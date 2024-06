Rody Tolassy : qui est ce cadre du RN élu aux européennes qui avait promis une "raclée" à la majorité ?

Placé en 21ème position sur la liste de Jordan Bardella, le délégué départemental du Rassemblement national en Guadeloupe Rody Tolassy a été élu à l'issue des élections européennes pour siéger à Strasbourg.

Rody Tolassy voit ses premières élections européennes se solder par une victoire. L'homme de 36 ans s'est engagé sur la liste du Rassemblement national en 21ème position et a été élu à l'issue du scrutin du 9 juin 2024 grâce au score obtenu par Jordan Bardella. Le délégué départemental du RN en Guadeloupe est le second représentant des Outre-mer désigné par le président du parti pour l'accompagner au Parlement européen.

Le nouvel eurodéputé de 36 ans, délégué départemental du Rassemblement national depuis 2019, s'était fait remarquer en 2022, lorsqu'il avait été filmé giflant une militante antiraciste opposée à la venue en Guadeloupe de Marine Le Pen, alors candidate à la présidentielle. La même année, il avait récolté un peu plus de 55% des voix aux élections législatives pour la commune de Sainte-Rose, battant la liste divers gauche de Max Mathasian. Mais l'engament de Rody Tolassy auprès du RN remonte à bien plus loin : plus jeune le Guadeloupéen était à la tête du front national des Jeunes de Guadeloupe (FNJ).

Il avait prédit une "raclée" pour l'Etat aux européennes

À l'occasion du déplacement de Gérald Darmanin et de Marie Guévenoux, ministre déléguée en charge de l'Outre-mer en Guadeloupe en avril dernier, Rody Tolassy s'était montré particulièrement critique vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement à l'égard de son île. Le délégué départemental du RN avait notamment évoqué le manque de moyens en matière de maintien de l'ordre mis à disposition de la police en Guadeloupe, soulignant que la Guadeloupe est l'un "des départements les plus criminogènes de France, si ce n'est pas le deuxième".

Le militant du RN était allé plus loin en dénonçant le manque de "courage politique" de l'Etat avant d'affirmer que ce dernier prendrait une "raclée" aux élections européennes. Il en avait également profité pour s'attaquer aux élus du département d'Outre-mer, leur reprochant de ne pas mettre le ministre "face à ses responsabilités".