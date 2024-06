Résultat au Parlement européen : les scores des partis, l'extrême droite contenue

Quelle sera la majorité politique du Parlement européen pour les cinq prochaines années ? Les résultats de ces élections européennes pourraient être marqués par une progression historique de l'extrême droite.

L'Union européenne sera bousculée par les élus d'extrême droite ou nationalistes dans la mandature 2024-2029, qui manifestent ouvertement un farouche euroscepticisme. L'ampleur de la poussée des élus souverainistes, opposés à la forme actuelle de l'union politique européenne, est l'un des enseignements des résultats de ces élections. Résultat : ce sont les partis traditionnels, la droite du PPE et les sociaux-démocrates qui constituent les deux groupes majoritaires, mais les populistes nationalistes sont en capacité de constituer une minorité de blocage, en empêchant des accords sur certains textes. Les députés qui devraient composer les groupes des nationalistes (ID), des conservateurs eurosceptiques (ECR) et une large partie des non inscrits, ne souhaitent pas, pour l'heure, fusionner. Leurs divisions internes va aussi limiter leur capacité d'action au Parlement européen.

Selon les résultats provisoires, ce lundi, le groupe européen de la droite traditionnelle (PPE), dans lequel siège LR, dispose de 184 sièges, devant le groupe des sociaux-démocrates (S&D) dans lequel siège le PS avec 139 sièges. Le groupe des libéraux-démocrates (Renew) obtient 80 sièges. Le bloc de la droite et des libéraux disposent d'un bloc capable de dégager des compromis en majorité relative de circonstance. Le groupe ECR, des conservateurs d'extrême droite, dispose de 73 élus, le groupe ID, dans lequel siège le RN, obtient 58 sièges. Il reste 98 sièges pour des non inscrits, qui pourraient choisir un groupe rapidement.

Rappelons pour être complet les sept groupes au Parlement européen, qui sont du plus au moins important :

Le parti populaire européen, où siègent Les Républicains.

Le groupe social démocrate, où siègent les élus de la gauche socialiste.

Le groupe centriste Renew Europe, où siège la majorité présidentielle.

Les écologistes, où siège le parti Europe-Ecologie-les Verts.

Identité Démocratie (ID), qui compte le Rassemblement national dans ses rangs

Les Conservateurs et réformistes européens (CRE), groupe de Reconquête.

Le groupe de la gauche radicale, où siège la France insoumise.

Le bloc de la gauche est des écologistes était aussi en mesure de constituer un ensemble plus important que celui de l'extrême droite. Pour autant, la progression des souverainistes nationalistes est historique.