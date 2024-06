Liste PS - Place publique aux européennes 2024 : combien de candidats élus au Parlement européen ?

La liste menée par Raphaël Glucksmann espère faire une belle opération aux élections européennes. Le Parti socialiste va-t-il signer son grand retour dans ce scrutin ?

La liste de Raphaël Glucksmann va-t-elle rafler la 2e place de ces élections européennes ? C'est en tout cas ce qu'espère le camp des socialistes, allié à Place publique pour ce scrutin. Et ce qui fait trembler le camp macroniste mené par Valérie Hayer. Combien de sièges les socio-démocrates français obtiendront-ils au Parlement européen ? Seuls les résultats des élections européennes dévoilés dimanche soir à 20h permettront d'être fixés.

Les derniers sondages, publiés avant vendredi soir et la fin de la campagne officielle, donnaient en tout cas la liste de Raphaël Glucksmann en 3e position, derrière celles de Jordan Bardella et de Valérie Hayer. Crédité de 13 à 14% d'intentions de vote, le camp socialiste se voyait attribuer autour de 13 sièges dans les projections. Mais ces baromètres n'indiquent que la tendance générale d'un groupe d'électeurs à un instant T et ne gagent aucunement du résultat final, qui ne sera connu que dimanche soir à l'issue du scrutin.

Qui est Raphaël Glucksmann, la tête de liste du PS ?

Pour la deuxième fois consécutive, le Parti socialiste s'est engagé dans les élections européennes en s'alliant au parti Place publique. Lequel avait à l'origine l'objectif d'unifier les socialistes, les écologistes et les communistes en vue des élections européennes de 2019. Et comme à l'époque c'est l'un des présidents de Place publique qui a été choisi pour être la tête de liste : Raphaël Glucksmann. Avec son parti, l'essayiste et journaliste de formation défend un programme social-démocrate, social-écologique et pro-européen.

Quelle est la liste des candidats du PS aux européennes ?

Le candidat du PS et de Place publique a été parmi les premiers à dévoiler l'intégralité de sa liste avec 81 noms. Cette liste a été officialisée par le ministère de l'Intérieur et compte une vingtaine de représentants de la formation Place publique et est pour le reste essentiellement composée de candidats socialistes.

Raphaël Glucksmann , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Nora Mebarek , députée européenne depuis 2020

, députée européenne depuis 2020 Pierre Jouvet

Aurore Lalucq , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Christophe Clergeau , député européen depuis 2023

, député européen depuis 2023 Murielle Laurent

Jean-Marc Germain

Emma Rafowicz

Thomas Pellerin-Carlin

Chloé Ridel

Eric Sargiacomo

Claire Fita

François Kalfon

Sarah Kerrich

Daniel Guiraud

Frédérique Bonnard Le Floch

Victor Lachenait

Dieynaba Diop

Olivier Nicolas

Temanuata Girard

Adrien Naizet

Sybille Douvillez

Dylan Boutiflat

Céline Geissmann

Frédéric Monteil

Gulsen Yildirim

Stéphane Ravacley

Nathalie Lanzi

Arnaud Payen

Béatrice Bellay

Lucas Peyre

lIona Huthwohl

Jean Mallot

Rita Maalouf

Alix Soler-Alcaraz

Laurence Duffaud

Thierry Godard

Cecilia Gondard

Thiébaut Weber

Jennifer de Temmerman

Thomas Fromentin

Claire Cabanel

Justin Amiot

Violaine Gillet

Christophe Estève

Sadia Hadj-Abdelkader

João Martins-Pereira

Christine Courade

Charles Silvain

Ninuwé Descamps

Hugo Sajhau

Stéphanie Anfray

Andy Issamba

Kenza Athanasopoulos

Hicham Boujlilat

Charlotte Picard

Yannick Rolland

Marie-Laure Cuvelier

Paul Cruz

Laure Quignard

Flavien Cartier

Lola Chavernac

Frédéric Vermeulin

Claire Reboisson

Victor Certain

Clémence Thomasson

Guillaume Laurent

Marie Cavalié Noua

Nicolas Touron

Véronique Fouchécourt

Thierry Coulombel

Vanessa Cros

Aubin Verilhac

Colette Capdevielle

Frédéric Orain

Anaïta David

Eliott Boulais-Rivière

Béatrice Hakni Robin

Quentin Lagallarde

Joëlle Marie-Reine

Jean-Paul Jeandon

Combien de candidats éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les projections du Parlement européen effectuées avant vendredi soir et la clôture de la campagne officielle, attribuaient à Raphaël Glucksmann aux alentours de 13 sièges. C'est plus que le nombre de candidats qui avaient été élus au sein de sa liste lors des précédentes élections. A noter que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".