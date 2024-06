Marie Dauchy : qui est cette ex-élue locale qui siégera au Parlement européen pour le RN ?

Marie Dauchy vient d'être élue au Parlement européen pour la deuxième fois sous la bannière Rassemblement National. Découvre le parcours de cette ex-conseillère régionale.

Députée européenne et affilié au groupe "Identité et démocratie" depuis le 29 juillet 2022, Marie Dauchy, 37 ans, a d'abord été conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes de 2015 à 2022, avant d'occuper le poste de conseillère municipale de Saint-Jean-de-Maurienne de 2020 à ce jour. Elle figurait en 22e position sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella pour ces élections européennes de 2024. Cinq ans plus tôt, en 2019, elle était déjà présente sur cette même liste, en 24e position. À l'époque, le RN avait obtenu 23 élus au Parlement européen. Elle est donc élue pour la deuxième fois à Strasbourg.

Eurodéputée sortante et membre de deux commissions

Au Parlement européen, Marie Dauchy est membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) et de la Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique (D-MX). En 2020, elle est élue tête de liste aux élections municipales et communautaires. Sans provoquer de second tour et avec 14,91 %, elle devient conseillère municipale d'opposition à Saint-Jean-de-Maurienne et conseillère communautaire de la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan.

Elle est également adhérente au Rassemblement national depuis 2012. C'est en 2017 qu'elle est candidate aux élections législatives sous la bannière lepéniste, dans la troisième circonscription de la Savoie. Elle est éliminée au 1er tour. Le 10 janvier 2024, la députée européenne du RN signait une tribune dans Valeurs actuelles sur "une myriade d'organisations islamistes" qui gangrènerait l'Union européenne. "Les organisations islamistes, à Bruxelles, prennent la forme notamment d'associations et de représentants officiels d'États islamistes comme le Qatar ou l'Arabie saoudite qui, sous couvert de promouvoir le respect des droits de l'homme et la diversité, font pression sur les décideurs des institutions pour que ceux-ci communiquent et légifèrent dans le sens des valeurs de l'islam le plus radical" peut-on notamment lire.