Procuration aux élections européennes : date limite, formulaire... comment faire ?

Vous souhaitez voter aux européennes 2024 mais vous serez absent le 9 juin ? Pensez à faire une procuration à un proche. Voici comment.

Les élections européennes auront lieu dimanche 9 juin dans toutes les communes de France. Si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à votre bureau de vote habituel à cette date, il est encore possible de faire une procuration à un autre électeur : la procuration vous permet d'autoriser une personne à voter à votre place. On vous explique comment ça marche.

Pour ces élections européennes, il est possible de faire votre procuration entièrement en ligne, via le service Maprocuration mis en place par le ministère de l'Intérieur. Il vous faudra pour cela passer par le l'outil d'identité numérique France Identité. Vous pouvez aussi vous rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal judiciaire de n'importe quelle commune de France pour y effectuer l'ensemble de la démarche. Enfin, une solution intermédiaire consiste à télécharger le formulaire de procuration sur le site du ministère de l'Intérieur, puis à le déposer dans un des trois lieux cités plus haut.

Pour ces élections européennes, vous pouvez donner une procuration à n'importe quel citoyen européen votant en France pour le scrutin. Il n'est pas nécessaire que la personne soit inscrite dans le même bureau de vote que vous, ni dans la même commune. En revanche, la personne devra se rendre dans votre bureau de vote le 9 juin pour voter à votre place.

A noter que chaque électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration faite en France. Assurez vous donc que la personne à qui vous souhaitez faire une procuration n'en détient pas déjà une pour quelqu'un d'autre.

Il n'y a pas de date limite fixée pour faire une procuration. Officiellement, vous pourrez donc déposer votre demande de procuration jusqu'à la date du scrutin. Cependant, il est conseillé de s'y prendre le plus tôt possible afin que votre demande de procuration ait le temps d'être transmise et traitée par votre mairie. Pour vous assurer de l'état de votre procuration, vous pouvez utiliser cet outil numérique du ministère de l'Intérieur.

Puis-je aller voter même si j'ai donné ma procuration à quelqu'un ?

Oui. Si vous pouvez finalement aller voter le jour du scrutin, il vous suffit d'avertir la personne à qui vous avez fait procuration, afin qu'elle ne se rende pas aux urnes à votre place. Vous pourrez ensuite vous déplacer dans votre bureau de vote et déposer vous-même votre bulletin.