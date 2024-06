Liste du RN aux européennes : combien de candidats élus au Parlement européen ?

À la veille du résultat des élections européennes, une question demeure pour le RN : combien de ses candidats seront élus au Parlement européen ? Et seront-ils plus nombreux que la majorité présidentielle ?

La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella devra attendre les résultats des élections européennes ce dimanche 9 juin, à partir de 20 heures, pour connaître le nombre de sièges glanés au Parlement européen. Le parti d'extrême droite espère obtenir au moins 25 sièges, une ambition basée sur les résultats des sondages publié jusqu'à vendredi, notamment celui de l'Ifop réalisé pour Le Figaro, LCI et Sud Radio et l'enquête de l'Ipsos pour le Cevipof, le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne.

Jordan Bardella espère donc voir davantage d'élu du RN au Parlement européen à l'issue des élections. Une dizaine d'eurodéputés lepéniste ont été reconduits sur la liste parmi les trente premiers noms et souhaitent retrouver leur sièges dans l'hémicycle, mais Jordan Bardella a aussi nommé des candidats moins familiers avec les institutions européennes, certains sont des élus locaux, d'autres des poids lourds du parti et d'autres encore affichent des profils un peu plus spécifiques. Reste à savoir combien et lesquels seront peut-être élus.

Jordan Bardella, chef de parti et tête de liste

Ce n'est autre que le président du Rassemblement national qui est la tête de liste du parti aux élections européennes. Jordan Bardella, déjà élu au Parlement européen en 2019, souhaite donc rempiler pour un nouveau mandat. Le jeune politique de 28 ans prend de plus en plus de place au sein du parti, mais sans rompre le tandem qu'il forme avec Marine Le Pen. Le duo avance et espère faire des élections européennes un tremplin avant la présidentielle de 2027. Comme lors des derniers scrutins, le RN cherche à transformer les élections en duel contre la majorité présidentielle sauf qu'en l'occurrence il parait en mesure de l'emporter.

Qui sont les candidats du RN ? La liste complète

81 candidats sont présents sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Avant l'officialisation des listes, le parti avait dévoilé les noms des 35 premiers candidats. La liste complète a été publiée par le ministère de l'Intérieur.

Quelques candidats sont des députés sortants, d'autres des personnalités du parti et d'autres encore sont issus de la société civile. D'après les projections basés sur les sondages réalisés avant la période de réserve, les trente premiers candidats étaient jugés éligibles, mais leur élection dépendra des résultats le jour du scrutin.

Jordan Bardella , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Malika Sorel

Fabrice Leggeri

Mathilde Androuët, députée européenne depuis 2019

députée européenne depuis 2019 Jean-Paul Garraud , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Mélanie Disdier

Matthieu Valet

Anne-Sophie Frigout

Thierry Mariani , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Pascale Piera

Philippe Olivier , député européen depuis 2019

, député européen depuis 2019 Marie-Luce Brasier-Clain

Alexandre Varaut

Catherine Griset , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Gilles Pennelle

Virginie Joron , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Julien Sanchez

Julie Rechagneux

Aleksandar Nikolic

Valérie Deloge

Rody Tolassy

Marie Dauchy , députée européenne depuis 2022

, députée européenne depuis 2022 Pierre-Romain Thionnet

Nathaly Antona

Pierre Pimpie

Sylvie Josserand

Julien Leonardelli

Angéline Furet

Gaëtan Dussausaye

France Jamet , députée européenne depuis 2017

, députée européenne depuis 2017 André Rougé, député européen depuis 2019

Séverine Werbrouck

Christophe Bay

Eléonore Bez

Andréa Kotarac

Combien de sièges pour le RN selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Les résultats des sondages des élections européennes, publiés jusqu'au 7 juin et avant la période de réserve, jugeaient le Rassemblement national en mesure d'obtenir le plus grand nombre de candidats élus au Parlement européen, entre 25 et 30, soit une dizaine de plus qu'en 2019. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentant les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables. Il est préférable d'attendre 20 heures et les résultats officiels pour connaître le nombre exacts de sièges glanés par le RN au Parlement européen.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".