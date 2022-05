"Brigitte Bourguignon : qui est la ministre de la Santé ?"

MINISTRE SANTÉ. Brigitte Bourguignon est la nouvelle ministre de la Santé, ancienne ministre déléguée chargée de l'Autonomie, elle est promue à la tête du ministère pour remplacer Olivier Véran.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 17h21] La santé, un des deux grands chantiers du quinquennat, revient à Brigitte Bourguignon. L'ex-ministre déléguée chargée de l'Autonomie prend la place d'Olivier Véran est vient d'être nommée ministre de la Santé. C'est une promotion, officialisée ce vendredi 20 mai lors de l'annonce du gouvernement par Alexis Kohler, qui vient avec son lot de responsabilités car Emmanuel Macron a pour ambition de remettre le système de santé et hospitalier sur pied durant son mandat, et il compte sur la nouvelle locataire de l'avenue de Ségur pour l'y aider. Cette secrétaire médicale de métier qui dirige la commission des Affaires sociale à l'Assemblée nationale connaît déjà bien les rouages politiques du cabinet ministériel et en prendra les commandes incessamment sous peu lors de la passation de pouvoir avec Olivier Véran, celui avec qui elle a travaillé pendant presque deux ans.

Olivier Véran remplacé par Brigitte Bourguignon à la Santé

Arrivé au ministère le 16 février 2020, au début de la crise sanitaire du Covid-19, Olivier Véran a passé deux années chargées au gouvernement devant faire face aux difficultés du secteur hospitalier et médical et à une pandémie. Le neurologue de formation aurait aimé prolongé son séjour à l'avenue de Ségur mais son image est désormais indissociable de l'épidémie de Covid-19 et rappelle période du quinquennat que le chef de l'Etat préfère oublier. La reconduction d'Olivier Véran au ministère de la Santé semblait impossible dès le départ, à la place c'est celle qui travaillait pour lui en tant que ministre déléguée chargée de l'Autonomie qui prend la direction du ministère de la Santé. Une femme qui connaît déjà les lieux et surtout les coulisses de la mise en place des politiques publiques. Si elle n'est pas médecin comme son prédécesseur, elle a travaillé comme secrétaire médicale avant de se lancer en politique d'abord sous les couleurs du Parti socialiste puis en rejoignant La République en Marche. Olivier Véran lui est toujours membre du gouvernement mais à un poste bien différent, celui de ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Quel est le rôle du ministre de la Santé ?

Toutes les politiques publiques concernant le système de santé, le système hospitalier et d'autres secteurs liés aux solidarités sont prise à l'avenue de Ségur, un nom connu mais pour le fameux "Ségur de la Santé". Les décisions à prendre et les missions à remplir ne manquent pas, selon le feuille de route officielle, le ministre des Solidarités et de la Santé, selon le nom complet du poste, doit œuvrer à "l'organisation de la prévention et des soins, la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé" et compte des missions diverses qui portent autant sur "la famille, les retraites, l'enfance, les personnes âgées, le handicap, l'autonomie et la lutte contre l'exclusion", précise le gouvernement sur son site. Un champ d'action très vaste sur lequel le ministre agit avec ses ministres délégués. S'il ne fallait retenir qu'une poignée des compétences exigées du ministre de la Santé, ce serait celles-ci : définir les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale et des organismes complémentaires de santé ; préparer la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) ; lutter contre la pauvreté et les exclusions ; développer des politiques de développement de l'économique sociale et solidaire.

Qui sont les précédents ministres de la Santé ?

Le ministère de la Santé existe depuis 1920 et a plusieurs fois changé de nom jusqu'à prendre celui de "ministère des Solidarités et de la Santé" depuis 2017. Outre les appellations, ce sont aussi les ministres qui se sont succédés dans les locaux de l'avenue de Ségur.