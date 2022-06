"CARTE. Découvrez nos cartes des résultats des législatives actualisées"

CARTE RESULTATS LEGISLATIVES. Le 2e tour des élections législatives est terminé en France métropolitaine depuis 20 heures ce dimanche 19 juin 2022. Voici la carte de ces législatives 2022, découpée par circonscription et mise à jour en temps réel...

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 21h09] La carte des résultats des législatives 2022 a pris de nouvelles couleurs, avec le verdict tombé ce dimanche 19 juin, à l'issue du scrutin. Lors de ce second tour des législatives, le président Emmanuel Macron espérait obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée, mais il en est loin, avec environ 220 élus. La Nupes approche des 150 députés et le RN crée la surprise en avoisinant les 90 élus.

La carte des résultats de ces élections législatives montre donc à nouveau la tripartition très nette du paysage politique, finalement proche de celui du premier tour de la présidentielle il y a deux mois. Si on se penche simplement sur les nuances arrivées en tête, la France se partage entre La République en Marche, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Les Républicains et l'UDI arrivent à passer la barre des 70 élus mais perdent le statut de première force d'opposition. Découvrez notre carte mise à jour en temps réel avec les nuances arrivées en tête :

Sélectionnez une circonscription sur la carte ci-dessous pour avoir accès aux résultats du 2e tour et à tous les résultats des législatives par commune, avec le détail complet de toutes les circonscriptions.

La carte des résultats des législatives ci-dessous est colorée selon le candidat arrivé en tête au premier tour. Au survol s'affiche la liste des candidats théoriquement qualifiés pour le second tour. Il est possible de zoomer pour découvrir les résultats de sa circonscription. Pour le détail des résultats, reportez vous à la seconde carte plus bas dans la page.

Dans le détail de cette carte de France des législatives, Ensemble! et LREM s'imposaient d'une courte tête avec 196 circonscriptions, devant la Nupes à 187 et le RN à 109. LR était en tête dans 42 territoires et l'UDI dans un seul. Les candidats divers gauche (hors Nupes) arrivaient en ballotage favorable dans 12 circonscriptions et les divers droite dans 10.

Quels étaient les résultats des législatives en 2017 ?

Les élections législatives de 2017 avaient offert une majorité à l'alliance formée autour du nouveau président de la République Emmanuel Macron. Alors que 289 sièges de députés sont nécessaires pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale, le regroupement LREM-Modem avait obtenu 350 sièges (308 pour LREM et 42 pour le Modem). Les Républicains se contentaient de 112 sièges, en forte baisse par rapport à 2012 quand le PS ne sauvait que 30 sièges, 250 de moins qu'en 2012 !