"CARTE LEGISLATIVES. La carte des résultats définitifs par circonscription"

CARTE RESULTATS. Les résultats du premier tour des élections législatives 2022 sont désormais complets. Consultez notre carte des résultats pour voir qui est qualifié au second tour en un coup d'oeil...

Les premiers résultats des élections législatives ont été dévoilés ce dimanche 12 juin 2022 vers 20 heures et le ministère de l'Intérieur a bouclé l'ensemble des résultats tard dans la soirée. La carte des résultats de ces élections législatives montre un nouveau paysage politique, un territoire partagé par la Nupes de Jean-Luc Mélenchon et La République en Marche, qui terminent à égalité au niveau national à environ 25%. Le RN, en bleu foncé sur la carte ci-dessous est troisième, à moins de 20%, LR et l'UDI en bleu clair arrivent à passer la barre des 10%. Mais attention, ces équilibres pourraient s'inverser la semaine prochaine lors du second tour de scrutin. Selon les premières projections, la majorité présidentielle devrait obtenir plus de sièges (275 à 310) que la Nupes (175 à 205).

Si les élections législatives ont bien un caractère national - puisque le résultat final permet de constituer les forces politiques représentatives de la souveraineté de la Nation -, le scrutin se concrétise avant tout au niveau local : au total, ce sont 577 élections différentes qui sont organisées sur le territoire. Les circonscriptions sont regroupées sur un département, avec jusqu'à 21 circonscriptions par département (dans le Nord).

Cartes des résultats du premier tour des législatives 2022

La carte des résultats des législatives ci-dessous est colorée selon le candidat arrivé en tête. Au survol s'affiche la liste des candidats qualifiés pour le second tour dimanche prochain, si et seulement si le ministère la met déjà à disposition. Il est possible de zoomer pour découvrir les résultats de sa circonscription.

Les résultats des législatives 2022 pas ville et par département

Avec la carte ci-dessous, vous pouvez avoir accès à nos pages de résultats par département et par ville, avec les scores de chaque candidat, dans toutes les circonscriptions. Cherchez votre département et votre ville pour trouver les résultats au plus près de chez vous.

Quels étaient les résultats des législatives en 2017 ?

Les élections législatives de 2017 avaient offert une majorité à l'alliance formée autour du nouveau président de la République Emmanuel Macron. Alors que 289 sièges de députés sont nécessaires pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale, le regroupement LREM-Modem avait obtenu 350 sièges (308 pour LREM et 42 pour le Modem). Les Républicains se contentaient de 112 sièges, en forte baisse par rapport à 2012 quand le PS ne sauvait que 30 sièges, 250 de moins qu'en 2012 !