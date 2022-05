Reconquête ! : candidats, stratégie et résultat des sondages

RECONQUÊTE ! - En vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, le parti d'Éric Zemmour a investi 550 candidats sur les 577 circonscriptions, même si la campagne s'annonce compliquée selon les sondages.

[Mise à jour le 13 mai 2022 à 12h11] La décision d'Éric Zemmour s'est faite attendre, mais le président de Reconquête ! sera bien candidat aux élections législatives, dans le 4e circonscription du Var, celle de Saint-Tropez. Il l'a annoncé ce jeudi 12 mai, lors d'une conférence de presse, à Cogolin, ville qui fait également partie de la circonscription, entouré d'une cinquantaine de militants. Cette annonce a été faite à une semaine de la clôture officielle des dépôts de candidatures pour ces élections qui désignent les députés. Éric Zemmour l'a également annoncé sur Twitter.

Reconquête est de retour partout en France. Je mènerai notre beau et grand combat aux côtés de nos 550 candidats. Je me présente dans la 4ème circonscription du Var. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 12, 2022

Durant sa conférence de presse, il a déclaré : "Je ne me voyais pas mener le combat de l'arrière." C'est dans la 4e circonscription du Var qu'Éric Zemmour a réalisé son meilleur résultat à l'élection présidentielle avec 14,7% des voix au premier tour, contre 7,07% à l'échelle nationale. Quand on lui parle de parachutage, il rétorque : "J'aime le Var, j'aime les Varois, (...) c'est ici que j'ai ouvert ma tournée littéraire, que j'ai accueilli Marion Maréchal. (...) À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important pour moi, je suis dans le Var." Ce scrutin s'annonce tout de même compliqué pour le président du parti.

Le parti présentera donc 550 candidats sur les 577 circonscriptions que compte la France. Pourtant, peu de têtes d'affiche figurent sur la liste des investitures et plusieurs figures à la tête du parti font durer le suspense. Certaines personnalités ont même quitté le parti entre la présidentielle et les législatives, comme l'ex-directeur adjoint de la stratégie de campagne Antoine Diers ou l'ancien porte-parole Jean Messiha.

Parmi les grands absents du scrutin, on retrouve Marion Maréchal, l'une des principales prises d'Éric Zemmour. Elle a annoncé dans un post sur les réseaux sociaux qu'elle ne serait pas candidate aux législatives. Elle écrit qu'"à huit mois de grossesse" elle ne sera pas en mesure de "mener une campagne de terrain". Samuel Lafont, le monsieur réseaux sociaux d'Éric Zemmour durant la campagne présidentielle, annoncé candidat dans le Gard, a finalement jeté l'éponge. Raison officielle : une incompatibilité d'agenda. "Je vais m'occuper de la communication de la campagne à Paris. Je ne pourrai pas tout faire", a-t-il justifié dans la presse locale. Une tête d'affiche du parti hésite encore à se présenter, c'est Guillaume Peltier. Il est le seul député sortant de Reconquête !, mais hésiterait à se lancer.

Certaines personnalités ont déjà annoncé qu'elles seraient candidates pour les élections législatives. Hormis Éric Zemmour, l'un des derniers à s'être déclarés candidat est Stanislas Rigault, président de Génération Z et membre de l'état-major du parti. Alors que le Rassemblement national voulait le récupérer, il sera bien sous l'étiquette Reconquête ! dans la 2e circonscription du Vaucluse. Autre candidat, cette fois-ci dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, le militant identitaire Damien Rieu, chargé de la "communication électorale" de Reconquête ! Néanmoins, il est visé par une plainte de l'attaquant de l'équipe de France de football Karim Benzema pour "diffamation". La procédure vise deux tweets de l'ancien membre du RN.

Aussi, on retrouve Jérémie Piano, candidat dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, il est l'ancien porte-parole de Génération identitaire, l'organisation dissoute par le ministre de l'Intérieur. Dans la 14e circonscription du Rhône, Bruno Attal, policier et membre du syndicat France Police, sera également candidat. Patrick Jardin, candidat dans la 4e circonscription du Nord, est le père de l'une des victimes des attentats du 13 Novembre. Depuis le drame, il multiplie les discours violents à l'égard de l'islam, au point d'être fiché S depuis juin 2018.

En prévision des élections législatives, Éric Zemmour, le soir même du second tour de l'élection présidentielle, a tendu la main au Rassemblement national (RN), à Debout la France et à une partie des Républicains, afin de présenter des candidatures communes pour briguer l'Assemblée nationale, dans le cadre de la "première coalition des droites et des patriotes". Pour faire accepter une "alliance", Éric Zemmour avait fait des concessions et annoncé que son parti ne présenterait pas de candidat dans les circonscriptions de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti et de Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs responsables du RN se sont dits hostiles à des négociations avec la formation politique d'Éric Zemmour. Jordan Bardella, chef du RN, estime qu'aucun candidat de Reconquête ! "ne sera en mesure de se qualifier au second tour" et qu'Éric Zemmour "part au carton".

