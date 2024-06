Liste de LR aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européens ?

Les Républicains espèrent conserver leurs sièges au Parlement européen et s'en sont remis à François-Xavier Bellamy pour être leur tête de liste aux élections européennes. Combien de candidats LR ont des chances d'être élus ?

Les Républicains espèrent conserver leurs sièges au Parlement européen après l'annonce des résultats des élections européennes ce dimanche 9 juin. Mais il ne sauront s'ils ont atteint leur objectif qu'avec la publication des premiers résultats de François-Xavier Bellamy.

Le parti de droite a effectivement décidé, pour la deuxième fois consécutive, de faire confiance à François-Xavier Bellamy pour être sa tête de liste et le représenter lors du scrutin. L'eurodéputé n'est pas le politique le plus connu des Républicains, mais il porte la voix du parti au Parlement européen depuis cinq ans et connait les sujets européens. Quelques autres visages de la droite se trouvent parmi les 80 colistiers de François-Xavier Bellamy : Nadine Morano ou encore Brice Hortefeux. Mais la droite a aussi misé sur des profils moins connus et plus spécialisés comme avec la numéro 2 qui est l'agricultrice Céline Imart ou le numéro 3, Christophe Gomart, un homme politique mais aussi un militaire.

François-Xavier Bellamy ambitionne de garder un nombre au moins équivalent d'élus au Parlement européen, voir plus important. Mais ce nombre d'élus dépend des résultats qu'il va obtenir à l'issue des européennes. Pour rappel, les sondages publiés jusqu'au vendredi 7 juin, dernier jour avant la période de réserve, créditaient la tête de liste de moins de 10% des intentions de vote. Alors combien d'élus peuvent espérer Les Républicains ?

Qui est la tête de liste LR, François Xavier Bellamy ?

François-Xavier Bellamy avait déjà conduit la liste des Républicains aux européennes de 2019 et avait assuré la droite d'une présence au Parlement européen avec un peu plus de 8% des suffrages. Le score n'était pas fabuleux, mais il permettait de sauver les meubles. La droite a toutefois décidé de renouveler sa confiance à l'eurodéputé qui a pris ses marques dans l'hémicycle. L'homme préside la délégation française du Parti populaire européen, le groupe majoritaire dans lequel siègent les élus LR.

L'eurodéputé est aussi bien installé au niveau national au sein de son parti : il est devenu vice-président exécutif des Républicains en 2023. Mais n'ayant pas eu de mandat national, son visage présenté aux Français uniquement pour les élections européennes parle peu aux électeurs.

Qui sont les candidats sur la liste LR aux européennes ?

Le ministère de l'Intérieur a officialisé la liste des candidats LR aux élections européennes. La liste compte 81 candidats, dont la tête de liste François-Xavier Bellamy, a été officialisé par le ministère de l'Intérieur le 18 mai. Sur ces dizaines de candidats, seuls les premiers (dont les noms sont en gras) sont considérées comme éligibles selon les sondages publiés avant la période de réserve.

François-Xavier Bellamy, député européen depuis 2019

député européen depuis 2019 Céline Imart

Christophe Gomart

Isabelle Le Callennec

Laurent Castillo

Nadine Morano , députée européenne depuis 2014

, députée européenne depuis 2014 Brice Hortefeux , député européen de 1999 à 2005 et depuis 2011

, député européen de 1999 à 2005 et depuis 2011 Nathalie Colin-Oesterlé , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Guilhem Carayon

Anne Sander, députée européenne depuis 2014

Geoffroy Didier, député européen depuis 2017

Emmanuelle Mignon

Frédéric Nihous

Valérie Boyer

Jean-Pierre Audy

Laura Vendegou

Aurélien Caron

Charlotte Vaillot

Nicolas Lacroix

Nathalie Porte

Christophe Le Dorven

Patricia Lime-Vieille

Bruno Faure

Marie-Hélène Ivol

Fabrice Boigard

Aline Mouseghian

David Labiche

Pascale Bories

Jack-Yves Bohbot

Clémence Lambert

Christophe Mathieu

Combien de candidats LR sont éligibles aux européennes ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges et 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les sondages publiés jusqu'au 7 juin, à l'avant-veille du scrutin, jugeaient François-Xavier Bellamy capable d'obtenir entre 6 et 7 sièges au Parlement européen. Une estimation qui permettrait aux Républicains de conserver un nombre équivalent de sièges : il en compte 7 depuis les élections de 2019. A noter que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".