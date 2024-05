Programme de Marion Maréchal : les mesures de Reconquête pour les européennes

Tête de liste de Reconquête aux élections européennes, Marion Maréchal défend un programme fidèle à ses idées qui combat l'immigration et l'islamisation et promet l'identité française et la souveraineté nationale.

Marion Maréchal a été choisie pour mener la liste du parti Reconquête, créé par Eric Zemmour, pour sa première participation aux élections européennes. Cette ancienne élue du Rassemblement national a fait son retour en politique en ralliant le parti zemmouriste lors de la dernière campagne présidentielle. Si elle a changé de parti, ses idées restent toujours très conservatrices à l'image du programme qu'elle porte pour les européennes. Marion Maréchal fait de la lutte contre l'immigration une priorité, mais elle y ajoute le concept de lutte contre l'islamisation. A contrario, la tête de liste revendique la défense de l'identité et des valeurs françaises puis européennes, car si le parti Reconquête ne dit pas vouloir sortir de l'Europe il insiste sur le fait de reconnaître la souveraineté des nations sur l'Union européenne.

Avec la liste Reconquête, Marion Maréchal propose une voix de l'extrême droite différente de celle du Rassemblement national porté par Jordan Bardella. Les deux candidats ont d'ailleurs prévu de siéger dans des groupes différents, bien que tous les deux représentatif de l'extrême droite, au sein du Parlement européen. La candidate zemmouriste a passé un accord avec le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) où siège Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien et d'extrême droite. Pour autant, Marion Maréchal n'est pas totalement alignée sur les idées du CRE et se montre parfois plus radicale : si le groupe est favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ainsi que de son élargissement jusqu'aux Balkans occidentaux, Marion Maréchal y est farouchement opposée.

Un programme hostile à l'immigration et aux institutions européennes

Marion Maréchal souhaite une révision profonde de la politique européenne et de certaines de ses institutions comme la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qu'elle dénonce. La candidate va jusqu'à demander la suppression de la Commission européenne, actuellement présidée par Ursula von der Leyen, qu'elle considère comme "pro-LGBT" et "wokiste". D'ailleurs, la tête de liste de Reconquête dit vouloir lutter contre la "propagande ou les subventions pro-LGBT, woke", et la lutte contre la normalisation la gestation pour autrui (GPA).

Les frontières de l'Union européenne occupe aussi une bonne place du programme de la tête de liste qui promeut une "triple frontière" formée par "la fin de la libre circulation pour les extra-Européens", "le blocus militaire naval en Méditerranée" et une "frontière au-delà de nos frontières, à travers les accords de coopération avec les pays du pourtour méditerranéen pour lutter contre l'émigration". Fidèle à sa ligne d'extrême droite, elle veut faire de la lutte contre l'islamisme une cause européenne commune et inscrire les "racines grecques, latines et chrétiennes de l'Europe" dans un traité. Nouvelle preuve, s'il le fallait, que Reconquête souhaite réformer l'Europe.

Des idées d'extrême droite et un programme qui présentent des similitudes avec le projet du Rassemblement national. Mais sur ce point, Marion Maréchal insiste sur la différente "capacité à agir" des deux partis, assurant pouvoir faire mieux que le parti lepéniste qui "n'a rien changé" malgré ses victoires aux européennes en 2014 et 2019. Un argument renforcé par l'alliance de Reconquête avec le CRE qui sonne la fin d'un isolement politique au Parlement européen. "Mon objectif, c'est évidemment de battre Emmanuel Macron et son groupe au Parlement européen. Et, de fait, aujourd'hui, il n'y a que ECR qui est en capacité de pouvoir faire cela" indiquait-elle auprès de France Info le 7 février dernier.

La profession de foi de Marion Maréchal

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Marion Maréchal défend une France fière sur la sienne alors que le scrutin n'est pas national mais européen. Elle y rappelle son combat contre l'immigration, l'islamisation ainsi que sa défense des valeurs traditionnelles, dont la famille et le travail, ainsi que la souveraineté nationale face aux institutions européennes. Et la candidate d'interpeller les électeurs sur ces points avec une question au ton alarmiste : "Dans quelle France vont vivre nos enfants ?"

La profession de foi de Marion Maréchal est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site de Reconquête.