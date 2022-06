2e tour des législatives : comment on se qualifie ?

Les élections législatives se dérouleront en deux tours, les 12 et 19 juin. Quelles sont les règles pour se qualifier au 2e tour de ce scrutin ?

Moins de deux mois après l'élection présidentielle, les Français sont appelés à élire les députés qui siègeront pour cinq ans à l'Assemblée nationale. Les élections législatives sont un moment stratégique de la vie démocratique française, puisqu'elles déterminent si le président de la République aura une majorité favorable à sa politique au Parlement. Pour autant, leur mode de scrutin n'est pas si simple. 6 293 candidats se soumettront au vote des électeurs lors du 1e tour du scrutin, dimanche 12 juin 2022, dans 577 circonscriptions. Parmi eux, qui sera autorisé à concourir au 2e tour, prévu une semaine plus tard ? Voici les règles à retenir pour se qualifier.

Toutes les candidatures sont déposées depuis le 20 mai. Pour se présenter au 1e tour des législatives, il suffit d'avoir la nationalité française et d'être majeur. En revanche, pour accéder au second tour, les conditions sont précises. La seule configuration dans laquelle il n'y a pas de second tour est si l'un des candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) dès le 1e tour. En dehors de cette situation, un second tour est organisé, qui oppose au moins deux candidats. Voici la règle de base : sont qualifiés au 2e tour tous les candidats qui, au 1e tour, ont su réunir les suffrages d'au moins 12,5% des électeurs inscrits sur les listes de la circonscription. Ainsi, dans le cas d'une forte participation, trois ou quatre candidats peuvent parfois se qualifier.

En revanche, quand l'abstention est forte, il est plus difficile d'atteindre ces 12,5%, qui se basent non pas sur le nombre effectif de votants, mais bien sur l'ensemble des électeurs inscrits. Il arrive donc parfois qu'un seul candidat franchisse cette barre, voire qu'aucun candidat n'y parvienne. Dans ce cas, ce sont les deux candidats arrivés en tête qui sont automatiquement qualifiés pour le second tour. Passé le scrutin du 12 juin, les candidats qui remplissent ces conditions auront jusqu'au mardi 14 juin pour déposer à nouveau leur candidature en préfecture. Ils participeront alors officiellement au 2e tour, qui aura lieu dimanche 19 juin.