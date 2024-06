Alexandre Varaut : qui est l'ex-avocat du RN élu lors des européennes ?

Avocat pénal et homme politique de la droite souverainiste, l'ancien eurodéputé Alexandre Varaut rejoint les rangs du Rassemblement national au Parlement européen après son élection le 9 juin.

Le ralliement d'Alexandre Varaut sur la liste du Rassemblement national n'a pas été une surprise, l'avocat parisien est depuis longtemps un proche des ténors de l'extrême droite. Placé en 13ème position, le candidat était pratiquement sûr de rejoindre le Parlement européen au regard des sondages qui créditaient la liste de Jordan Bardella de plus de 30% des intentions de vote. Les élections européennes du 9 juin ont confirmé sa victoire.

Avec cet élu, la liste du Rassemblement national joue un coup gagnant en mettant dans sa poche un personnage politique qui a navigué entre les partis de la droite française et a déjà côtoyé les bancs du Parlement européen en 1999 et 2004. L'homme est aussi un représentant de la catégorie socioprofessionnelle supérieure (CSP+) que le parti d'extrême droite a du mal à séduire.

Une Europe où "on a le droit de dire non"

Invité de Radio Notre-Dame avec les élections européennes, l'avocat parisien a indiqué vouloir "une Europe des coopérations, une Europe à la carte et pas au menu" ou chacun peut prendre ce qui sert ses intérêts nationaux. Avec ses collègues eurodéputés du Rassemblement national il veut "arrêter une Europe des obligations" pour faire du continent un endroit "où l'on a le droit de dire oui et le droit de dire non". Dès la signature du traité de Maastricht de 1992, auquel il est farouchement opposé, Alexandre Valraut avait fait part de son désaccord avec la politique migratoire, et l'usage de Frontex, l'agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes.

Dans une vidéo diffusée par le RN pour annoncer sa candidature, l'élu a promis de s'engager contre une institution qui "impose une submersion migratoire et une avalanche de normes qui asphyxie l'économie", avant d'expliquer vouloir "reconstruire ensemble [...] ce que la droite a abîmé par lâcheté et la gauche par idéologie".

De l'UMP vers l'extrême droite

Présent mais discret sur la scène politique depuis 1995, Alexandre Varaut s'est d'abord engagé avec le parti Mouvement pour la France (MFP) créé par Philippe de Villiers peu après l'élection présidentielle de la même année. Député européen entre 1999 et 2004, il s'attaque à l'"handiphobie". À la fin de son mandat, il rejoint l'UMP et échoue par deux fois aux élections : les régionales de 2004 et les législatives en 2007 où il est candidat dans la cinquième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il reste un proche du parti dont il devient secrétaire national en 2013 avant de rejoindre le RN en 2022.

Avocat, Alexandre Varaut a défendu des personnalités d'extrême droite à plusieurs reprises : Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, le maire de Fréjus David Rachline, Frédéric Chatillon ancien proche de la présidente du RN et le zemmouriste Guillaume Peltier dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de fonds public. Alexandre Varaut a aussi été l'avocat de La Manif Pour Tous et milite avec son épouse Mayté Varaut, présidente l'association Les Amis de Jérôme-Lejeune, contre l'avortement pour les parents dont l'enfant est atteint de trisomie 21.