerre comme un prétexte supplémentaire pour nous faire avaler quoi ? Le recul de l’âge de la retraite, cette flambée des prix incroyables, etc. Ils vont s’en servir pour nous demander de nouveaux sacrifices." 11:50 - Vous serez 48,7 millions à pouvoir voter à l'élection présidentielle Les inscriptions sur les listes électorales sont closes. On connaît donc le nombre des Français qui pourront se rendre aux urnes les 10 et 24 avril prochain pour voter à l'élection présidentielle. Ainsi, 48,7 millions de Français pourront exprimés leur suffrage. ils sont donc 1,5 millions de plus qu'en 2017. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 95% des personnes en âge de voter sont inscrites sur les listes électorales. Pronostiquez le résultat de la présidentielle ! 100 lots à gagner Quel sera le score de chaque candidat dans votre ville ? Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! 11:33 - Jean-Luc Mélenchon "terrifie" Marion Maréchal Invitée de la matinale de France Inter, Marion Maréchal ne veut pas envisager un second tour Emmanuel Macron / Jean-Luc Mélenchon : "Je ne sais pas ce que je ferais, c'est un choix absolument atroce." Soutien d'Éric Zemmour, elle reconnaît : "Mélenchon me terrifie." 11:19 - Élisabeth Borne défend la campagne menée par Emmanuel Macron Élisabeth Borne, ministre du Travail, était l'invitée de la matinale d'Europe 1 ce vendredi matin. Elle a réagi aux nombreuses critiques à propos de la campagne menée par Emmanuel Macron, président sortant : "Il fait sa campagne quand il le peut. Personne ne comprendrait qu’il ne soit pas mobilisé sur ces enjeux majeurs. Il va tenir un meeting la semaine prochaine. Il y a une situation internationale particulièrement grave. Dès qu’il le peut, il est aussi candidat. Il est très mobilisé, très déterminé." 11:05 - Marine Le Pen regrette le manque de débat Sur son compte Twitter, Marine Le Pen a regretté, ce vendredi, l'absence de débat de la majorité : "En pleine campagne présidentielle, ni le Président Emmanuel Macron ni son Premier ministre Jean Castex n’acceptent de débattre." La candidate du Rassemblement national à la présidentielle les interroge : "Ont-ils oublié que nous sommes en démocratie et qu’ils doivent rendre compte devant le peuple ?" En pleine campagne présidentielle, ni le Président @EmmanuelMacron ni son Premier Ministre @JeanCASTEX n’acceptent de débattre.

Ont-ils oublié que nous sommes en démocratie et qu’ils doivent rendre compte devant le peuple ? https://t.co/sLE1q99LAY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 25, 2022 10:45 - Marion Maréchal défend le ministère de la Remigration voulu par Éric Zemmour Marion Maréchal était l'invitée de France Inter ce vendredi matin. Soutien de Éric Zemmour, elle a défendu le ministère de la Remigration voulu par le candidat d'extrême droite : "J'assume l'action qu'il y a derrière. C'est le fait de créer un ministère qui soit dédié à la mise en place et à l'application d'un certain nombre de mesures qu'il avait déjà d'ores et déjà annoncées depuis plusieurs mois, sur l'expulsion d'un certain nombre d'étrangers qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Notamment ceux qui ont été condamnés, délinquants et criminels." Et de préciser : "On sait aujourd'hui que les obligations de quitter le territoire français sont appliquées à peu près à hauteur de 20%. Donc, il y a une vraie défaillance et donc dédier un ministère à cela permet de maintenir objectif chiffré qui n'était pas de 500 000 mais de mémoire, mais plutôt d'un million sur l'ensemble du quinquennat." 10:33 - Selon Jordan Bardella, Marine Le Pen est "le seul vote utile à droite" Invité de BFM TV ce vendredi matin, Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, a lancé un appel à tous les électeurs de droite qui hésitent encore et ne savent pas pour qui ils vont voter au premier et au second tours de la présidentielle : "La seule voie politique qui soit utile dans cette élection, c'est évidemment le vote en faveur de Marine Le Pen, qui peut gagner et qui peut rassembler une majorité de Français au second tour." 10:22 - Plusieurs candidats en meeting aujourd'hui Ce vendredi 25 mars, plusieurs candidats à la présidentiel sont en meeting, à quelques jours du premier tour de l'élection à la mandature suprême. Anne Hidalgo (PS) se rend en Occitanie, avec Bernard Cazeneuve, et y restera pour le week-end. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan sera à Nice pour y tenir une réunion publique à 18 heures. Positive au Covid, Valérie Pécresse (LR) est remplacée pour son meeting de Bordeaux qui se déroulera à 19 heures au parc des expositions. A Rennes, à 20h30, vous pourrez assister à un meeting de Nathalie Arthaud (LO). Enfin, Marine Le Pen (RN) donnera un meeting en Gironde, à Saint-Martin-Lacaussade, à 18h30. 