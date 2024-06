Liste de Reconquête aux européennes 2024 : combien de candidats élus au Parlement européen ?

Le parti d'Eric Zemmour joue gros dans ces élections européennes : menée par Marion Maréchal, la liste de Reconquête espère faire entrer ses premiers élus au Parlement européen.

Le parti Reconquête va-t-il obtenir ses premiers élus dans ces européennes ? La formation politique, fondée par Eric Zemmour en 2022, a choisi Marion Maréchal pour mener sa liste dans ces élections. Reconquête espère faire son entrée au Parlement européen pour y représenter une voix conservatrice et anti-migrants distincte de celle du Rassemblement national : alors que le parti de Jordan Bardella y siège dans le groupe Identité et Démocratie, celui d'Eric Zemmour a prévu de rejoindre les bancs des Conservateurs et Réformistes Européens.

Mais encore faut-il décrocher des sièges, une opération qui n'est pas gagnée d'avance pour la liste de Marion Maréchal. Les derniers sondages sur les résultats des élections européennes, parus avant vendredi soir et la clôture de la campagne officielle, créditaient le parti d'Eric Zemmour de 5 à 7% d'intentions de vote, mais émettaient parfois des doutes sur la capacité du parti à obtenir des sièges. Rappelons que les sondages ne sont qu'une photographie de l'état de l'opinion d'un groupe d'électeurs à un instant T et qu'ils ne gagent en aucun cas du résultat final. Reconquête sera donc fixé dimanche soir à partir de 20h.

Pourquoi Marion Maréchal Le Pen est tête de liste ?

Le choix de Marion Maréchal Le Pen pour être la tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes n'est pas une surprise. La nièce de Marine Le Pen et ancienne députée du FN a manifesté son soutien au parti d'Eric Zemmour dès sa création. Elle avait déjà été candidate aux législatives en 2022 pour le compte du polémiste et avait ainsi acté son retour en politique. Celle qui a déjà siégé au Parlement français, tente cette fois d'entrer au Parlement européen pour faire entendre ses idées toujours conservatrices. Elle fait d'ailleurs campagne sur les thèmes de prédilection de l'extrême droite comme la lutte contre l'immigration et l'islamisme, non sans évoquer la théorie zemmouriste du "grand remplacement".

Quelle est la liste des candidats de Reconquête aux européennes ?

La liste complète des candidats du parti Reconquête n'a été dévoilée que quelques jours avant l'officialisation de cette dernière par le ministère de l'Intérieur. Comme toutes les autres, la liste compte 81 noms, mais seul un ancien eurodéputé est présent. Il s'agit de Nicolas Bay, initialement élu avec le Rassemblement national en 2019 avant qu'il change de camp durant la dernière campagne présidentielle. Sur ces 81 noms, seule une poignée peut espérer être élue si Marion Maréchal obtient plus de 5% des voix. Autrement, aucun n'entrera au Parlement européen.

Marion Maréchal

Guillaume Peltier

Sarah Knafo

Nicolas Bay , député européen depuis 2014

, député européen depuis 2014 Laurence Trochu

Stanislas Rigault

Agnès Marion

Jean Messiha

Sophie Grech

Philippe Vardon

Eve Froger

Damien Rieu

Séverine Duminy

Marc-Etienne Lansade

Emmy Font

Philippe Cuignache

Marine Chiaberto

Franck Manogil

Elodie Weber

Hilaire Bouyé

Elisabeth Louvel

Olivier Le Coq

Lucy Georges

Arnaud Humbert

Geneviève Pozzo di Borgo

Franck Gaillard

Paola Plantier

Stéphane Blanchon

Sabine Clément

Franck Chevrel

Wendy Lonchampt

Sébastien Buard

Corinne Giraud

David Meyer

Isabelle Gilbert

Dany Bonnet

Sandrine Delatre

Serge Lévy-Antiquaire

Nathalie Ballerand

Xavier Fourboul

Isabelle Lamarque

Antoine Camus

Annick Pillot

Alexandre Zyzeck

Florie Ansannay-Alex

Maurice Portiche

Pascale Deutsch

Cédric Torrens

Fabienne Marquet

Marc Taulelle

Maylis Perrot

Antoine Baudino

Sabine Léger

Raymond Herbreteau

Dominique Piussan

Olivier Cleland

Leïla Rosenstech

Guy-Eric Imbert

Corinne Berardo

Jean Moucheboeuf

Myriam Cadenel

Praince Loubota

Anne-Marie Pinson

Eric Laqua

Nhu-Anh Do

Jean-Luc Coronel de Boissezon

Karin Hartmann

Arnaud Chapon

Laure Pellier

Florent Hammerschmitt

Caroline Hubert

Alain Smith

Claire-Emmanuelle Gauer

Jean-Michel Lamberti

Fanny Judek

Thierry Perret

Simone Benouadah

Yann Bompard

Ornella Evangelista

Eric Zemmour

Evelyne Reybert

Combien de candidats sont éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Ainsi selon les résultats des sondages, dévoilés avant vendredi soir et la fin de la campagne officielle, Marion Maréchal Le Pen paraissait en mesure de remporter entre 5 et 7 sièges au Parlement européen, contre un seul aujourd'hui après le transfuge d'un eurodéputé RN chez Reconquête. Il est bon de rappeler que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".