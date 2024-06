Nathaly Antona : qui est cette élue corse de 47 ans qui siègera au Parlement européen pour le RN ?

La numéro 2 du RN en Corse siègera au Parlement européen. Nathaly Antona, 24e sur la liste de Jordan Bardella vient d'être élue à Strasbourg pour un mandat de 5 ans.

La déléguée territoriale adjointe du Rassemblement national en Corse, 24e sur la liste du RN aux élections européennes 2024 menée par Jordan Bardella vient d'être élue au Parlement européen. Elle siègera désormais à Strasbourg. En juin 2019, lors des dernières élections européennes, la liste du Rassemblement national était arrivée en tête en Haute-Corse avec 27,73 %, même constat en Corse du Sud (29,54 %). Nathaly Antona prendra donc place au Parlement européen pour un mandat de 5 ans.

Numéro 2 du RN en Corse et enseignante

Nathaly Antona, enseignante de 47 ans est élue au Parlement européen. Active dans le bénévolat depuis l'âge de 17 ans, elle est encore opposée à l'autonomie de la Corse. Le 2 avril 2024, la numéro 2 du Rassemblement national en Corse déclarait qu'elle souhaitait "un projet qui tienne la route et un projet qui apporte une plus-value à la Corse. Si vous nous demandez si nous avons envie de régresser, de faire descendre le SMIC comme dans certaines îles, la réponse est non. Si c'est pour du moins bien, voire le pire, ce sera non.

"Aujourd'hui, nous avons des compétences. Les maux de la Corse, c'est le pouvoir d'achat, des prix trop élevés. Nous le savons, il y a un problème dans le domaine des transports, ce problème a-t-il été résolu ? Non" indiquait-elle au micro de France Bleu RCFM. "Comment allons-nous faire si nous ne bénéficions plus de la solidarité nationale ? Qui va payer ? Les contribuables corses ? Aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est déjà taxé à 46 %. Nous avons déjà une nouvelle taxe sur les résidences secondaires, on est entrain de racketter les Corses" poursuivait-elle dans les colonnes du média.