24/03/22 - 21:28 - "Les Français veulent un magicien", critique Jean-Luc Mélenchon [FIN DU DIRECT] - Invité de l'émission Élysée 2022 sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a vivement critiqué le "régime monarchique présidentiel". Selon lui, nous sommes arrivés au bout de la Ve République : "Les Français ne veulent pas élire un président mais un magicien. [...] Le président a tellement de pouvoir que les gens se disent qu’il peut tout résoudre. Ce sont toutes les dérives de ce régime monarchique présidentiel." Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que la réélection d'Emmanuel Macron serait synonyme de grèves : "Evidemment, ce sera le retour des grèves et des blocages. J’ai fait ma tournée des leaders syndicaux cette après-midi. Ils m'ont dit : s’il gagne, on mènera la lutte." 24/03/22 - 20:59 - 48,7 millions de Français pourront voter les 10 et 24 avril prochain Les inscriptions sur les listes électorales sont closes. On connaît donc le nombre des Français qui pourront se rendre aux urnes les 10 et 24 avril prochain pour voter à l'élection présidentielle. Ainsi, 48,7 millions de Français pourront exprimés leur suffrage. ils sont donc 1,5 millions de plus qu'en 2017. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 95% des personnes en âge de voter sont inscrites sur les listes électorales. 24/03/22 - 20:30 - Selon Marine Le Pen, "Éric Zemmour [mène] une guerre de religion" Invité du 19/45 de M6, Marine Le Pen a été interrogée sur sa différence avec Éric Zemmour sur la question de l'Islam. "Je mène une guerre contre une idéologie (islamiste), Eric Zemmour une guerre de religion", a répondu la candidate du Rassemblement national à la présidentielle. Par ailleurs, Marine Le Pen a critiqué le programme de son concurrent : "Il n’a pas inventé grand chose. Beaucoup de ses propositions sont caricaturales, les miennes sont très raisonnables. Il a contribué à ouvrir les yeux des Français que mon projet était sérieux, crédible, sans provocation sans excès." Estimant qu'Éric Zemmour ne souhaite pas la rejoindre, la candidate du RN a lancé un appel à ses électeurs : " Je souhaite que les électeurs de Zemmour me rejoignent car je sais que ce sont des patriotes." 24/03/22 - 20:01 - Éric Zemmour estime qu'il jouit d'une "exemplarité impeccable" Alors que de nombreuses voix dans le débat public réclament un casier judiciaire vierge pour les candidats, Éric Zemmour a indiqué au micro de BFM TV qu'il n'y était pas favorable : "Je n'ai rien à me reprocher, mon exemplarité est impeccable. Je n'ai volé personne, je n'ai pas arraché de sac à une vieille dame. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de casier judiciaire garanti." Pour rappel, le candidat d'extrême droite a été condamné à plusieurs reprises. 24/03/22 - 19:32 - Reconstruire le PS avec François Hollande ? "La réponse est non" pour Olivier Faure Au micro de RTL, Olivier Faure a rappelé que "François Hollande est un socialiste éminent, il a été Président de la République et à ce titre il doit recevoir tout notre respect". Pour autant, le premier secrétaire du parti socialiste a indiqué que "laisser penser que demain se reconstruira de la même façon que nous avons construit les années précédentes, la réponse est non". Olivier Faure a bien insisté, il faut laisser la place aux jeunes : "Je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération, celle qui a éclos au moment des municipales, qui puisse prendre toute sa place. On ne pas va recommencer le PS avec les éléphants d'hier, on doit au contraire sauter le pas." 24/03/22 - 19:02 - Jean-Luc Mélenchon refuse de parler de "vote utile" Jean-Luc Mélenchon a récusé, ce jeudi, la formule de "vote utile", que ses rivaux à gauche l'accusent de cultiver pour se hisser au second tour de l'élection présidentielle, tout en soulignant qu'il était le mieux placé pour empêcher l'extrême droite d'y parvenir : "On essaie de convaincre que nous avons un bon programme, mais on ne dira pas qu'on est le vote utile parce que cela sous-entendrait que le reste, c'est des votes inutiles", a déclaré le candidat de la France insoumise. 24/03/22 - 18:02 - Éric Zemmour dévoile son "programme pour le pouvoir d'achat des Français" Éric Zemmour a dévoilé ses mesures "pour le pouvoir d'achat des Français". Parmi ses propositions, il veut notamment "augmenter le salaire des travailleurs modestes, du public, du privé et des indépendants en permettant de toucher l'équivalent d'un treizième mois (...) pour tous les salaires allant du SMIC à 2 000 euros". Aussi, il souhaite "revaloriser jusqu'à 600 euros par an, les petites retraites inférieures à 1 300 euros mensuels". Je veux TAXER MOINS pour que vous GAGNIEZ PLUS.



Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.