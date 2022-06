"Taux d'abstention au 1er tour des législatives 2022 : vers un record historique à 20 heures ?"

ABSTENTION. Les premières estimations concernant le taux d'abstention des élections législatives 2022 pour 20 heures sont disponibles. Un nouveau record pourrait tomber.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 18h52] Les premières estimations Ifop-Fiducial pour TFA-LCI-Les Indés Radios annoncent un taux d'abstention de record et supérieur à 2017. ! Un nouveau record, avec potentiellement près de deux points de plus qu'en 2017 à la même heure. A 17 heures, les chiffres officiels sont tombés : 60,58% d'abstention. Soit un record historique. A titre de comparaison, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives de 2017 s'élevait à 51,30% au final contre 59,25% à 17 heures, un pourcentage en forte hausse par rapport aux scrutins précédents. En 2012, le taux d'abstention à 17h était de 51,69% au premier tour contre 50,72% en 2007 à la même heure et de 49,49% en 2002. L'abstention aux législatives a donc régulièrement gagné du terrain, scrutin après scrutin. En 2017, le taux d'abstention avait bondi pour atteindre 64,67% à 17 heures, un chiffre en forte hausse par rapport aux élections législatives précédentes.

Pour ce point de 17 heures, les départements dans lesquels les électeurs ont le moins voté sont la Seine-Saint-Denis 27,72%), le Val-d'Oise (32,04%) et la Moselle (32,41%). A l'inverse, les départements dans lesquels les Français se sont le plus déplacés sont le Lot (52,37%), les Pyrénées Atlantiques (50,42%) et la Haute-Vienne (48,81%).

En 2022, les premières estimations Ifop-Fiducial pour TFA-LCI-Les Indés Radios annoncent un taux d'abstention de 53,0% ! Un nouveau record, avec potentiellement près de deux points de plus qu'en 2017 à la même heure.

Ces élections législatives mobiliseront-elles davantage les électeurs qu'il y a cinq ans ? Dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, plus d'un électeur sur deux s'était abstenu au second tour, un record avec 57,4 % d'abstention dans la lancée d'un premier tour déjà peu attractif pour de nombreux électeurs avec un taux d'abstention de plus de 51%. A la mi-journée, le taux de participation avait été de 21,6% en 2017.

L'abstention pourrait avoir un fort impact sur ce premier tour des élections législatives en raison de la nature même de ce scrutin et de ses règles de qualification pour le seconde tour. Si l'abstention devait atteindre de nouveaux sommets, les oppositions se verraient sans doute privées de nombreuses qualifications pour le second tour via des triangulaires ou des quadrangulaires. Aux législatives, les candidats doivent atteindre 12,5% des inscrits (et non des suffrages exprimés) pour se qualifier pour le second tour.