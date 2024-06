Liste du PCF aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européen ?

Le Parti communiste espère envoyer des députés au Parlement européen et croit en ses chances. Combien de candidats PCF pourraient être élus selon les résultats des élections européennes ?

Le Parti communiste français espère briguer des sièges au Parlement européen grâce à ses résultats aux élections européennes, en faisant mieux que lors du dernier scrutin. Mais il ne saura s'il a atteint son objectif qu'après la publication des premiers résultats de Léon Deffontaines attendus à partir de 20 heures ce dimanche 9 juin.

Le parti a eu du mal à se faire entendre dans la campagne des élections européennes. Mais malgré ces difficultés, la position du parti est restée claire et assumée : il a refusé les alliances avec les autres grands partis de gauche qui, selon le PCF, sont trop déconnectés sur la question de la souveraineté et du climat ou instrumentalise la cause palestinienne. À l'inverse, le parti de Fabien Roussel, qui se veut populaire et rural, a cherché ses alliés dans des mouvements plus petits. La liste menée par Léon Deffontaines regroupe trois autres formations : la Gauche républicaine et socialiste (GRS) fondée par l'eurodéputé Emmanuel Maurel, L'Engagement, mouvement créé par l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, et Les Radicaux de Gauche.

Pour rappel, les sondages publiés jusqu'au vendredi 7 juin, dernier jour avant la période de réserve, créditaient la liste PCF entre 2 et 3% des intentions de vote.

Qui est Léon Deffontaines, la tête de liste du PCF ?

Désigné en septembre 2023 à l'occasion de la fête de l'Huma par Fabien Roussel pour mener la campagne des européennes 2024, Léon Deffontaines est rapidement devenu une figure du PCF. Avant d'être tête de liste, cet inconnu du grand public était le porte-parole du parti communiste, et avant celui de Fabien Roussel. Le jeune homme de 27 ans est très fier de représenter le parti qui selon lui ne cesse de croître.

Originaire d'Amiens, comme un certain Emmanuel Macron, il prend soin de rappeler que le chef de l'Etat et lui ne sont pas du même monde et n'ont pas été dans la même école. Lui est un enfant de l'école publique. Contrairement à ses adversaires lors de ce scrutin du 9 juin, Léon Deffontaines n'a pas encore de faits d'armes importants en politique mais il s'est engagé très tôt. À 17 ans, il a rejoint le parti Lutte ouvrière pour les élections municipales d'Amiens, avant de se rapprocher quelques années plus tard du parti de son actuel mentor, Fabien Roussel. Durant la campagne, le candidat aux européennes entendait bien marquer ses différences avec les autres partis de gauche et souhaitait rassembler le plus possible pour faire barrière au parti de la majorité présidentielle et surtout à l'extrême droite de Jordan Bardella, qui vise principalement les mêmes électeurs issus de la "Français périphérique" et de celle "des territoires".

Quelle est la liste des candidats du Parti Communiste Français (PCF) ?

La liste du PCF et de ses trois alliés a été officialisée par le ministère de l'Intérieur. Le parti a dévoilé une liste de 81 candidats mais combien pourront être élus au Parlement européen ? Cela dépendra du résultat obtenu par le PCF lors des élections européennes.

Léon Deffontaines

Sigrid Gérardin

Emmanuel Maurel

Hélène Bidard

André Chassaigne

Samia Jaber

Fabien Gâche

Fatima Khallouk

Pierre Lacaze

Isabelle Amaglio-Térisse

Frédéric Boccara

Marylène Faure

Ary Yee Chong Tchi Kan

Héloïse Dhalluin

Amar Bellal

Sandra Blaise

Sylvain Amrate

Haby Ka

Laurent Sachot

Sophie Camard

Anthony Gonçalvès

Manon Ovion

Simon Riffault

Carine Delahaie

Max Louis-Thérèse

Katja Krüger

Laurent Miermont

Amandine Liard

Yvan Garcia

Véronique Paolantoni

Guillaume Dumoulin

Violette Folgado

Sébastien Gautheron

Fatiha Mellah

Marc Dorel

Céline Piot

Karim Boukhachba

Catherine Treven

Serge De Carli

Charlyne Bouvet

Eddie Jacquemart

Sophie Hervé

Brahim Jlalji

Catherine Collinet Jung

Ivan Morane

Jeannine Erbland

Olivier Morin

Florian Marteau

Chloé Petat

Emmanuel Boutterin

Manon Delorme

Hervé Rivière

Élisabeth Jutel

Jean-Marc Durand

Aurore Artigues

Soulé N'Gaïdé

Anne Saouter

Marc-Antoine Leroy

Édith Pugnet

Christophe Lime

Brigitte Blanc

Taran Marec

Camille Pétron

Lionel Lerogeron

Fleur Laronze

Jean-Michel Guérineau

Christine Mequignon

Julien De Benito

Naïma Sayad

Christian Brice

Irène Perrin Toinin

Patrick Malavieille

Marie-Claire Cailletaud

Pierre Ouzoulias

Marianne Margaté

Manuel Blanco

Muriel Ressiguier

Diego Ortega

Cathy Apourceau-Poly

Vincent Guibert

Cécile Cukierman

Fabien Roussel

Combien de candidats PCF sont éligibles aux européennes ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les sondages publiés jusqu'au 7 juin, à l'avant-veille du scrutin, prévoyaient un score inférieur à 5% pour Léon Deffontaines. Une estimation qui ne permettait pas au parti d'obtenir de sièges dans les projections. Il convient de garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentant les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".