Sans alliance majeure, les élections législatives s'annoncent très compliquées pour Reconquête ! Selon un dernier sondage de Cluster17 ces derniers jours, seulement 5,5% des Français interrogés souhaitent soutenir un candidat de Reconquête !

Eric Zemmour a donc lancé son parti "Reconquête" le dimanche 5 décembre 2021. Un nom qui n'a pas manqué de faire réagir, au regard de sa consonnance historique correspondant à la prise de la péninsule ibérique par les chrétiens espagnols qui était alors sous égide musulmane entre 722 et 1492. Un article complet sur cette période de l'histoire est à découvrir sur Linternaute. Face à cette référence, l'appellation de la formation du polémiste n'a pas manqué de faire réagir. "Cet épisode ce sont des bûchers, des expulsions, des conversions forcées, la torture, l'Inquisition. Les mots ont un sens. Le programme de Zemmour c'est la violence et le chaos, a critiqué le député LFI de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, soutenu par son compère Alexis Corbière : "pour qui aime l'Histoire, ce nom est un programme de violence". De son côté, le candidat à la présidentielle a lancé deux slogans : "impossible n'est pas Français" et "pour que la France reste la France".

La composition officielle de la formation politique d'Eric Zemmour n'est pas officielle. Toutefois, le nom du directeur de campagne a été officialisé : il s'agit de Bertrand de La Chesnais, ancien major général de l'armée de terre, qui le conseillait déjà sur les questions de défense. Cet ancien militaire de 63 ans était candidat à la mairie de Carpentras lors des dernières municipales de 2020. Sans étiquette, il avait réussi, avec le soutien du Rassemblement national et du Parti Chrétien démocrate, à accéder au second tour. Il avait finalement été battu avec 39,17% des voix contre 45,81% pour le maire sortant Serge Andrieu (divers gauche).

Par ailleurs, certaines personnes sont fortement pressenties pour faire partie de l'organigramme du parti. Ainsi, parmi les soutiens proches du polémiste, le nom de Sarah Knafo est celui qui revient le plus. Cette jeune énarque de 28 ans est la plus proche conseillère et la directrice de campagne du polémiste, "celle qui recrute les collaborateurs, organise ses rencontres et son agenda, part à la recherche de parrainages auprès des élus locaux", précise LCI. Tour à tour directrice de campagne, stratège, directrice de la communication, conseillère spéciale et plume du candidat, elle était aux commandes de toute la campagne de celui qui vient de se déclarer candidat aux présidentielles.

Olivier Ubéda, le directeur national des événements d'Eric Zemmour, pourrait également être de la partie. Ancien collaborateur de personnalités de la droite française comme Alain Juppé ou Rachida Dati, il s'est occupé de l'organisation et de la communication des meetings Nicolas Sarkozy et de l'ex-ministre de la culture Franck Riester. Julien Madar fait également potentiellement partie de l'organisme de la formation politique. Responsable de la levée de fons pour la candidatures d'Eric Zemmour, il a tour à tour soutenu Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, avant de se tourner vers le polémiste. Avec le discret Jonathan Nadler, coordinateur depuis deux ans du pôle programme d'Eric Zemmour et Sarah Knafo, ils forment, à eux quatre, ceux qui sont désignés comme les "quatre mousquetaires" d'Eric Zemmour, selon Le Figaro. Ces quatre conseillers feront donc très probablement partie de l'organigramme de la formation politique du désormais candidat.

Samuel Lafont, son responsable de communication numérique, est aussi cité parmi les pressentis membres du parti à venir. Ancien membre de la campagne de François Fillon en 2017, il est par ailleurs militant au Printemps français, un mouvement dissident de La Manif pour Tous. Il a encouragé ses 33 000 abonnés Twitter à soutenir l'écrivain en relayant ses messages ou en diffusant les affiches de sa campagne.

Stanislas Rigault, le président de "Génération Z", sera peut-être également sur la liste. Louis Marenaud, un communicant politique, en charge des événements et déplacements, Paul Rougeron, ancien étudiant des Arts et Métiers chargé des opérations, Johanna Humphrey, chargée de l'organisation logistique de la campagne, sont tout autant de noms que l'on pourra entendre ce dimanche lors de l'annonce de la composition du parti. Mais ce n'est pas tout. Antoine Diers est également une figure qui prendra potentiellement encore plus d'ampleur. Il s'agit du porte-parole des Amis d'Éric Zemmour - association créée et présidée par François Miramont qui jouera sans doute un rôle important dans la composition du parti - que l'on voit souvent sur des plateaux où il défend le potentiel candidat à l'élection présidentielle. C'est grâce à Sarah Knafo, qu'il a rencontrée lorsqu'il militait à l'UNI, qu'il a été introduit dans ce cercle politique. Il a également défilé avec La Manif pour tous.

Michel Loussouarn, un ancien militaire, serait quant à lui chargé de s'occuper "d'organiser le maillage territorial", selon LCI. Enfin, les noms de Gilbert Payet est aussi évoqué par nos confrères. Il est "le responsable financier et juridique de la campagne", également recruté par Sarah Knafo.