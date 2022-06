"Discours de Marine Le Pen : sa victoire et l'élection de députés célébrée ou une défaite minimisée ?"

DISCOURS LE PEN. Arrivée en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais le 12 juin, Marine Le Pen espère être réélue députée et voir d'autres candidats du RN l'emporter ce soir. La leader de l'extrême droite s'exprimera après l'annonce des résultats.

Il y a sept jours, Marine Le Pen saluait la progression du Rassemblement national aux législatives malgré une troisième place derrière Ensemble! et la Nupes. La députée avait également répété l'appel à faire barrage aux coalitions de la majorité et de la gauche. Ce soir, l'issue du second tour des élections législatives nous dira si sa volonté a été entendue et surtout si son objectif de composer un groupe parlementaire d'une centaine de députés a été atteint. Quel que soit le résultat, Marine Le Pen prononcera un discours après l'élection, aux alentours de 20 heures. Ce dimanche 19 juin, la députée du Pas-de-Calais, candidate à sa réélection suivra la soirée électorale depuis son fief de la 11ème circonscription du département, Hénin-Beaumont.

Dans son discours, Marine Le Pen devrait avoir un mot pour son résultat personnel aux législatives. S'il faut attendre la publication des chiffres officiels, le score de la candidate au premier tour - 53,69% contre 23,43% pour la candidate de la Nupes qu'elle affronte ce soir - suggère une victoire de l'extrême droite. Mais la prise de parole devrait se concentrer sur le résultat national du RN en course dans 208 circonscriptions et sur les ambitions du parti selon sa nouvelle force au palais Bourbon.

Le discours de Marine Le Pen du 12 juin

Arrivée largement en tête du premier tour des élections législatives dans sa circonscription du Pas-de-Calais avec plus de 50% des suffrages mais n'ayant pas réuni au moins 25% des voix des inscrits, Marine Le Pen n'avait pas pu être élue à l'Assemblée nationale du premier coup. Elle avait tout de même fait remarquer son score et ses trente points d'avance sur la candidate de la Nupes. Plus que son score, la cheffe de file du RN avait insisté sur la "progression de presque 7 points par rapport à 2017" du résultat national de l'extrême droite "obtenu malgré l'abstention". L'occasion de présenter le parti à la flamme comme le seul bénéficiant d'une vraie dynamique et surtout comme le "premier parti de France".

Forte de ces résultats, Marine Le Pen avait appelé les électeurs "à confirmer et à amplifier" leur vote pour le RN au second tour et les abstentionnistes à se rendre aux urnes. Plaidant pour le vote pour l'extrême droite, la candidate avait aussi milité pour faire barrage à la Nupes et à la majorité présidentielle allant jusqu'à appeler à "ne pas choisir" en cas de duel entre Nupes et Ensemble! Selon Marine Le Pen, il est "important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera".

Les discours de campagne de Marine Le Pen

Pendant la campagne législative, Marine Le Pen a tenu un seul meeting, le 5 juin à Hénin-Beaumont, terre conquise du Rassemblement national. Ce discours est arrivé tardivement mais a repris toutes les caractéristiques de la campagne éclaire de la leader du RN : un appel massif à la mobilisation des électeurs, l'insistance sur la capacité et la nécessité d'envoyer un groupe parlementaire d'extrême droite fort à l'Assemblée nationale et bien sûr la défense des idées du RN en parallèle de la critique du programme de la Nupes et de la politique de la majorité présidentielle. Ce sont pourtant des déclarations faites les jours suivants lors de déplacements dans le Loiret, à Perpignan et dans l'Hérault entre le 8 et le 10 juin aux côtés des candidats du RN qui ont marqué la campagne de Marine Le Pen. Parmi ses piques saillantes envoyées aux adversaires, la députée de Pas-de-Calais a comparé la Nupes à une "ZAD politique" et a dénoncé les "mascarades" de l'exécutif promettant le versement d'une aide à l'inflation dès cet été entre autres.

Pendant l'entre-deux-tours la stratégie a été la même : défendre la capacité du RN à faire élire une centaine de députés dans l'hémicycle, et s'imposer comme la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Le tout en ponctuant la campagne d'attaque à l'encontre de la Nupes et de Jean-Luc Mélenchon qui "ne sera jamais Premier ministre" a répété Marine Le Pen le 14 juin sur France 2 mais aussi d'Emmanuel Macron pointant une "fébrilité" mais aussi le "comportement inapproprié" du chef de l'Etat partis en déplacement en Roumanie et en Moldavie en pleine campagne ou encore en appuyant sur le délicat cas du ministre Damien Abad, visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle pendant l'entre-deux-tours.