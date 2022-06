"Résultat du RN aux législatives 2022 : score choc et historique !"

RESULTAT RN. Les résultats du 2e tour des élections législatives ce dimanche 19 juin vont bien offrir un groupe à l'Assemblée nationale au Rassemblement national, une première depuis 1986... Le RN frappe fort avec de nombreux sièges attendus.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 20h21] Les résultats du second tour des législatives ce dimanche 19 juin 2022 pour le Rassemblement National seront ceux d'un tournant historique pour le parti de Marine Le Pen. Les premiers résultats publiés à 20 heures ce dimanche offrent un groupe parlementaire au RN qui dépasse nettement la barre des 15 députés requis pour cela. Les estimations placeraient le RN entre 60 et 90 sièges, confirmant la dynamique née du premier tour.

Le week-end dernier, le parti d'extrême droite avait réalisé un score encourageant de 18,68% et qualifié des candidats dans 208 circonscriptions. En outre, 110 membres du Rassemblement national étaient arrivés en tête. Dès l'annonce des premiers résultats dimanche dernier, la machine du front républicain était pourtant entré en marche. Les responsables politiques de gauche, du centre et de droite avaient appelé à faire barrage aux candidats de Marine Le Pen.

Au-delà du discours habituel "pas une voix à l'extrême droite", des candidats avaient même décidé de se retirer pour favoriser la défaite de candidats RN. C'est le cas de Maryse Combres dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne : "Il nous appartient de regarder ces résultats avec lucidité : la configuration de ce premier tour en triangulaire, avec la présence dangereuse d'un candidat de l'extrême-droite, ne nous permet pas de maintenir sereinement une candidature de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale au second tour", a-t-elle écrit dans un communiqué. Le front républicain n'est pas pour autant entendu à tous les coups. Dans une autre circonscription du Lot-et-Garonne, la 2ème, le député sortant LREM, Alexandre Freschi, a refusé de se retirer au profit de la Nupes : "Certains appellent au front républicain et souhaitent que nous abdiquions. Seuls capables de battre le RN, contre lequel nous avons mené tous nos combats, nous sommes déterminés à porter au second tour les idées de tous ceux qui ont chevillé au cœur les valeurs républicaines.""

Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives 2022 ?

Marine Le Pen avait indiqué le 8 juin à Perpignan en se référant aux résultats de la présidentielle : "On a été en tête dans 150 circonscriptions, on peut donc avoir 150 députés". Après le premier tour, ce scénario ne semblait plus qu'un lointain souvenir mais le RN a frappé fort au 2e tour pour obtenir entre 60 et 90 députés selon les premières estimations publiées à 20 heures. Avec son score de 18,68% derrière Ensemble! (25,75%) et la Nupes (25,66%), le RN avait réussi à qualifier 208 de ses candidats au second tour.

Après avoir récolté 18,68% des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives, le RN espérait emmener le plus grand nombre de députés au palais Bourbon. Le parti de Marine Le Pen était encore en course dans 208 circonscriptions. En outre, 110 sont arrivés en tête. Le plus souvent les candidats RN étaient opposés dans des duels face à la majorité présidentielle, Ensemble! (107 duels), ou la coalition de la gauche, la Nupes (59 duels). La première estimation entre 60 et 90 députés leur offre ce groupe parlementaire.

Qui étaient les candidats du Rassemblement national aux législatives ?

Marine Le Pen a été une des premières à officialiser sa candidature aux élections législatives par la voix de son bras droit, Jordan Bardella, le 28 avril depuis Fréjus. Elle a confirmé début mai se présenter à sa réélection dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. Au même moment, le président par intérim du parti à la flamme a vanté les rangs fournis du RN avec des candidats investis dans 567 circonscriptions sur 577. Sur les six députés RN présents à l'Assemblée, seuls quatre se représentent : Marine Le Pen et Bruno Bilde dans le Pas-de-Calais, Sébastien Chenu dans le Nord et Nicolas Meizonnet dans le Gard. Tous les autres candidats formeront la "nouvelle génération" du RN comme voulu par Jordan Bardella et Marine Le Pen.