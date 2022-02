Parrainages présidentielle 2022 : qui soutient quel candidat ? La liste des signatures

PARRAINAGES. Le recueil des parrainages pour l'élection présidentielle 2022 a débuté. 42 000 élus sont habilités à accorder leur soutien à un candidat. Député, sénateur, maire... A qui votre élu a-t-il donné sa signature ?

L'étape la plus cruciale avant le sprint final de l'élection présidentielle a débuté. Si une quarantaine de projets présidentiels sont portés partout en France, tous ne pourront pas être soumis au vote des Français lors du premier tour du scrutin, dimanche 10 avril 2022. Car pour pouvoir voir son nom être inscrit sur un bulletin de vote, il y a un préalable à remplir, et non des moindres : recueillir les parrainages d'au moins 500 élus. Un véritable défi pour certains, une formalité pour d'autres. Les sujet est par ailleurs électrique depuis que les parrainages ont été rendus publics sous la présidence de François Hollande, des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour dénonçant cette transparence, source de pressions politiques diverses selon leurs dires et qui les empêcherait de mener leur candidature à leur terme.

Chaque mardi et chaque jeudi, le Conseil constitutionnel, l'instance chargée du contrôle et de l'homologation de ces parrainages, diffuse le noms des élus qui ont parrainé les candidats. Alors, qui soutient votre maire, député ou sénateur ?

Depuis le jeudi 27 janvier 2022, les candidats peuvent officiellement récolter ces signatures, nécessaires à l'homologation de leur candidature pour le scrutin national. Tous les prétendants à l'Elysée ont jusqu'au vendredi 4 mars pour recueillir le minimum demandé. Pour cela, ils peuvent démarcher de très nombreux élus en capacité de leur offrir leur signature. En effet, en France, 42 000 personnes sont habilités à parrainer un candidat. Pour cela, il faut exercer l'une de ces fonctions :

député, sénateur, représentant français au Parlement européen

maire (y compris les maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille) ;

président de métropole, de communauté urbaine, d'agglomération ou de communauté de communes

conseiller de Paris ou de la métropole de Lyon, conseiller départemental, conseiller régional

conseiller territorial de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon

membre des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna

président du conseil exécutif de Corse, de Martinique, de la Polynésie française ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger ou président d'un conseil consulaire.

Cependant, un élu ne peut donner qu'un seul parrainage à un seul candidat, même s'il exerce plusieurs fonctions. Par ailleurs, sa signature est définitive : même si le candidat se retire, il ne peut modifier son choix.

Il est également à noter qu'un candidat doit présenter une pluralité territoriale dans ses signatures. Les parrainages doivent en effet provenir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, sans que cela ne dépasse un dixième du total.

Qui parraine Eric Zemmour ?

Novice en politique, candidat à l'élection présidentielle en dehors de tout parti politique historique et traditionnel, Eric Zemmour répète à l'envi depuis plusieurs semaines qu'il rencontre des difficultés à recueillir des parrainages auprès des élus. Pourtant, plusieurs mises en scène sur les réseaux sociaux montrent que le fondateur de Reconquête compte déjà quelques promesses de signatures. Parviendra-t-il à atteindre le minimum demandé ?

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 14

Qui parraine Marine Le Pen ?

Comme Eric Zemmour, Marine Le Pen est très critique à l'égard des règles en vigueur concernant la transparence des parrainages. La candidate du Rassemblement national avait cependant recueilli 627 signatures d'élus en 2017, avant d'accéder au second tour.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 2

Qui parraine Valérie Pécresse ?

Candidate pour la première fois à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse ne devrait pas avoir de difficultés à recueillir le nombre minimum de parrainages. Son aura dû à sa qualité d'ancienne ministre mais aussi de présidente de la région Île-de-France, accolée à une formation politique historique (Les Républicains) qui compte des milliers d'élus partout dans le pays, devrait lui permettre de franchir sans encombre cette étape.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 34

Qui parraine Emmanuel Macron ?

Il n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, Emmanuel Macron devrait, lui aussi, recueillir les 500 signatures d'élus sans trop se faire de souci. Si l'implantation locale de La République en Marche n'a pas fonctionné durant son quinquennat, le chef de l'Etat pourra s'appuyer sur une partie du Parlement mais aussi divers conseillers dans les collectivités. Même s'il n'est pas candidat, le chef de l'Etat peut, comme chacun, recevoir des parrainages.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 105

Qui parraine Yannick Jadot ?

L'objectif aurait déjà été atteint selon entourage. Début janvier, des proches de Yannick Jadot ont fait savoir que le candidat EELV avait d'ores et déjà recueilli 500 promesses de signatures. Elles devraient se transformer en soutiens officiels au regard du nombre d'élus que compte désormais le parti, à la suite, entre autres, de ses victoires aux Municipales.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 11

Qui parraine Anne Hidalgo ?

Malgré de très faibles intentions de vote, la tâche ne devrait pas être très compliquée pour Anne Hidalgo. Investie par un parti qui compte encore bon nombre d'élus dans les diverses institutions de la République, la maire de Paris aurait déjà obtenu le nombre de signatures nécessaires.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 48

Qui parraine Christiane Taubira ?

Candidate supplémentaire dans une gauche morcelée, Christiane Taubira part elle aussi en quête de ses parrainages, portée par sa victoire à la Primaire populaire. Des élus ont déjà annoncé donner leur soutien au vainqueur de ce processus, dont le maire de Marseille, Benoît Payan. Le Parti radical de gauche, formation historique de l'ex-garde de Sceaux, devrait par ailleurs être un soutien de poids.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 0

Qui parraine Jean-Luc Mélenchon ?

A l'image d'Eric Zemmour et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon fustige, lui aussi, la transparence des parrainages et a évoqué à maintes reprises ses difficultés pour en récolter. Même s'il ne compte pas en 2022 sur le Parti communiste, l'Insoumis a avancé le chiffre de 400 promesses de signatures déjà enregistrées courant janvier.

Nombre de parrainages reçus au 1er février 2022 : 14

